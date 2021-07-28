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Бизнес

Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен в России

В правительстве хотят отказаться от регулирования цен на продукты

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
С госрегулированием цен на продукты пора заканчивать, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она пояснила, что к такой мере можно прибегать лишь на время. Глава Минэкономразвития Максим Решетников до этого также говорил, что госрегулирование допустимо только в экстренных случаях — это не рыночный механизм. Почему власти в какой-то момент начали регулировать цены на продукты и как развивалась ситуация – в материале «Газеты.Ru».

Российским властям пора заканчивать регулировать цены на продукты, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, это чрезвычайная мера, и применять ее можно лишь временно.

«С этим действительно надо заканчивать. Как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость, думаю, что стабильность на внутреннем агропродовольственном рынке вернется. Конечно, регулирование цен — это чрезвычайная мера, которая была принята правительством, и вдолгую этим заниматься никто не хочет», — сказала Абрамченко в интервью газете «Ведомости».

Она напомнила, что сейчас по федеральному закону о госрегулировании цен на социально значимые товары правительство может заморозить цены в случае, если они растут на 10% и более в течение 60 дней. По некоторым категориям срок заморозки может составлять до 90 дней. «Но мы таким правом еще не пользовались», — отметила вице-премьер.

Виктория Абрамченко также прокомментировала планы Минпромторга потребовать от крупных ритейлеров, чтобы снижение цен на овощи со стороны производителей отражалось и на ценах в магазинах. По ее словам, в некоторых регионах очень высокая торговая надбавка.

«Речь шла о том, что торговые сети должны снижать цены вместе с производителями. А производители сегодня уже начали это делать – цена на морковь неделя к неделе упала на 5% [речь идет о неделе с 12 по 18 июля]. Но здесь не работают рыночные механизмы. Это штабная работа федеральных органов исполнительной власти вместе с социально ответственным бизнесом, вместе с профильными ассоциациями», — пояснила чиновница.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее назвал ситуацию с ценами на социально значимые товары «более или менее стабильной» и также призвал «не заигрываться» с регулированием их стоимости.

В свою очередь президент России Владимир Путин на прошлой неделе отметил, что ситуация с ценами на продукты сложная. «Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого «борщевого набора», — сказал он во время совещания с членами правительства 21 июля.

Во время «прямой линии» 30 июня президент говорил, что цены растут из-за нехватки собственной продукции на внутреннем рынке. «Потому что у нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки, например, 19 с лишним млн т. В этом году будет примерно 22 млн – надеюсь, нам хватит с лихвой. Этого миллиона как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции, где теплее, – оттуда везут», — сказал он.

Уже 23 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что цены на «борщевой набор» снижаются. «Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот «борщевой набор», и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику», — отметила она.

Цены на продукты стали активно обсуждаться в декабре 2020 года – после того, как ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. После этого правительство разработало меры по сдерживанию цен на продукты. В частности, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о предельных ценах на подсолнечное масло и сахар до 1 апреля. На подсолнечное масло она составила 95 руб. за 1 л для оптовиков, в рознице — 110 руб. Для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. В марте соглашения продлили – до 1 июня по сахару и до 1 октября – для масла.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спустя неделю призвала как можно скорее отказаться от госрегулирования цен. Для сглаживания волатильности, то есть изменчивости цены, она предложила использовать демпферный механизм. Позднее она также предупреждала, что длительное искусственное сдерживание цен на продукты может привести к дефициту.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников при этом заявлял, что госрегулирование вредно для экономики. «Эффект от наших [экономических] решений в конечные цены — он виден не сразу. Это достаточно длительный процесс, если мы не хотим, конечно, возвращаться к государственному регулированию цен. А мы этого очень не хотим, мы считаем это вредным для экономики. Все-таки мы должны преодолевать эту ситуацию экономическими методами», — говорил он в феврале на брифинге.

Помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне сказал, что «лекарством» от роста цен является стать конкуренция. По его мнению, правильная мотивация поможет сдерживать компании от повышения цен и заставит их брать максимум из своей эффективности.

При этом министр финансов Антон Силуанов подчеркнул на этом же форуме, что в России не действует административное регулирование. «Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем», — заявил он.

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