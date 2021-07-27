Занять не в банке: малый бизнес получит доступ к коллективным инвестициям

Идею коллективного инвестирования в проекты малого и среднего бизнеса решило поддержать правительство, выделив субсидии в 20 млн рублей. В следующем году объем субсидий увеличат почти в семь раз. Власти надеются при помощи этого механизма разогреть рынок инвестирования. Но потерять деньги при таком механизме очень легко, предупреждают эксперты.

Первые двадцать компаний малого и среднего бизнеса отобраны правительством для коллективного привлечения финансовых средств. То есть, будет задействован механизм краудинвестинга (от англ. crowd — толпа) , при котором компания объявляет о своем новом проекте и занимает деньги на него на открытом финансовом рынке — через инвестплатформы.

«Обработаны первые два десятка заявок от компаний МСП на привлечение средств коллективных инвесторов», — подтвердил «Газете.Ru» глава «Платформа N1» Максим Наумченко. Сфера деятельности компаний-заемщиков – строительство и ремонт, в том числе в проектах реновации и капремонта в Москве и других городах, поясняет Наумченко.

Также коллективным инвестированием решили воспользоваться компании, поставляющие средств медицинской защиты, оборудования для больниц и различных муниципальных учреждений (школы, администрации и т.п.).

Средняя сумма займа составляет 2,3 млн руб. Максимальная — до 10 млн руб.

Краудинвестинг — это когда несколько инвесторов вкладывают свой капитал в бизнес-проект для получения дохода в будущем. Внести деньги в проект могут физические и юридические лица.

Начинал премьер Медведев

Правительство при этом не только предложило воспользоваться таким механизмом, но и гарантировало частичную компенсацию расходов за доступ к инвестиционной платформе. Как пояснили «Газете.Ru» в Минэкономразвитии, власти готовы оплачивать из бюджета комиссии, которые обычно берут за свои услуги инвестплатформы. Комиссия платформы в среднем составляет 3-4%, хотя может быть и двузначной.

Правительство обязуется компенсировать услуги платформ в пределах 5%, уточнили в Минэкономразвития.

Постановление правительства о субсидиях по краудинвестингу было подписано еще в декабре 2019 года тогдашним премьером Дмитрием Медведевым. Инициатива была призвана стимулировать развитие нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

До реализации этой идеи власти дошли только в этом году. В июне Минэкономразвития отобрало краудинвестинговые платформы. Из семи заявок на участие в программе оставили пять операторов инвестиционных платформ. Они получат из бюджета 20 млн рублей в качестве компенсаций за привлечение МСП к коллективному инвестированию. На следующий год размер субсидий вырастет, уточнили в Минэкономразвития.

«В 2022 и 2023 годах бюджет компенсаций составит 137,7 млн рублей и 69,3 млн рублей соответственно. Итого на три года запланирована поддержка в общем размере 227 млн рублей», — пояснили в министерстве.

По прогнозу Минэкономразвития, механизм краудинвестирования при поддержке государства позволит компаниям МСП привлечь коллективное финансирование в размере 900, 1 400 и 1 900 млн рублей в 2021, 2022 и 2023 годах соответственно.

Малым и только своим

Выход на крауд-платформу оплатят не всем МСП. В постановлении правительства сказано, что поддержка не может оказываться в отношении банков и страховых компаний, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, а также МСП, специализирующихся на игорном бизнесе и производстве подакцизных товаров.

То есть, винно-водочный завод не сможет рассчитывать на субсидирование. И, разумеется, все МСП, претендующие на помощь государства, должны быть исключительно российскими резидентами.

Предприниматели пока плохо представляют себе, что такое краудлендинг, многие о нем и не слышали, признается исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский. Тем не менее это очень перспективный финансовый инструмент. «За счет него десятки тысяч предпринимателей смогут получить займы для пополнения оборотных и инвестиционных средств, когда механизм будет масштабирован при поддержке правительства», — говорит Косминский. Сейчас в России насчитывается 41 инвестплатформа, из них 27 входят в отраслевую ассоциацию.

По оценке Косминского, через механизм краудфинансирования малый бизнес берет с финрынка порядка 10 млрд рублей в год. Сумма смехотворная на фоне 7 трлн рублей, привлекаемых по линии банковских кредитов, добавляет Косминский. Рынок этих услуг (вместе с венчурным финансированием) может вырасти к 2030 году до 1 трлн рублей.

«Более сотни субъектов МСП смогут воспользоваться у нас краудинвестингом в этом году, сумма займов оцениваем примерно в 300 - 400 млн руб. Данный инструмент особенно интересен заемщикам, которые привлекают средства на короткий срок до 180 дней, так как это позволяет им значительно уменьшить стоимость финансирования», — говорит Наумченко.

Он считает, что это отлично работающий механизм, «серьезное подспорье по поддержке МСП». Но в дальнейшем требуется более точная настройка. «Хотелось бы, чтобы в законе были сделаны послабления по субсидиям для заемщиков, которые вернули заём с просрочкой до 60 или 90 дней, потому что, к сожалению, государственные заказчики не всегда платят вовремя и в нужном объеме, что вызывает краткосрочно кассовые разрывы у заемщиков», — уточняет глава инвестплатформы, добавляя, что об этом уведомлен Минэк и бизнес «надеется на корректировки».

Потенциальные заемщики также положительно оценивают механизм краудинвестинга к тому же взятый под опеку государства. Гендиректор инвестиционно-строительной компании «Новинвест», сопредседатель Новгородского отделения «Деловой России» Антон Бондалетов говорит, что краудинвестинг способствует увеличению экономической активности в стране «за счет синергии компетенций одних предпринимателей и капиталов других. Это может стать точкой роста целой отрасли.

Подводные камни

» Подводным камнем» для тех, кто намерен заниматься краудинвестингом, является нечеткость нормативной базы с точки зрения определения ответственности каждой из сторон», — предупреждает Бондалетов.

Председатель псковского отделения «Деловой России» Станислав Осовский называет краудфинансирование прямым конкурентом банковской системе РФ. «Требования инвестплатформ к заемщикам лояльнее, здесь нет ограничений, которые выдвигают банки. Например, отсутствие залога. Если краудфинансирование получит развитие, то это скажется на ставках по кредитам в банках. Они снизятся», — говорит Осовский.

«Если проект интересен инвесторам, можно привлечь сумму существенно больше той, которую готовы предоставить кредитные организации», — говорит аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

К очевидным минусам Миронюк относит отсутствие у крауд-площадок подразделений финансового и юридического мониторинга деятельности субъектов МСП, собирающих средства на проект. «И площадки действительно не несут ответственность за неисполнение обязательств по проекту. Сейчас в России только начинает формироваться судебная практика по подобным формам инвестирования. Пока решения единичные», — говорит Миронюк.

Помимо банально неудачного бизнес-планирования всегда возможна ситуация, при которой проект не будут доведен до конца, предупреждает Миронюк. Например, самый успешный проект за всю историю краудфандинга — мотоциклетный шлем дополненной реальности Skully AR-1 — так и остался на стадии прототипа, выпущенного небольшой партией. «Этот проект поставил рекорд на краудфандинговой платформе Indiegogo, собрав предварительных заказов почти на $2,5 млн при планировавшихся $250 тыс. Шлем должен был показывать дорогу по маршруту и всё, что творится за спиной. Желающим предлагали забронировать шлем за $1399. Но создатели Scully не смогли реализовать обещанного и в итоге компания объявила себя банкротом», — напомнил эксперт.