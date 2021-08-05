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Бизнес

«Пить-то некому»: как пандемия повлияла на крупных и мелких пивоваров

За пандемийный год не пострадало производство только безалкогольного пива

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Matthias Schrader/AP
Европейцы произвели и выпили в прошлом году 32 млрд литров пива, или 74 литра в пересчете на душу населения, подсчитал Евростат. Несмотря на впечатляющие объемы, в целом производство пива снизилось на 8% по отношению к 2019 году. «Газета.Ru» выяснила, наблюдается ли аналогичный тренд в России и как себя чувствуют крупные и маленькие пивоварни.

По итогам прошлого года производство пива в Европе значительно снизилось, хотя страны ЕС по-прежнему остаются мировым лидером этого рынка. Например, в Италии производство пива обвалилось почти вдвое в 2020 году: минус 46% по сравнению с 2019 годом. В Хорватии произвели меньше на 29%, в Испании – на 14%, в Венгрии – на 13% и Австрии – на 11%.

Это данные относительно пива, содержащего алкоголь. Но в странах-членах ЕС было произведено еще 1,4 млрд литров пива с содержанием алкоголя менее 0,5% или вообще без содержания алкоголя. Производство таких напитков осталось стабильным, уточняет Евростат.

По три бутылки на нос бесплатно

Официальной статистики по ЕС за первое полугодие 2021 года пока нет. Но отраслевые цифры есть, и ничего хорошего они не сулят. Продажи пива в Германии, например, упали на 2,7% за первые шесть месяцев этого года в сравнении с тем же периодом прошлого, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на Ассоциацию пивоваров ФРГ. В 2020 году продажи пива в Германии так же снизились — на 5,5%.

«После семи месяцев локдауна открытие сектора гостеприимства под открытым небом и в помещениях началось очень медленно. Паузы и запуски в этом секторе серьезно сказываются на продажах», — заявили в ассоциации.

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ec.europa.eu

Мелкие пивоварни, которые сильнее зависят от туризма и проведения мероприятий, пострадали особенно жестко. Пивоварня Willinger Brauhaus (регион Гессен) даже раздала бесплатно 2600 литров пива — по три бутылки на человека — не сумев продать его в пределах срока годности, сообщала немецкая DW. Из-за коронавируса в Германии были отменены многие праздничные мероприятия и фестивали, в том числе всемирно известный Октоберфест.

Жара – в плюс, ковид – в минус

В России ситуация с производством и потреблением пива, содержащего градусы, немного лучше, чем в Европе. Это следует из данных отраслевой Ассоциации производителей пива (объединяет крупнейших российских пивоваров AB InBev Efes, Carlsberg Group, Heiniken, занимающих около 70% рынка).

«Объем производства пива в России в первом полугодии 2021 года практически не изменился, составив 400 млн декалитров в натуральных величинах», — рассказал «Газете.Ru» председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка.

Статистики по потреблению пива за первое полугодие пока нет. «Для полной картины нужно будет посмотреть на динамику розничных продаж, данных по которым пока нет, и потребление, кстати, может несколько отличаться от объема производства», — уточнил Губка.

Рынок пива в этом году пока не смог продемонстрировать рост, несмотря на аномальную жару. «Очевидно, что причиной этого стали антиковидные ограничения в крупнейших регионах, которые существенно ограничили работу системы общепита», — отметил Губка.

Собеседник «Газеты.Ru» подчеркнул, что ожидания о потреблении пива по итогам 2021 года «достаточно сдержанные».

Многое будет зависеть от дальнейших мер по борьбе с пандемией, которые введут крупнейшие российские регионы, а также от темпов роста цен на все сырьевые компоненты, которые дорожают в режиме нон-стоп».

По оценке Губки, существенными факторами, негативно влияющими на динамику рынка пива, является также рост цен на автоперевозки и логистику, в частности — на увеличение зарплат персонала.

Опасения вызывают также новые нормы по регулированию отрасли. «Новации сейчас обсуждаются для их принятия уже в ближайшей перспективе: проект по внедрению маркировки, расширенной ответственности производителя. Обе эти нормы после их внедрения приведут к дополнительным затратам, повышению себестоимости и конечной стоимости продукции», — сказал Губка.

Кроме того, не исключено повышение акцизов сверх запланированного уровня, то есть выше официальной инфляции, опасается глава Ассоциации производителей пива.

В пресс-службе AB InBev Efes пояснили, что пока не раскрывают корпоративную статистику за первое полугодие этого года. Но надеются, что цифры, по крайней мере, по уровню потребления, будут положительными как раз за счет жаркой погоды и проведения ряда спортивных и развлекательных мероприятий. «В плюс идет также предсказуемая регуляторная политика со стороны государства. Вместе с тем нельзя не отметить, что введенные в части регионов антиковидные меры частично нивелировали этот позитив», — отметили в компании.

Объем продаж пива Heineken в первом полугодии увеличился на 4–6%, рассказали в этой компании. Рост произошел за счет премиальных брендов, но данные по производству не приводятся. Carlsberg Group пока не раскрыли цифры по полугодию.

Малым еще тяжелее

В России насчитывается около 1700 производителей пива, и только примерно сотня из них считаются крупными. Мелкие частные пивоварни, а нередко это семейные бизнес, переживают антиковидные ограничения нелегко. По этой причине в Союзе российских пивоваров, (объединяет малый и средний пивоваренный бизнес) от комментариев отказались.

Совладелец пивоваренного завода «Глетчер» (г. Клин Московской области) и член правления «Опоры России» Игорь Хавский рассказал, что его производство по итогам первого полугодия «вышло немного в плюс».

«Очень тяжелым был прошлый год, в какие-то дни мы вообще не работали. Некоторые мои коллеги обанкротились, другие законсервировали производство и до сих пор ищут покупателя на свой бизнес», — сказал Хавский.

В этом году дела идут получше. Но мелким производителям стало еще сложнее конкурировать с транснациональными компаниями. «У небольших пивоварен, как правило, более качественное пиво и себестоимость производства выше в 3-3,5 раза, чем у пивных гигантов. Технология традиционная, что подразумевает более долгий процесс. К тому же мы, хотя и мелкий бизнес, господдержки не имеем», — отметил Хавский.

Но главное препятствие для развития бизнеса — это ограничения на посещение кафе и ресторанов. «Более половины моей продукции реализуется в розлив, у некоторых производителей пиво вообще почти не продается в розничных магазинах, а пить-то в заведениях некому», — заключил пивовар.

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