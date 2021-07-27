«Для непритязательных миллионеров»: почему экотуризм в России проигрывает США

Природа – одна из главных «визитных карточек» России. Однако внутренний туризм в стране развит слабо, не говоря уже о путешествиях в такие труднодоступные места, как Камчатка. При этом есть пример США, где национальные парки не только популярны, но и приносят прибыль. Что можно сделать, чтобы развить экологический туризм в России, – разбиралась «Газета.Ru».

Экологический туризм может быть не только интересным, но и прибыльным направлением. Это доказывает пример национальных парков в США. По подсчетам Геологической службы США и Службы национальных парков, даже в кризисном в 2020 году за счет их посетителей в общей сложности удалось собрать $28,6 млрд, и это обеспечило 234 тыс. рабочих мест. Парки посетили 237 млн человек – это на 27% меньше, чем в 2019 году (около 327 тыс.) — причина, разумеется, в пандемических ограничениях. Для сравнения, в 2019 году за счет национальных парков экономика США получила $41,7 млрд.

На то, как в США продвигают свои национальные парки, на днях обратила внимание у себя в Instagram журналистка и автор блога «Маша, давай!» Мария Арзамасова. Она рассказала, что во время путешествия по стране посетила четыре национальных парка. Ее поразило, что вокруг них выстроена «целая маркетинговая система. У каждого парка есть своя интересная страничка в соцсетях, коллекционная сувенирная продукция» (орфография и пунктуация сохранены).

«О Гранд Каньоне или Йеллоустоуне слышали во всем мире. И поди кто знает (даже в России), что такое Ергаки или Зюраткуль»,

— написала Арзамасова у себя в сторис. По ее словам, в США маркетологам удается создать «грамотный образ и шумиху» вокруг парка, и «нам этому стоит поучиться».

Проблема в маркетинге?

США и Россию объединяет то, что это две огромные страны с разными климатическими зонами, отметил в беседе с «Газетой.Ru» основатель маркетингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. У нас тоже есть база для природного туризма, и это направление очень перспективно, добавил эксперт.

«Сейчас для людей свойственно желание «выскочить» из этих загазованных каменных джунглей, оказаться наедине с природой, чем-то натуральным», — подчеркнул собеседник издания.

Но для этого сначала нужно организовать такие парки или курорты, куда будут ездить туристы, а не просто использовать землю – а это сложно, пояснил маркетолог. По его словам, сделать что-то подобное моментально не получится, и это будет долгий проект, который потребует постоянных вложений и внимания, создания необходимой инфраструктуры, которой в России крайне мало. «У нас зачастую бизнес привыкли делать быстро, пока еще есть деньги», — отметил Станислав Кауфман.

«Американцы этим были озадачены уже много лет назад. И для американцев отдых на природе – это очень популярное явление, он является чем-то базовым. Например, вы едете в какой-то заповедник: там есть места, чтобы вы развели костер, сделали шашлык, в туалет сходили и так далее. Все это очень четко регламентируется, контролируется, штрафуется в случае нарушений»,

— рассказал эксперт.

Когда уже есть готовый проект, то можно и заниматься мерчендайзингом – это последний этап, добавил Кауфман.

«Мы все знаем озеро Байкал, Камчатку. А многие были на Камчатке? А почему? Наверное потому, что нет нормальной логистики, инфраструктуры и цены запредельные. Для того, чтобы к чему-то привлекать, нужно сначала это создать. Нужно сделать первый шаг, чтобы наши не менее красивые и знаменитые места стали доступными и привлекательными: и с финансовой точки зрения, и с точки зрения самого отдыха. И все получится», — подчеркнул он.

Камчатка дальше Гренландии

Сейчас есть несколько очевидных проблем с развитием внутреннего туризма, рассказал «Газете.Ru» президент международной рекламной группы RCG Юний Давыдов. Одна из них – это размер страны. По словам эксперта, среднестатистический современный турист не планирует каких-то долгих поездок – просто нет такой возможности.

«Представить москвича, который отправляется в какой-то заповедник, если это не Лосиный остров подмосковный, [сложно]. Возьмем Байкал, например. Туда двое суток добираться и оттуда двое суток добираться в общей сложности. Ради того, чтобы провести там три дня. Это нелогично – очень далеко»,

— пояснил эксперт.

Еще одна проблема – стоимость поездок. Туристам дорого добираться куда-то, дорого жить, отметил Давыдов. При этом сервис, как правило, очень низкий. «На Камчатке нужно быть просто миллионером, чтобы путешествовать. Это несопоставимо с Бали, с какой-нибудь Мексикой», — сказал маркетолог. Осложняет внутренний туризм и климат, добавил он.

«Можно сказать, что путешествия по России – для непритязательных и очень активных миллионеров. Для людей, которые готовы к удобствам во дворе, к тому, что нужно идти пешком, добиваться заселения в отапливаемый дом, и за это очень много платить», — сказал эксперт.

Кроме того, туристам особо нечего делать – какое-то время они любуются красотами, гуляют, но потом им нужно какое-то занятие. С маркетингом в России тоже проблема — мало информации, но она не первоочередная, считает Юний Давыдов.

