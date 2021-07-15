Нет прививки – нет зарплаты: как будут отстранять сотрудников

Роструд заявил, что работодатель может отстранить от работы без сохранения зарплаты сотрудников, отказывающихся от вакцинации без уважительной причины. Ведомство ссылается в данном случае на 76-ю статью ТК. При этом работники на удаленке тоже должны прививаться от коронавируса, если в их регионе введена обязательная вакцинация.

Сотрудник может быть отстранен от работы без сохранения заработной платы, если он отказывается вакцинироваться от коронавируса без противопоказаний. Как сообщает газета «Известия», об этом сказано в письме Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов» от 13 июля.

В ведомстве считают, что отказывающиеся от прививки сотрудники предприятий в тех сферах, где введена обязательная вакцинация, могут быть отстранены в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ. В письме из Роструда уточняется, что отстранение обосновать можно не только самим ТК и федеральными законами, но и «иными нормативными актами».

В качестве примера Роструд указывает на возможное нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Он гласит, что отказ от профилактических прививок может стать основанием для отказа при приеме на работу или послужить причиной для отстранения. Работа сотрудника при этом должна быть связана с высоким риском подхватить инфекцию.

«Она [вакцинация] становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — отметили в Роструде.

Если работник не намерен делать прививку, то руководство компании должно запросить его письменный отказ и оформить приказ об отстранении. Работающие удаленно граждане также должны вакцинироваться, подчеркнули в Роструде. Альтернативой отстранению удаленка не является.

При этом у отстраненного сотрудника есть возможность вернуться на работу после завершения пандемии или после устранения причины своего отвода.

При этом если отказ был уважительным, то за период отстранения работодатель сохраняет заработную плату в размере 2/3 тарифной ставки (должностного оклада) как простой не по вине сторон трудового договора, то есть работника и работодателя. Если причина отказа неуважительная, то заработная плата не сохраняется. Отказ от вакцинации не дает оснований работодателю расторгнуть с сотрудником трудовой договор.

К настоящему времени уже 31 регион РФ ввел обязательную вакцинацию работников ряда сфер: Москва и Подмосковье, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Мурманская, Тверская, Костромская, Нижегородская, Тульская, Смоленская, Брянская, Курская, Тамбовская области. Кроме того, обязательные прививки введены в Краснодарском крае и Ростовской области, Ненецком АО, республике Коми, Пермском крае и Карелии. В Сибири эти меры приняты в Омской области, республике Алтай, Кемеровской области, Хакасии, Бурятии, в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и на Сахалине.

28 июня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что отказ от вакцинации не может стать основанием для увольнения с работы.

«Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», — сказала омбудсмен. Она отметила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации.

30 июня президент РФ Владимир Путин ответил в ходе «прямой линии» на вопрос об обязательной вакцинации. «Нужно посмотреть в норму закона. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться данной точки зрения. Надо заглянуть в закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения», — заявил Путин.

Он напомнил, что в законе есть две основные части: обязательный общенациональный календарь прививок и положение о праве ввести обязательную вакцинацию в регионах для отдельных категорий граждан — в случае подъема заболеваемости.

«Были предложения коллег перевести вакцинацию от COVID-19 в общенациональный календарь прививок, но депутаты этого не поддержали. Из-за этого вакцинация от COVID-19 не является обязательной», — отметил президент.

В России власти действуют в рамках законодательства, добавил он, никакой «неразберихи» в борьбе с коронавирусом нет.

«Общенациональный локдаун является отдельным вопросом. Действия наших коллег в десяти регионах направлены на предотвращение введения локдауна, когда закрываются предприятия, а люди оказываются без работы и заработной платы, разоряется мелкий и средний бизнес. Чтобы этого не случилось, в регионах вводятся отдельные нормы по обязательной вакцинации», — подытожил Путин.