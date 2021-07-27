article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Филиппинах юные геймеры продолжили играть, несмотря на наводнение 20:49
Израильские спортсмены сломали «антисекс-кровать» в олимпийской деревне 20:47
Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова задержана в Москве 20:39
Прокуратура попросила восемь лет для экс-замдиректора Росгвардии 20:37
Олимпийский чемпион по тхэквондо рассказал о своем отношении к UFC 20:35
«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на почти $50 млн 20:25
Зеленский высказался о смене главнокомандующего ВСУ 20:23
Грудинин заявил, что хочет вступить в КПРФ 20:22
Названы условия въезда россиян в Италию через Венгрию 20:21
В РПЦ заявили, что вакцинация безопасна для души 20:14
Бизнес

Почем кофе для народа: популярный напиток может подорожать

Похолодание в Бразилии может привести к росту цен на кофе в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Артем Геодакян/ТАСС
Биржевые цены на кофе сорта арабика во вторник поднялись почти до максимума с 2014 года. Это произошло на фоне опасений за урожай из-за заморозков в Бразилии. О том, что кофе может подорожать, ранее предупреждал Bloomberg. Отразится ли рост цен на стоимости напитка в кофейнях – разбиралась «Газета.Ru».

Цена фьючерсов на кофе сорта арабика в ходе торгов на бирже ICE превысила $2 за фунт — впервые с октября 2014 года, сообщается на сайте Trading Economics. Это произошло на фоне опасений, что урожай снизится из-за похолодания в трех регионах Бразилии – Паране, Сан-Паулу и Минас-Жерайсе.

Издание Bloomberg ранее отмечало, что когда подобные заморозки случились в 1994 году, розничные цены поднялись до рекордных значений. Фьючерсы начали дорожать с апреля того же года, и в июне-августе средняя стоимость кофе для потребителей выросла с $2,60 до $4,48 за фунт.

Кофе - самый популярный у россиян напиток. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, в 2019 году он по потреблению даже обогнал чай. Объем потребления всех кофейных напитков достиг 180 тыс. т, а чая всех сортов — 140 тыс. т.

Бразилия является главным поставщиком кофе, поэтому заморозки, конечно, влияют на цены, отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель сети кофеен «Даблби» и Flip Анна Цфасман. При этом она пояснила, что есть так называемый «коммерческий» кофе. Его используют кофейни, которые работают в низком ценовом сегменте, дискаунтеры и другие сети, которые существуют давно, но не занимаются хорошим кофе. Цены на закупку для них вырастут, потому что из-за заморозков пострадала вся цепочка поставок. Более того, это повиляет на цены в рознице, и для конечного потребителя может вырасти цена на кофе, который он покупает в супермаркете, считает Цфасман.

«Будут ли они повышать цены – большой вопрос. У многих кофеен позиционирование привязано к твердой цене напитка. Например, 50, 100 рублей. Им очень сложно поменять свое позиционирование, если кофе стоил 60 рублей, а теперь будет стоить 90. Надо будет поменять все вывески, все меню и так далее. Поэтому, наверное, они будут стараться цены оставить на прежнем уровне, и может просто будут зарабатывать еще на чем-то кроме кофе», — полагает Анна Цфасман.

На более высоком ценовом сегменте, по ее словам, это не отразится, потому что кофе и так закупается по дорогой цене, добавила она. Эти цены как минимум в три-четыре раза превышают биржевую стоимость. «Никаких изменений мы не ожидаем», — сказала Цфасман.

Руководитель отдела цепочек поставок сети кофеен «Cofix» Алексей Семенов сообщил, что поставки зеленого зерна у них законтрактованы, поэтому будут иметь фиксированную стоимость до февраля 2022 года. В третьем и четвертом квартале цена несколько выше, чем в первом полугодии, но пока она не достигает рекордных $2 за фунт, сказал он «Газете.Ru».

«Необходимо помнить, что текущая стоимость зерна на бирже еще не окончательная. Рынок может еще «отскочить», но по ряду объективных причин (таких как заморозки и плохой урожай) это маловероятно. Если в следующем году нам все же придется закупать зерно по стоимости, заявленной сейчас на фьючерсах, то оно обойдется нам дороже примерно на 40–50%», — заявил Семенов.

Однако на конечном потребителе повышение стоимости зерна, скорее всего, не отразится, добавил он. Кофейня будет стараться сохранить фиксированные цены в 60, 120 и 180 руб. «Будем думать, как преодолеть возможные трудности и компенсировать ценовую разницу внутри компании», — рассказал Алексей Семенов.

