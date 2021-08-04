Названы самые доступные зарубежные направления для россиян

Поисковик авиабилетов Aviasales составил список наиболее доступных зарубежных направлений для россиян, лидером которого стала Турция. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«В августе и сентябре авиабилеты туда-обратно можно найти от 13 тыс. рублей», — сообщили в компании.

По данным поисковика, на втором месте по доступности у россиян находится Кипр, стоимость билетов туда-обратно начинается от 16 тыс. рублей с пересадкой или от 25 тыс. рублей на прямом рейсе.

Авиабилеты в обе стороны в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию обойдутся в 18 тыс. рублей, в Черногорию — 19 тыс. рублей. Около 22 тыс. стоят билеты в Грузию, немногим больше 24 тыс. — в Сербию и Египет. Путешествие в Марокко будет стоить примерно 38 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» получила все необходимые разрешения на совершение рейсов из Москвы в Египет, они стартуют с 9 августа.