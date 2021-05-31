Не растет без господдержки: малый и средний бизнес снова уходит в минус

В первом квартале этого года на фоне сворачивания программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства его положение резко ухудшилось. Об этом свидетельствует «Индекс роста МСП».

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За точку отсчета индекса был взят доковидный 2019 год. В 2020 году индекс вырос до четырех единиц, что означает стагнацию.

Но в первом квартале этого года к к аналогичному периоду прошлого года ситуация ухудшилась. «Индекс роста МСП» ушел в первом квартале на отметку в минус 30. Это характеризуется, как спад», — поясняет один из авторов индекса и директор Института экономики роста Антон Свириденко.

Индекс рассчитывается по шкале от 50 единиц до минус 50. Он учитывает несколько параметров, характеризующих состояние МСП: совокупные поступления на счет с банковских карт, общий объем фонда оплаты труда, среднее количество занятых на один субъект МСП, средний размер поступлений с банковских карт на один субъект МСП.

Индекс рассчитывается Институтом роста экономики им. П.А. Столыпина и Сбербанком на основе данных о клиентах, являющихся предпринимателями.

В исследовании говорится, что в 2020 году резкое падение спроса в секторе МСП было частично компенсировано сначала денежными субсидиями населению, затем снятием антиковидных ограничений.

Однако в конце года такой стимул как рост потребительского спроса был исчерпан. В первом квартале 2021 года снова наметилось падение выручки, в итоге оно составило 13%.

На выплату зарплат правительство предоставило субсидии в размере МРОТ и кредиты под 2%, но в текущем году и эта мера господдержки завершается.

Средний объем поступлений на банковский счет одного МСП в I квартале 2021 года, тоже снизился — на 19%.

Для того, чтобы сгладить последствия продолжающегося спада, Институт имени Столыпина планирует предложить в рамках Петербургского экономического форума ряд мер дополнительных господдержки.

Для членов семьи

Предлагается распространить на компании, которые по итогам 2020 года столкнулись с падением выручки более чем на 30%, льготные кредиты на зарплату из фонда оплаты труда (программа ФОТ 3.0). Причем не ставить условие, что получит их смогут только компании-участники программы ФОТ 2.0.

Другая мера — налоговая амнистия. Предлагается признать безнадежной задолженность по налогам и взносам для компаний с оборотом до 2 млрд. рублей и которые потеряли более 30% выручки в 2020 году по состоянию на 1 марта этого года. Для остальных также провести налоговую амнистию, если их выручка снизилась на 50% и более за тот же период.

Ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости.

Создать «банк плохих долгов». Цель — выкупать образовавшиеся в результате кризиса дефолтные кредиты для их реструктуризации.

Отменить налог на дивиденды для МСП в форме ООО с одним учредителем или учредителями – членами одной семьи.

Предлагается также отменить налоги для видов деятельности, связанных с улучшением экологии.

По мнению соавтора индекса Антона Свириденко, необходимо отменить для индивидуальных предпринимателей-пенсионеров обязательность уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение.

«Сейчас пенсионерам при открытии бизнеса нет смысла регистрироваться как ИП, так как страховые взносы иногда больше размера пенсии», — заметил он.

Также предлагается «отменить выплаты страховых взносов на сотрудников-стажеров».

В исследовании отмечается необходимость общего снижения кредитных ставок для МСП, а также расширения источников капитала и механизмов госгарантий. Расширять действующие программы, госгарантии и льготы охватывают небольшое количество МСП. Размер льготной госпомощи по мнению авторов исследования в рублевом эквиваленте недостаточен.

По их данных, общий объем кредитования МСП в 2020 году – 7,6 трлн рублей. Примерно 5,7 трлн. рублей предприятия получили не по льготным, а по рыночным ставкам.

В Минэкономразвития «Газете.Ru» пояснили, что правительство готовит новые алгоритмы господдержки. Сейчас, например, региональные власти смогут не только реструктуризировать задолженность по кредитам Минфина, но и направлять высвобождаемые средства на создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов и преференциальных режимов для бизнеса. Это даст возможность для дальнейшего повышения инвестиционной активности в регионах, считают в ведомстве. На эти цели может быть потрачено порядка порядка 340 млрд рублей, реализация инвестиционных проектов позволит создать более 57,5 тысяч новых рабочих мест, подсчитали в Минэкономразвития.

Кроме того, готовятся новые механизмы господдержки — по поручению президента Владимира Путина. Но Минэкономразвития их пока не называет.

По данным Счетной палаты РФ количество малых и средних предприятий в России сократилось: в 2017 году доля МСП в российской экономике составляла 22%, в 2019 — 20,6%. Зафиксированный в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» план по доведению доли МСП в ВВП страны до 32,5% к 2024 году сегодня «выглядит недостижимым», считают аудиторы.

Последние годы прошли под лозунгами снижения контрольной и административной нагрузки на бизнес, оптимизации налоговых режимов, упрощения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, повышения имиджа предпринимательской деятельности, отмечает аудитор СП РФ Данил Шилков в докладе. Но государство по-прежнему вяло помогает малому и среднему бизнесу, поскольку он генерирует небольшой доход в бюджеты, но требует много внимания и вложений, отмечал он.

Один из итогов господдержки МСП за 2015-2020 годы заключается в том, что хотя в этот период были представлены госгарантии по кредитам 34 тысячам компаниям на 658 млрд рублей, фактически помощью государства могли в среднем каждый год воспользоваться менее 1% компаний МСП. Это свидетельствует о локальности мер, отметили в Счетной палате.

По данным Минэкономразвития за 2020 год, в МСП в России заняты 18,2 млн человек.