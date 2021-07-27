Почем кофе для народа: популярный напиток может подорожать

Биржевые цены на кофе сорта арабика во вторник поднялись почти до максимума с 2014 года. Это произошло на фоне опасений за урожай из-за заморозков в Бразилии. О том, что кофе может подорожать, ранее предупреждал Bloomberg. Отразится ли рост цен на стоимости напитка в кофейнях – разбиралась «Газета.Ru».

Цена фьючерсов на кофе сорта арабика в ходе торгов на бирже ICE превысила $2 за фунт — впервые с октября 2014 года, сообщается на сайте Trading Economics. Это произошло на фоне опасений, что урожай снизится из-за похолодания в трех регионах Бразилии – Паране, Сан-Паулу и Минас-Жерайсе.

Издание Bloomberg ранее отмечало, что когда подобные заморозки случились в 1994 году, розничные цены поднялись до рекордных значений. Фьючерсы начали дорожать с апреля того же года, и в июне-августе средняя стоимость кофе для потребителей выросла с $2,60 до $4,48 за фунт.

Кофе - самый популярный у россиян напиток. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, в 2019 году он по потреблению даже обогнал чай. Объем потребления всех кофейных напитков достиг 180 тыс. т, а чая всех сортов — 140 тыс. т.

Бразилия является главным поставщиком кофе, поэтому заморозки, конечно, влияют на цены, отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель сети кофеен «Даблби» и Flip Анна Цфасман. При этом она пояснила, что есть так называемый «коммерческий» кофе. Его используют кофейни, которые работают в низком ценовом сегменте, дискаунтеры и другие сети, которые существуют давно, но не занимаются хорошим кофе. Цены на закупку для них вырастут, потому что из-за заморозков пострадала вся цепочка поставок. Более того, это повиляет на цены в рознице, и для конечного потребителя может вырасти цена на кофе, который он покупает в супермаркете, считает Цфасман.

«Будут ли они повышать цены – большой вопрос. У многих кофеен позиционирование привязано к твердой цене напитка. Например, 50, 100 рублей. Им очень сложно поменять свое позиционирование, если кофе стоил 60 рублей, а теперь будет стоить 90. Надо будет поменять все вывески, все меню и так далее. Поэтому, наверное, они будут стараться цены оставить на прежнем уровне, и может просто будут зарабатывать еще на чем-то кроме кофе», — полагает Анна Цфасман.

На более высоком ценовом сегменте, по ее словам, это не отразится, потому что кофе и так закупается по дорогой цене, добавила она. Эти цены как минимум в три-четыре раза превышают биржевую стоимость. «Никаких изменений мы не ожидаем», — сказала Цфасман.

Руководитель отдела цепочек поставок сети кофеен «Cofix» Алексей Семенов сообщил, что поставки зеленого зерна у них законтрактованы, поэтому будут иметь фиксированную стоимость до февраля 2022 года. В третьем и четвертом квартале цена несколько выше, чем в первом полугодии, но пока она не достигает рекордных $2 за фунт, сказал он «Газете.Ru».

«Необходимо помнить, что текущая стоимость зерна на бирже еще не окончательная. Рынок может еще «отскочить», но по ряду объективных причин (таких как заморозки и плохой урожай) это маловероятно. Если в следующем году нам все же придется закупать зерно по стоимости, заявленной сейчас на фьючерсах, то оно обойдется нам дороже примерно на 40–50%», — заявил Семенов.

Однако на конечном потребителе повышение стоимости зерна, скорее всего, не отразится, добавил он. Кофейня будет стараться сохранить фиксированные цены в 60, 120 и 180 руб. «Будем думать, как преодолеть возможные трудности и компенсировать ценовую разницу внутри компании», — рассказал Алексей Семенов.

В сети кофеен «Шоколадница» сообщили «Газете.Ru», что сейчас они анализируют ситуацию на рынке, цены не повышают. «Проблем [с поставками] на данный момент нет, до конца года мы зафиксировали цены и объемы поставок», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в кризисное время доходы граждан сократились, и сеть старается сдерживать рост цен. «Плюс у нас есть время, так как у нас длинные контракты и на этот год мы защищены от повышения цены», — добавили в «Шоколаднице».

У ресторанов пока никаких проблем с поставками кофе нет, заявил «Газете.Ru» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. «Как пили, так и пьют. Как вопрос будет дальше с точки зрения повышения цен [развиваться] – посмотрим», — сказал он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили «Газете.Ru», что не могут давать оценочные прогнозы по поводу повышения цен на кофе — это может быть расценено как признак картельного сговора. X5, «Лента», «Ашан», Metro не ответили на запросы. В пресс-службе Росчайкофе также не предоставили комментария.