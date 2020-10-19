Рыба не ловится: почему не работает госпрограмма развития рыбного хозяйства

У госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» не оказалось четких критериев, по которым можно проверить качество ее выполнения, выявила проверка Счетной палаты (результаты есть у «Газеты.Ru»). Не существует индикатора, по которому можно определить, как обеспечена конкурентоспособность российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках и какое место Россия занимает в рейтинге мировых экспортеров рыбы и рыбопродукции.

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Документ был принят в 2014 году. Аудиторы Счетной палаты отмечают, что госпрограмма не в полном объеме связана с другими правительственными документами, например, со Стратегией развития морских терминалов или с утвержденной президентом РФ в 2015 году Морской доктриной.

Положительным моментом можно считать то, что Росрыболовство включило в госпрограмму один из ключевых показателей — объем инвестиций в основной капитал. Но они занижены — более чем в два раза по сравнению с составленным Минэкономразвития на 2021-2024 годы базовым сценарием.

Кроме того, инвестиции в основной капитал должны расти не менее чем на 5% ежегодно, начиная с этого года — такой темп обозначен в послании президента Федеральному Собранию. Росрыболовство прирастает инвестициями по 4,5%, отмечают аудиторы.

Россиянам накормят рыбной статистикой

Счетная палата также указала на несоответствие госпрограммы задачам по наращиванию экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки. Например, в правительственных документах предусмотрено увеличение экспорта рыбы и морепродуктов в 1,6 раза — с $5,4 млрд в 2019 году до $8,5 млрд в 2024 году. Но исходя из текущей динамики на высокотехнологичную продукцию даже в 2024 году придется менее 10% всего экспорта. Остальное — рыбное сырье.

Росрыболовство не освоило выделенные на госпрограмму средства федерального бюджета. Счетная палата отметила «низкий уровень кассового исполнения – 59,6 %». В этом году не будут исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования, например, на строительство научно-исследовательских судов среднего тоннажа.

Также Росрыболовством не достигнуты запланированные темпы добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также объемы переработки рыбы, подчеркнули аудиторы.

По сравнению с уровнем 2018 года в прошлом году снижение добычи составило 126,7 тыс. тонн.

Часть подпрограмм будут урезаны или даже закрыты, в том числе те, в которых было предусмотрено восстановление рыбных ресурсов.

По данным Росстата, россияне в среднем употребили в пищу в прошлом году 21,9 кг рыбы и морепродуктов. В 2018 году – 21,7 кг или столько же, сколько и в 2012 году. Между тем, в 2013-2014 годах объем потребления вырос до 22,3 кг, а потом среднедушевое потребление обвалилось 21,1 кг. По итогам 2020 года, скорее всего, случится новый откат — об этом ранее говорил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Показатель снизится до 21 кг, прогнозировал глава ассоциации, и это связано с пандемией и снижением доходов россиян.

Сейчас растет только спрос на минтай — самую дешевую из добываемых морских рыб.

По данным Ассоциации добытчиков минтая, в первом полугодии 2020 года на внутреннем рынке было продано 120 тысяч тонн продукции из минтая. Это рекорд последних пяти лет.

«Неудачная лососевая путина»

В понедельник проблемы рыбной отрасли обсудили в Кремле. Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем Росрыболовства Ильёй Шестаковым. Глава ведомства сообщил, что подготовил презентацию, из которой следует, что «отрасль в условиях пандемии работает стабильно. «У нас не совсем удачно складывается лососёвая путина, но отставание, недобор по лососёвой путине будет компенсирован добычей сардины иваси, скумбрии и минтая», — заверил Шестаков.

По его прогнозу, вылов рыбы в этом году будет на уровне прошлого года — порядка пяти млн тонн.

Путин поинтересовался, как идут дела с доставкой рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть. «В этом году уже вышел лихтеровоз с Камчатки с грузом лососёвых видов рыб. К сожалению, это будет единственный рейс», — признался Шестаков.

