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Бизнес

Рыбный день: смогут ли власти сбить цены на минтай

Правительство даст субсидии перевозчикам рыбы с Дальнего Востока

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения рыбоперерабатывающего завода «Ясный» холдинга «Гидрострой» в бухте Китовая (поселок Китовый) на южнокурильском острове Итуруп, 26 июля 2021 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения рыбоперерабатывающего завода «Ясный» холдинга «Гидрострой» в бухте Китовая (поселок Китовый) на южнокурильском острове Итуруп, 26 июля 2021 года

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Правительство выдаст субсидии на доставку минтая с Камчатки до магазинных прилавков, пообещал премьер Михаил Мишустин. Но как выяснила «Газета.Ru», дефицита этой рыбы в магазинах нет. А вот цены даже после снижения остаются недоступными большинству потребителей. Но под эту проблему правительственные субсидии не предусмотрены.

Для увеличения поставок минтая на внутренний рынок государство будет субсидировать тарифы на его перевозку по железной дороге с Дальнего Востока в центральную часть страны. Рыбу сейчас возят в вагонах-рефрежераторах, а проблема в том, что в обратном направлении они идут преимущественно пустыми. То есть, перевозки по железной дороге даже по уже существующим льготным тарифам к тому же на большие расстояния оказываются невыгодными.

«Мы будем субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов при доставке минтая по территории России», — заявил премьер Михаил Мишустин по итогам посещения рыбоперерабатывающего завода «Ясный» на острове Итуруп Сахалинской области.

Он надеется, что субсидирование позволит не только нарастить поставки, но и «снизить стоимость транспортировки». А это в свою очередь может повлиять на рыбный ценник в магазине. «В рамках этой работы нужно будет пройтись по всей цепочке – от причала до прилавка, чтобы обеспечить доступность рыбной продукции для населения с минимальными наценками», — добавил премьер.

Пройтись по товарной цепочке Мишустин предложил профильным ведомствам, в первую очередь Минсельхозу.

Тут вам не офшор

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Льготы правительство предоставит и самим переработчикам рыбы. Планируется создать на Камчатке режим свободной таможенной территории, чтобы рыбопромышленники имели возможность « импортировать, завозить необходимые инструменты, оборудование, товары». Это не будут офшор, но возможно освобождение налогоплательщиков от обязанностей по налогу на прибыль, на добавленную стоимость, имущественному налогу, налогу на землю, транспортные средства. Будет также действовать пониженная ставка страховых взносов.

Ускоренная отправка минтая на «большую землю» поможет заодно высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины, заключил Мишустин.

Как выяснила «Газета.Ru», в магазинах минтая хватает и сейчас, проблем с его наличием в продаже, по крайней мере в Московском регионе, точно нет. Представитель X5 Group сообщил, что «в магазинах и на торговых онлайн-площадках Х5 сегодня представлена различная продукция из минтая — от замороженной тушки до охлажденного филе, икры минтая и полуфабрикатов из этой рыбы. Поставки продукции стабильны и соответствуют имеющемуся среди потребителей спросу».

А вот проблема с ценами действительно имеется.

По данным Рыбного союза, сейчас 1 кг минтая стоит порядка 123 -127 руб., что дешевле даже, чем килограмм курятины.

В начале этого года цена на минтай в центральной России доходила до 85 руб. за кг. Это показатель 2017 года. Цены снизились из-за проблем со сбытом. «Данный вид продукции, на рыбном рынке не относиться к сегменту «премиум класса». Если исходить из классического понимания законов спроса и предложения, то, конечно, такие преференции в транспортной логистике, как субсидирование, должны, как минимум, не приводить к росту розничных цен на минтай», — говорит замдиректора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института экономики естественных монополий РАНХиГС Дмитрий Агафонов.

Он напоминает, что проблема с переизбытком минтая возникла из-за Китая.

Основной импортер российской рыбы в декабре 2020 года закрыл свои порты в рамках борьбы с коронавирусом. Привычная логистическая цепочка оборвалась.

