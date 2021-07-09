Субсидии за прозрачность: малому бизнесу оплатят биржевые расходы

Минэкономразвития в июле запускает и масштабирует механизм субсидирования малого и среднего бизнеса, пожелавшего выйти на Мосбиржу, рассказали «Газете.Ru» в министерстве.

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Привлекающая средства на развитие бизнеса компания должна выйти на биржу, разместить свои облигации и начинать выплачивать инвесторам доходы по ценным бумагам. После этого ей нужно написать заявление в Минэкономразвития с просьбой о субсидии. Но существует набор требований и условий.

Во-первых, затраты возместят только тем компаниям, которые реально подпадают под статус МСП — не более 250 штатных работников и годовой оборот до 2 млрд рублей.

Важнейшее условие — компания МСП не должна иметь просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом, уточнили в Минэкономразвития. Никаких «неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов».

Если компания, претендующая на субсидию, имеет в своем уставном капитале более половины средств иностранных владельцев или зарегистрирована в зарубежном офшоре, то не может претендовать на субсидии. Это также касается предприятий, которые возглавляет ранее дисквалифицированный за финансовые нарушения директор. Требования распространяются также на главного бухгалтера.

Раздадут триста миллионов

Кроме того, претендент на субсидию обязан раскрывать информацию о содержании договоров с третьими лицами. То есть, компания МСП должна быть максимально прозрачной и иметь рекомендованный рейтинг надежности одного из отечественных рейтинговых агентств.

В первую очередь выдать субсидию готовы тем, кто инвестирует в производство продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.

Остальные тоже могут получить субсидии, но по остаточному принципу.

Условия жесткие, они были разработаны еще при прежнем правительстве — Дмитрия Медведева, и до пандемии с локдаунами и банкротствами механизм фактически не был востребован.

Теперь прошедшим через все фильтры компаниям государство готово компенсировать расходы на листинг (размещение их облигаций на бирже) в пределах 1,5 млн рублей.

Минэк готов субсидировать эмитентам из числа МСП даже выплаты по купонам. Правда, компенсация по расходам в этом случае будет не стопроцентной, а лишь частичной, и ее размер зависит от многих дополнительных параметров.

Как выяснила «Газета.Ru», в июле право на субсидии получили только 19 компаний МСП. На это из госбюджета будет потрачено 102 млн рублей.

Всего на такого рода субсидии правительством выделена рекордная сумма почти в 300 млн рублей. Подать заявки на субсидию можно будет также в октябре — по итогам расходов, связанных с размещением облигаций на бирже.

В Корпорации МСП «Газете.Ru» подтвердили, что расчет субсидий «производится на основе фактически понесенных расходов и публичной информации: тарифы биржи на листинг и проспект эмиссии облигаций».

«Механизм субсидирования от Минэкономразвития очень интересный и потенциально полезный для МСП, но вместе с тем и очень сложный», — считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин. По этой причине для большинства малых и средних компаний такой вид господдержки оказывается непосильным испытанием и в итоге очень мало кто им воспользуется, добавляет Кучмин.

Узкие фильтры

Но правда и то, что субсидии всегда предпочтительнее кредитов, даже льготных, выделяемых на поддержку МСП в условиях пандемии.

«Часто компании жалуются, что в банках требования для получения даже льготных кредитов, обозначенных как господдержка, по факту оказываются ничуть не лучше традиционных кредитов без всякой господдержки. Что с господдержкой, что без нее — остается необходимость залогов и расчет финансирования идет исходя из прибыльности компаний», — добавляют в «Деловой России».

Условия получения субсидии от государства вполне выполнимые, возражают в Корпорации МСП. «Компании выходят на фондовый рынок не для того, чтобы «умереть». Это важный шаг в эволюции компании и пока что все эмитенты вполне ответственно подходят к этому. А для отсечения несерьезных претендентов на бирже установлены свои фильтры», — пояснили в госкорпорации.

По мере развития фондового рынка механизм предоставления субсидий «будет совершенствоваться», пообещали в Корпорации МСП. Компаниям-претендентам на субсидии помогут стать прозрачнее, стабильнее.

Эксперты скептически оценивают возможности правительства по выводу компаний МСП на фондовый рынок. Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский указывает на низкую ликвидность облигаций, выпущенных компаниями МСП, вследствие небольшого объема эмиссии. «Соответственно, надо сразу думать и о том, как будет выглядеть вторичный рынок облигаций. Нужны стимулы не только для эмитентов, но и для инвесторов, если ставится задача действительно развивать этот инструмент господдержки и фондовый рынок в целом», — говорит Заверский.

На Московской бирже «Газете.Ru» пояснили, что в настоящее время у них обращаются 44 облигации эмитентов МСП. «В 2020 году 12 эмитентов МСП разместили облигации объемом 6,5 млрд рублей, а за первое полугодие 2021 года еще 10 эмитентов МСП вышли на биржу с размещением облигаций на общую сумму 6,8 млрд рублей», — уточнил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков.

Он считает, что «правительственные субсидии оказывают существенную поддержку эмитентам и делают более доступными биржевые инструменты привлечения инвестиций для компаний МСП».