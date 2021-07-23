Торг уместен: будет ли востребована газотранспортная система Украины

Кремль детализировал позицию по поводу использования газотранспортной системы Украины после 2024 года. Эксперты высказывают сомнения в экономической целесообразности украинского канала поставок в Европу при наличии «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в обход Украины.

Транзит российского газа в Европу по газотранспортной системе Украине возможен и после 2024 года, то есть, по окончании очередного договора между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Но необходимо договариваться. Эту позицию подтвердил и детализировал в пятницу 23 июля представитель Кремля.

«Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности», — сказал заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли в переговорном процессе участвовать представители власти.

С немецкой стороны, скорее всего, представители власти точно будут задействованы в переговорах. Песков напомнил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер даже приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах. По той причине, что переговоры «о продолжении транзита после 2024 года во много связаны с процессами декарбонизации в Европе».

То есть, вопросы декарбонизации не решаются на уровне газового монополиста, а являются прерогативой властных структур, дал понять Песков. Он высказался и насчет объема поставок. «Собственно, потребители Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе, поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем», - уточнил Песков.

Два условия, оба экономические

Вопрос о 2024 годе возник по той причине, что к этому времени закончится очередной срок договора, подписанного в 2019 году, между российским «Газпромом» и оператором газаотранспортной системы (ГТС) Украины — компанией «Нафтогаз». Пролонгация этого договора в 2019-м сопровождалась дипломатическими скандалами, ситуация была отягощена судебными разбирательствами в международном арбитраже. Разногласия касались и объемов прокачки газа, и размеров тарифа, и сроков заключения договора. В итоге новый документ о транзите удалось подписать буквально за день до окончания старого договора после пятидневных дебатов в режиме нон-стоп.

Кстати, Россия при продлении договора с Украиной настаивала на том, что хватило бы продления всего на год.

За это время планировалось достроить и отладить поставки газа по «Северному потоку-2» в обход Украины. Уже тогда у официального Киева возникли серьезные сомнения в том, что ГТС будут востребована в ближайшие годы.

Эти сомнения Киев неоднократно транслировал. И продолжает делать это до сих пор. 22 июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в беседе с Reuters заявил, что сомневается в желании России продолжать транзит газа через территорию Украины после 2024 года. Витренко уверен, что Москва не будет поставлять газ европейским потребителям украинскому маршруту по истечении срока действующего договора.

Москва систематически реагирует на эти заявления. Попутно детализируя свою позицию. Представитель Кремля в этот раз уточнил, что требуется от украинской стороны. Условий два, оба экономические.

«Газпром» готов поставлять газ через украинскую ГТС после 2024 при условии, что это «экономически целесообразно», отметил Песков. То есть, речь идет о взаимовыгодных тарифах на прокачку газа.

Второе условие, собственно, из этого же разряда. ГТС Украины должна будет находиться к этому времени, то есть, через три года, «в рабочем нормальном состоянии». По словам Пескова, эти темы затрагивались в телефонном разговоре президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Плохая ситуация и плохой трубопровод»

Поводом для разъяснений позиции Кремля стало заключение сделки между США и Германией по «Северному потоку-2». Соответствующие разъяснения по сделке дала 21 июля замглавы Госдепа США Виктория Нуланд. Вашингтон и Берлин пришли к согласию, пояснила Нуланд, что «Северный поток-2» должен быть, на этом настаивала Германия, но необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину и после 2024 года.

Помимо этого, немецкие власти обязуются добиваться введения экономических санкций против Москвы, если Кремль будет использовать энергетический экспорт «как оружие».

«Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, для ограничения экспорта российского газа в Европу, если Москва будет использовать энергопоставки в качестве оружия», — отметила заместитель госсекретаря Нуланд.

США и Берлин согласились поддерживать контракт на транзит газа из России в Европу через Украину еще на десять лет. «Это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь Украине», — резюмировала Нуланд.

Киеву, кстати, окажут финансовую помощь в диверсификации источников энергии, чтобы Украина сократила зависимость от доходов за транзит газа и ее собственную зависимость от российских энергоресурсов.

Украина зарабатывала на транзите приличные суммы, уточняет директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. «В 2018-2019 годах объем поступлений «Нафтогаза» от «Газпрома» составил $2,7 млрд. В 2020 году произошло снижение объемов поставок (из-за сокращения спроса на газ в Европе, а частично – из-за ввода «Турецкого потока» и переориентации части объемов газа на него). Объем транзитных платежей в прошлом году составил $2,1 млрд», — говорит Салихов.

По подсчетам эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова «Газпром» платит за транзит газа в среднем $1.2 млрд в год. Причем платит оператору газотранспортной системы Украины. «А оператор берет те деньги, которые реально нужны для прокачки газа (технические затраты) и передают оставшуюся сумму компании «Нафтогаз». А она в конце года просто выплачивает дивиденды государству. В итоге в украинский бюджет попадает меньше миллиарда долларов», — говорит Юшков.

Что касается второго «условия» Москвы — нормальное техническое состояние ГТС, то здесь еще больше вопросов, отмечают эксперты. «По идее, Украина должна обеспечивать работоспособное состояние своих объектов», — говорит доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

Экономическая целесообразность ржавая

«Но с другой стороны, техническое состояние украинской ГТС уже сейчас вызывает обеспокоенность. А если учесть, что она эта система труб и компрессорных станций, хронически недозагружена из-за потери большей части российского транзита, и недополучает прибыль, то поддерживать ее в нормальном состоянии Украине будут непросто», — говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.

Юшков говорит, что «Украинская ГТС очень старая. Ее последние десятилетия не модернизировали. Так что можно только гадать в каком она состоянии и как часто там будут происходить аварии», — говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Салихов тем не менее считает, что экономическая целесообразность использования украинской ГТС после 2024 года сохраняется. «Существуют несколько причин. Например, покрытие пикового спроса в Европе в зимний период. Или, например, необходимость проведения ремонтных работ на «СП-1» и «СП-2» - в будущем», — говорит Салихов из НИУ ВШЭ.

Заставить «Газпром» использовать украинскую ГТС через три года могут, но только если будут введены официальные санкции против «СП-2», возражает Юшков.

По его прогнозу, украинская ГТС может оказаться востребованной, если Европа существенно нарастит покупку российского газа. «Но пока что европейцы наоборот говорят об отказе от ископаемого топлива. Пока все идет к тому, чтобы «Газпром» снял транзит с Украины после 2024 года», — считает Юшков.

В этой трубе останется разве что тот российский газ, который может быть востребован в небольших количествах для Молдавии и Румынии.