Мало того, в январе стартовал очередной сезон добычи минтая, из-за чего выросло предложение рыбы на рынке. Еще весной на складских помещениях Дальнего Востока скопилось до 90 тыс. тонн этой рыбы, уточнил Агафонов из РАНХиГС. В итоге цены на минтай пока что стабилизировались.

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В 2015 году стоимость минтая на прилавках доходила до 200 руб. за килограмм. Это даже стало поводом для заседания Госсовета под председательством Владимира Путина. Как сделать рыбу доступной по цене и приемлемой по качеству — этой теме был посвящен президиум Госсовета, состоявшийся под председательством Владимира Путина. Предыдущий «рыбный день» Госсовет проводил еще в 2007 году, и Путин вспомнил, как горячо тогда дискутировали по поводу дороговизны рыбы и обсуждали проблему квот на ее вылов.

«Помню, как мне говорили тогда, что нужно перейти на исторический способ выдачи квот и как мы все после этого возрадуемся, как всем будет хорошо. Действительно, есть такие люди, которым очень хорошо. Теперь нужно распределить это «очень хорошо» на все население страны», — отметил Путин на Госсовете в 2015-м.

Солдатам на съедение

Спустя шесть лет премьер Мишустин фактически обсуждает с рыбохозяйственниками те же самые проблемы: даже самый дешевый вид рыбы — минтай — по-прежнему не очень доступен по цене, хотя дефицита нет. Переработчики по-прежнему не могут провести модернизацию судов, вагонов-рефрижераторов не хватает, на экспорт идет в основном рыбное сырье в замороженном виде с низкой степенью добавленной стоимости.

«Субсидирование перевозок, конечно, поможет, привезти больше рыбы с Дальнего Востока. Сейчас россияне в среднем покупают в розничных магазинах 3-4 тысячи тонн минтая в месяц, максимум — 10-12 тысяч тонн в месяц», — говорит зампред Рыбного союза Сергей Гудков.
Нарастить перевозку рыбы с Дальнего Востока, если очень постараться и при поддержке правительства возможно примерно до 35 тысяч тонн в месяц, утверждают представители отрасли.

«Если собрать все вагоны-рефрижераторы и правительство просубсидирует обратные перевозки пустых вагонов. Но есть пределы потребления. Россияне быстро не поменяют свою модель потребления. А для того, чтобы поменяли, необходим другой ассортимент и программа продвижения продукции», — говорит Гудков.

Есть еще один вариант повышенного потребления — существенно снизить цену. По оценкам экспертов розничного рынка, чтобы удвоить текущее потребления минтая до 6-8 тысяч тонн, цена рыбы должна снизится на 30-40%, но если это произойдет, то только после замещения минтаем другой рыбы.

В любом случае рост потребления при помощи даже субсидирования перевозок — это очень мало, учитывая, что ежегодно на внутреннем рынке продается порядка 155 тысяч тонн минтая и около 16 тысяч тонн филе минтая. «Сейчас минтай на предприятиях Дальнего Востока просто некуда девать, холодильники заполнены. Что будет, если поставки с Дальнего Востока действительно вырастут, куда девать избыток минтая?» — недоумевает Гудков.

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Можно, как предлагал во время совещания на Камчатке один из местных переработчиков, направить потоки минтая в Европу. «Но для этого сначала надо наладить логистику, переработку в готовый продукт и обеспечить маркетинг», — отмечает он.

Некоторая часть «излишков» минтая будет направлена в учреждения Минобороны, отмечал Мишустин во время совещания на Камчатке.

В октябре прошлого года Счетная палата РФ проверила, как реализуется госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса». У этой программы, как выяснили аудиторы, даже не оказалось четких критериев, по которым можно проверить качество ее выполнения. Положительным моментом можно считать то, что Росрыболовство включило в госпрограмму один из ключевых показателей — объем инвестиций в основной капитал. Но они занижены — более чем в два раза по сравнению с составленным Минэкономразвития на 2021-2024 годы базовым сценарием.

По данным Росстата, россияне в среднем употребили в пищу в прошлом году 21,9 кг рыбы и морепродуктов на человека. В 2018 году – 21,7 кг или столько же, сколько и в 2012 году.

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