В сети кофеен «Шоколадница» сообщили «Газете.Ru», что сейчас они анализируют ситуацию на рынке, цены не повышают. «Проблем [с поставками] на данный момент нет, до конца года мы зафиксировали цены и объемы поставок», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в кризисное время доходы граждан сократились, и сеть старается сдерживать рост цен. «Плюс у нас есть время, так как у нас длинные контракты и на этот год мы защищены от повышения цены», — добавили в «Шоколаднице».

У ресторанов пока никаких проблем с поставками кофе нет, заявил «Газете.Ru» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. «Как пили, так и пьют. Как вопрос будет дальше с точки зрения повышения цен [развиваться] – посмотрим», — сказал он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили «Газете.Ru», что не могут давать оценочные прогнозы по поводу повышения цен на кофе — это может быть расценено как признак картельного сговора. X5, «Лента», «Ашан», Metro не ответили на запросы. В пресс-службе Росчайкофе также не предоставили комментария.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Историческая победа гимнасток и три золота: как Россия выступила на Играх в Токио
В самый «золотой» день для России на Олимпиаде-2020 команду подвела только Юлия Ефимова
«Едва не убил утюгом»: подруга похищенной мужем екатеринбурженки рассказала о ее состоянии
Пушкина призвала срочно принять закон о домашнем насилии после избиения женщины в Екатеринбурге
«Артистам важно переживать и страдать»: Анна Плетнева — о группе «Винтаж», Земфире и сексуальности
Интервью с солисткой группы «Винтаж» Анной Плетневой
Чечня стала первым регионом, где вакцинацию от COVID прошли 60% взрослого населения
Пенсионерка из Новокузнецка рассказала, как поймала выпавшего из окна ребенка
В РПЦ заявили, что вакцинация безопасна для души
В Тюмени мужчина залез в квартиру через балкон и избил пять девушек
Новости и материалы
На Филиппинах юные геймеры продолжили играть, несмотря на наводнение
Израильские спортсмены сломали «антисекс-кровать» в олимпийской деревне
Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова задержана в Москве
Прокуратура попросила восемь лет для экс-замдиректора Росгвардии
Олимпийский чемпион по тхэквондо рассказал о своем отношении к UFC
«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на почти $50 млн
Зеленский высказался о смене главнокомандующего ВСУ
Грудинин заявил, что хочет вступить в КПРФ
Названы условия въезда россиян в Италию через Венгрию
Вышел второй трейлер новых «Охотников за привидениями»
В Свердловской области мужчину вывезли в лес и похоронили заживо из-за 500 рублей
Кадыров подарил блогеру Хасбулле Mercedes-Benz
Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Леверкузене превысило 30 человек
Климатолог: два города РФ может затопить из-за глобального потепления
Вирусолог рассказал, как будет работать новая вакцина от компании Biocad
Исинбаева исполнила сальто на кровати в честь победы российских гимнасток
Instagram озаботился безопасностью подростков
Центру «Какая разница» пожертвовали более миллиона рублей после конфликта на детской площадке
Все новости
«Меньше побочек, меньше эффекта»: как будет работать вакцина от Biocad
Вирусологи рассказали, почему новая вакцина от COVID может быть менее эффективна
Утопленные автомобили хлынули на рынок. Как их распознать
Авторынок готовится к наплыву подтопленных автомобилей
Делились опытом: как древние люди приручили огонь
Археологи: люди освоили разведение огня, обмениваясь опытом
«В КНДР настроены на переговоры с США»: почему Ким Чен Ын пошел на сближение с Югом
Пхеньян и Сеул восстановили прямые линии связи
Золотой дубль: Россия разгромила всех в гимнастике и тхэквондо. LIVE
Россия завоевала шесть медалей в четвертый день Игр-2020
«Наиболее вероятный сценарий»: Босния и Герцеговина под угрозой распада
Республика Сербская не намерена сотрудничать с властями БиГ из-за закона о геноциде
«Фотогеничность, экстравагантность, «инстаграмабельность»: как эволюционировали кроссовки
Что повлияло на изменение дизайна кроссовок
Инфляция и быстрое восстановление экономики: о чем говорил Путин
Путин рассказал, что инфляция в России выходит за целевые ориентиры
По любви и без выпивки: могут ли взрослые встречаться с подростками
Детский омбудсмен оценила романтические отношения несовершеннолетних со взрослыми
Гарвардский ученый запустил проект по поиску инопланетян
Профессор астрономии из США объявил о новой инициативе по поиску пришельцев
«Обуздать заразу»: в Кремле ответили, что мешает победить коронавирус
Песков заявил о недостаточных темпах вакцинации в России
Спорные песни: почему экс-солистка «Ленинграда» требует от Шнурова миллионы
Юрист бывшей звезды «Ленинграда» объяснил суть иска к Шнурову
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях