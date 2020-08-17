Кладбище погибших кораблей: как спасти Магадан

В понедельник, 17 августа, в ходе рабочей поездки по регионам Дальнего Востока премьер Михаил Мишустин добрался до Магадана, посетив до этого Анадырь и Петропавловск-Камчатский. В Магадане его ждали в Нагаевской бухте, прямо в морском рыбном порту. От порта мало что осталось, зато из воды всюду торчали ржавые остовы затонувших судов.

Один из четырех причалов и сам состоял из разрезанной пополам баржи.

Бюст Сталина — талисман Магаданского порта

Баржа опиралась на лежащий на отмели ржавый сейнер. О былом величии магаданского порта свидетельствовали, разве что, красное знамя с серпом и молотом над пирсом и бюст Сталина с грудой якорей у постамента. Инициатор репрессий здесь, на Колыме — столице Руси сидящей, — до сих пор в почете.

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С 1970 по 1990 год сюда, в рыбный порт, в среднем заходило ежегодно (с рыбой или на ремонт, дозаправку) до 550 судов со всего света. Но с 2000 по 2020 год — не более 75.

Раньше в рыбпорту и смежных отраслях Магаданской области работало 10 тысяч человек, сейчас — 1500.

Перевалка грузов, в том числе рыбной продукции: было — 45 тысяч тонн в год, сейчас — 6 тысяч. Вклад рыбной отрасли в региональный валовый продукт – всего 4%.

Добывают в Охотском море в районе Колымы в промышленно значимых объемах в основном лосося, минтая и красную икру. Ранее – несколько десятков наименований рыб и других биоресурсов.

«Мы хотим возродить наш порт», — пояснил «Газете.Ru» глава департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области Андрей Таболин. «Возрождение», как выяснилось, предполагается за счет средств федерального бюджета. Региональная власть хочет получить от федерального центра 1,2 млрд рублей, уточнил Таболин.

«Но эти средства — только на строительство и ремонт причалов, а также на очистку акватории бухты от затонувших кораблей. Сейчас к нам просто боятся подходить суда, видя, что творится тут на дне», — пояснил чиновник. Всего по его сведениям, там покоится 11 судов.

Правда, ко времени приезда премьера Мишустина количество кораблей, от которых необходимо очистить дно, выросло до 30. И требуемые на это расходы тоже стали масштабнее — до «нескольких десятков миллионов рублей».

Премьер осмотрел два стенда с эскизами обновленного порта, окинул взором похожие на норвежский фьорд берега бухты, и без предисловий перешел в атаку на местных лоббистов.

«Грустно! Ну, это разве на порт похоже? Это кладбище кораблей какое-то», — заявил Мишустин.

Он сообщил, что когда готовился к поездке сюда, посмотрел материалы. В 2016 году федеральное правительство уже проводило конкурс на реконструкцию порта.

«У нас красивая картинка есть, — все должно было быть построено, все красиво. Но подрядчик не справился. Дали средства, соответствующий конкурс отыграли, и опять ничего не получилось», — сокрушался Мишустин.

И рыба есть, и удочка, но что толку?

«У меня впечатление, что здесь и удочки, и рыба есть, а результат совсем грустный только из-за того, что нет инфраструктуры», — сказал Мишустин.

Он спросил присутствующих — губернатора Сергея Носова, главу Минвостокразвития Александра Козлова, представителей бизнеса, чего они хотят. Ответ был один и тот же — дайте поскорее денег на ремонт и строительство причалов и зачистку бухты. Когда это будет готово, здесь может появиться частный соинвестор, который докупит холодильники, оборудование для переработки рыбы, закупит суда, выстроит логистику. Переработанную рыбу можно будет направлять на экспорт и в центральные районы России.

Представители бизнеса раскритиковали федеральное госпредприятие «Нацрыбресурс» и попросили передать порт в аренду региону, «забыв», что Магаданская область — дотационный регион. Здесь если и имеются лишние средства, то лишь на то, чтобы заасфальтировать часть дороги, по которой должен был проехать премьер: корреспондент «Газеты.Ru» отметил, что она была только отремонтирована.

Полпреда президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева не было среди сопровождающих премьера — он подхватил коронавирус как раз незадолго до премьерского турне по регионам, так что отвечать перед премьером ему не пришлось.

Премьер показал, что не готов на очередную порцию госинвестиций без твердой уверенности, что будет результат и вложения не пропадут.

«Нас интересует, не кто виноват, а что делать. Мы проведем эту работу и по результатам примем решение», — пообещал Мишустин во время совещания «на ногах». Он добавил, что «хотел бы услышать гарантии, что если мы такие лимиты бюджетных обязательств доведем, чтобы железно тот, кто будет здесь подрядчиком, довел дело до конца». Также премьер выразил надежду, что в ближайшем будущем порт сможет показать пример, как сделать так, чтобы рыболовецкие компании получили возможность работать.

Источник «Газеты.Ru» в делегации премьера подтвердил: «Премьер сказал, что он склоняется к тому, чтобы выделить средства из федерального бюджета и, возможно, передать порт в аренду на региональный уровень, как просят рыбаки. Но надо это все еще раз детально проработать».

Министр финансов Антон Силуанов пояснил «Газете.Ru», что регион запрашивает на реконструкцию порта 1,4 млрд рублей. «Эти деньги, если будут принято соответствующее решение, найти можно», — сказал он.

Опасения федеральных властей относительно низкого уровня управления такими масштабными проектами небеспочвенны. В Счетной палате РФ «Газете.Ru» предоставили итоги проверки работы портового хозяйства России. Напомним, проекты развития морских портов реализуются за счет федерального бюджета и частных инвестиций. Государство строит подходные каналы, акватории и причалы, а частные инвесторы обустраивают их объектами портовой инфраструктуры.

Как подсчитал аудитор СП РФ Валерий Богомолов в 2016-2019 годах из запланированных 36 объектов госсобственности были построены и введены в эксплуатацию только 13.

Кроме того, акваториям российских портов не хватает глубины. Из-за этого некоторые причалы простаивают. Грузооборот в морских портах, в том числе, в Дальневосточном морском бассейне, значительно ниже их проектной мощности, отмечают в Счетной палате. Грузооборот составляет менее 75% от возможного.

Другие итоги поездки

По первым итогам дальневосточной поездки премьера видно, что у него складывается определенный стиль руководства.

«Стиль Михаила Мишустина обусловлен его управленческим опытом и нынешним статусом. Ему не надо самоутверждаться на своем посту, а восприятие элитами его фигуры с самого начала было весьма серьезным из-за задач, поставленных перед его правительством в январе (обеспечение ощутимых для населения темпов роста, эффективная реализация национальных проектов), и из-за доверия, которое ему оказал президент. Кандидатура Мишустина на пост премьера — личный выбор Путина», — говорит первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

Мишустину свойственен диалог, в ходе которого находятся решения копившихся годами проблем. Например, он объявил о начале строительства новой скоростной трассы Москва-Казань. Этот вопрос обсуждался несколько лет, конкурировали разные варианты, но решения никак принять не удавалось.

На Камчатке по итогам диалога с местными врачами «вырулили» на инициативу о том, чтобы последний из двух лет ординатуры медики проходили на будущем месте работы. На совещании по газификации Дальнего Востока амурский губернатор Василий Орлов предложил включить газификацию ЖКХ в перечень сфер, на которые можно перенаправлять деньги, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам. И премьер эту инициативу поддержал.

Ведется диалог с бизнесом, включая и тот, с которым еще совсем недавно разговаривали в основном с позиции силы — МСП, отмечает Макаркин.

«Еще одна особенность Мишустина — стремление довести до конца начатые — пусть даже не им — дела, чтобы не плодить проблемы, вызывающие справедливо негативную реакцию общества», — считает Макаркин. Но говорить о том, как будет действовать Мишустин, если время обещаний пройдет, а результатов работы не будет, пока рано. Сейчас у премьера самое благоприятное время, пока еще никто не может предъявить претензии».