«Всем этим проблемам можно противопоставить только одно: это действительно фантастически красиво. Это незабываемые ощущения. Это такие виды, которых нет нигде», — подчеркнул он.

Вообще потенциал природного туризма в России огромный, особенно с учетом экологической повестки, считает маркетолог. Например, туры можно продавать иностранцам, причем не европейцам, а, например, арабам.

«У арабов если перед домом растет дерево, это значит, что дом богатый, он может себе это позволить. А если арабов погрузить в тайгу ненадолго или в тундру – они за это готовы будут платить. Но им, как и россиянам, как и всем нормальным людям, нужно, чтобы был теплый туалет образно говоря»,

— заметил маркетолог.

По мнению Давыдова, природный туризм можно сделать прибыльным делом, но это очень долгосрочная инвестиция. Вряд ли какой-то крупный частный инвестор самостоятельно рискнет, например, построить отель на Алтае – обязательно нужно участие государства.

Какой потенциал у России

В России около 300 особо охраняемых природных зон (ООПТ) федерального значения, рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий. Это природные заповедники, национальные и природные парки, заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Среди самых посещаемых — Сочинский национальный парк, Кроноцкий заповедник, Национальный парк «Куршская коса», Кавказский заповедник, Кисловодский национальный парк и Кенозерский национальный парк.

«В России – самая большая суммарная площадь ООПТ в мире, однако доля в общей территории страны составляет всего 10%. А посещаемость ежегодная – чуть менее 10 млн человек, в отличии, например, от США, где порядка 300 млн человек ежегодно посещают с туристическими целями ООПТ», — говорит эксперт.

Он называет те же проблемы, что и другие собеседники «Газеты.Ru» – не очень хорошая инфраструктура, невысокое качество туристических услуг и низкий уровень развития транспорта.

Плисецкий считает, что массовое развитие туризма нужно рассматривать в первую очередь в регионах европейской России, которые наиболее плотно населены. «Здесь, главным образом, нужно говорить о возможности краткосрочных выездов на природу на выходные дни», — уточнил он.

Опыт Европы и США показывает, что природные территории должны иметь серьезную инфраструктурную подготовку: это специально оборудованные туристические тропы, подготовленные гиды-специалисты, обустроенные площадки для парковки автомобилей и туристических автобусов, места для проживания, добавил эксперт.

При этом Евгений Плисецкий подчеркнул, что туризм, в частности экологический, несет в себе серьезную антропогенную нагрузку. Поэтому, когда в туристические направления включают особо охраняемые природные территории, нужно проводить серьезные расчеты, чтобы оценить влияние.

На эту проблему обращает внимание и руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин. По его мнению, вообще не все охраняемые природные территории должны активно использоваться для туризма, хотя его нужно развивать.

«Основная задача – сохранение тех природных комплексов, достопримечательностей, ради которых они [туристические объекты] созданы. В других странах существует очень жесткая регламентация туризма, рекреационной нагрузки в национальных парках. За счет этого достаточно большое количество людей, которые их посещают, не наносят существенного ущерба этим территориям», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Крейндлин пояснил, что у нас такого жесткого регламента нет, и даже нет четкого законодательного определения самого экологического туризма. Иногда под него попадают, например, горнолыжный спорт, охота — то есть просто туризм на каких-то природных территориях, что в корне неправильно, подчеркнул эксперт. «У нас есть территории, где туризм развивается, и развивается бесконтрольно, и это приносит существенный вред природным комплексам», — отметил Михаил Крейндлин.

Он добавил, что для развития экологического туризма нужны значительные финансовые вливания со стороны государства, но на практике их нет.

Что говорят власти

В Минприроды сообщили «Газете.Ru», что развитие внутреннего экологического туризма – одно из приоритетных направлений федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (часть нацпроекта «Экология»). Он направлен на создание современной туристической инфраструктуры в национальных парках.

В прошлом году был запущен сайт «Экотуризм в России – путешествие по ООПТ», на котором желающие могут узнать всю необходимую информацию и подать заявку на посещение маршрута. Также

в каждом заповеднике или национальном парке есть отделы экологического просвещения: их сотрудники проводят тематические лекции, выставки, конкурсы и другие эколого-просветительские мероприятия. Минприроды при этом активно содействует продвижению особо охраняемых природных территорий в рамках тематических форумов и фестивалей.

«Многие особо охраняемые природные территории активно сотрудничают с фотографами и видеографами международного уровня. Так, в 2020-м году фотография амурской тигрицы, сделанная фотографом Сергеем Горшковым на территории национального парка «Земля леопарда», стала победителем крупнейшего в мире конкурса снимков дикой природы Британского музея естественной истории, обойдя 49 тыс. претендентов. Документальные фильмы об особо охраняемых природных территориях транслируются на федеральных и региональных телеканалах страны. На центральных улицах Москвы регулярно проходят фотовыставки, направленные на популяризацию природного туризма», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе также рассказали о совместных проектах с крупными транспортными компаниями. Например, в декабре 2020 года в поезде «Таврия» появились фирменные вагоны Минприроды России «Заповедный Крым». Также вместе с Московским метрополитене реализуется проект по выпуску серии транспортных карт «Тройка» с изображениями природных достопримечательностей, а также qr-кодом, ведущим на сайт об экологическом туризме.