Впрочем, он пообещал, что в перспективе четырёх-пяти Росрыболовство сможет добывать в Антарктике «порядка 300 тысяч [тонн] криля для дальнейшей переработки».

А на Байкале восстанавливается, если верить Росрыболовству, популяция омуля. В 2017-м Минсельхоз запретил вылов байкальского омуля из-за резкого сокращения его количества. В июле голливудский актер Стивен Сигал провел экологическую акцию, выпустив в Байкал 2 тыс. особей омуля. Для восстановления популяции, заявляли тогда эксперты, необходимо ежегодно выпускать около 400 млн личинок. Путин попросил главу Росрыболовства поблагодарить Сигала за помощь в сохранении этого редкого вида рыб.

В перспективе 2023–2025 годов можно будет снова открыть промышленное рыболовство омуля, считает глава Росрыболовства.

Отчитываясь перед Путиным глава Росрыболовства сообщил также, что строительство судов для отрасли идет небыстро. «На самом деле, Владимир Владимирович, по всем заводам идёт задержка от полугода до двух лет. Основная проблема была по Выборгскому судостроительному заводу», — признался глава Росрыболовства.

Заявлено для постройки 107 судов. Из них на средства от продажи инвестиционных квот будет построено 56 судов, а в рамках проведения аукциона по крабам – еще 35. Сейчас из 107 судов только четыре переданы заказчику, 11 спущены на воду.

При этом в рыбной отрасли отличные показатели по росту зарплаты. Она выросла в среднем на 7,2% за первое полугодие и составила 91 тысячу рублей.

То есть, зарплата выше только у банковских сотрудников, нефтяников и газовиков. «Мы находимся на третьем месте среди всех отраслей экономики после финансового сектора и сектора добычи полезных ископаемых, то есть, это очень хороший показатель», — отчитался глава Росрыболовства.

Процесс - все, результат — ничто

Опрошенных «Газетой.Ru» экспертов не удивляет ситуация, при которой не выполняются даже те государственные программы, которые считаются приоритетными и полностью обеспечены финансированием. Проблема – в низком качестве госуправления, отмечает член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Калмыков.

«Высокая ориентированность на процесс, низкая — на результат. Вот что характерно сейчас для госслужбы», — говорит Калмыков, добавляя, что даже эффективный руководитель, приходя на госслужбу, должен «переобуваться» под сложившиеся неформальные правила работы, сохраняющиеся в некоторых министерствах десятилетиями.

Кроме того, низкое качество исполнения госпрограмм объясняется недостаточной мотивацией чиновников. «Нет привязки стимулирования, как финансового, так и нематериального, к конкретным результатам работы, с закреплением персональной ответственности за конкретные индикаторы», — считает эксперт.

«Как показывают опросы госслужащих, которые я проводил для своей диссертации, многие работники имеют готовность к новому, нередко ими движет даже нематериальная мотивация, но сложившаяся корпоративная культура в госорганах, к сожалению, достаточно быстро подминает под себя даже самые перспективные кадры, либо отвергает их, отфильтровывает всех, кто мыслит хоть как-то иначе, чем принято в ведомстве», — говорит Калмыков.

Качество государственного стратегического планирования, действительно, остается низким, согласна аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Наталья Чуркина.

В последнее время предпринимаются попытки изменить подход к постановке целей и задач, в частности, через принятие национальных проектов, и при помощи мониторинга выполнения поставленных той же Счетной палатой целей. Однако значимых результатов достичь все равно не удается, отмечает эксперт ИКСИ.

Проблема низкого уровня освоения госсредств может быть связана с целым комплексом проблем. Прежде всего, это длительный бюджетный цикл и чрезмерная централизация финансовых ресурсов на федеральном уровне. Отсутствие интереса к госпрограммам со стороны частных партнеров также является проблемой, считает Чуркина.

«Экономический кризис, вызванный пандемией, по идее, должен подстегнуть ускоренную реализацию всех госпрограмм для поддержки экономики. Но по факту, скорее всего, станет лишь оправданием для нерадивых чиновников, не выполнивших запланированные стратегии», — заключает эксперт ИКСИ.