«Вопросов много, а взаимодействия нет»: бизнес просит разъяснений по прививкам

Обязательная вакцинация объявлена уже в 12 регионах, список расширяется с каждым днем — как и копятся вопросы у предпринимателей, которых внезапно сделали частично ответственными за успехи прививочной кампании в России. Совет предпринимателей Москвы отправил письмо на имя главного санитарного врача столицы Елены Андреевой (копия есть у «Газеты.Ru») с просьбой ответить на 30 вопросов, сформулированных бизнес-сообществом по поводу обязательной вакцинации.

Реклама

Среди главных вопросов, которые волнуют бизнес — какие титры антител к коронавирусу приравниваются к прививке и можно ли учитывать сотрудников с высоким уровнем антител в числе целевых 60% как имеющих иммунитет; где привиться иностранцам и мигрантам; возможно ли включить прививку от Covid-19 в список обязательных прививок в санитарные книжки и ставить отметки о ней; каков срок действия сертификата о вакцинации и когда нужно будет проводить ревакцинацию; а также порядок отстранения и увольнения сотрудников, отказывающихся делать прививку при отсутствии противопоказаний.

Волнует предпринимателей и как будут учитываться региональные сотрудники компании с головным офисом в Москве, работа электронной системы учета и возможность взаимодействия с ней, в том числе для исправления ошибок и неточностей, а также как власти будут информировать общественность и предпринимателей о текущем состоянии вакцинируемых по отношения к целевому показателю 60% по перечисленным сферам и учреждениям, отраженным в постановлении главного санитарного врача Москвы.

Как пояснил «Газете.Ru» один из сопредседателей Совета предпринимателей Москвы, основатель сети семейных парков развлечений Zамания Павел Ковшаров, бизнесмены предлагают определить достаточный уровень антител и изменить понятие «вакцинирован» на «иммунизирован», то есть, так или иначе получил иммунитет.

«Потому что по нашей статистике 40% сотрудников уже имеют антитела после болезни», — объясняет такой подход Павел Ковшаров.

Совет предпринимателей Москвы также просит провести встречи главных санитарных врачей Москвы и России, Елены Андреевой и Анны Поповой, с бизнесом, и желательно делать это на регулярной основе, «потому что вопросов сейчас очень много, а взаимодействия нет», подчеркивает он.

Помимо Совета предпринимателей столицы к властям обратились за разъяснениями и в Ассоциации «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др.), пишет «Ъ». Там просят разъяснить, какие предприятия будут относиться к «торговле» и по какому критерию следует определять соответствие: по видам деятельности в ЕГРЮЛ, уставу либо исходя из выручки по сегментам, отмечается в письме.

В Корпорации МСП «Газете.Ru» сообщили, что направили свой запрос в Роструд и на момент выхода материала не получили ответ. «Газета.Ru» направила запросы о получении обращений и позиции по ним в мэрию Москвы и Роспотребнадзор.

В АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) «Газете.Ru» рассказали, что компании-участники Ассоциации готовы выполнять требования о профилактических прививках, в том числе, например, организовать транспортировку сотрудников или размещение мобильного пункта вакцинации, а также предоставить работнику целевой выходной день с сохранением заработной платы, для прохождения вакцинации.

Вместе с тем, в постановлении есть ряд моментов, требующих уточнения. Например, распространяется ли требование о вакцинации на тех, кто уже переболел и имеет антитела, на офисных сотрудников, которые переведены на дистанционную работу и не имеют прямого контакта с клиентами. Не до конца понятен и механизм отстранения от работы без сохранения заработной платы тех, кто уклоняется от вакцинации без обоснования, говорят в ассоциации.

В «Опоре России» считают, что обязательная вакцинация превратилась в «очередную головную боль» для бизнеса, который не получил четких инструкций ни по наказаниям, ни по мотивации персонала.

«Кто-то [из сотрудников] не хочет, кто-то переболел — заставлять ли их [прививаться]? В чем виноваты предприниматели? Разумеется, будут проводить беседы, но если человек не хочет, его не допускают к работе - то что, останавливать предприятие? — Предпринимателей поставили в очень сложную ситуацию», — рассказал «Газете.Ru» член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин.

Просветительские кампании и организацию точек вакцинации уже проводят в крупных компаниях и даже образовательных учреждениях. Так, в НИУ «Высшая школа экономики» «Газете.Ru» рассказали, что приказом ректора обязали привиться всех сотрудников, которые работают в очном формате (кроме тех, у кого есть противопоказания). Также НИУ ВШЭ — единственный университет в Москве, на территории которого можно привиться, заявили в пресс-службе вуза. В компании КРОК сказали, что у них действует прививочный кабинет и консультативный центр по вопросам благополучия сотрудников HotLine CROC, вакцинировано около 10% сотрудников и еще треть переболели. Как IT-компания, они не обязаны проводить обязательную вакцинацию, а потому не делают поощрений и не ведут агитацию, «но через положительные отзывы и рекомендации наших коллег доносим ценность вакцинации в это непростое время», говорит директор по административно-кадровым вопросам и социальной политике компании Любовь Трунина.

В этом отношении малый и средний бизнес оказался в невыгодном положении — у них просто нет медицинских сотрудников в штате и ресурсов для просвещения персонала, тем более что уже есть ощутимые затраты на тестирование штата на антитела каждые три месяца.

«В крупных компаниях есть врач, который может сделать Zoom-конференцию, персоналу все расскажут, а сотрудники уже выберут [вакцину] и сделают [прививку]. Мне объяснять персоналу что-то по предмету, где я сама не разбираюсь, сложно», — говорит ресторатор, владелица «От и До» Кира Байбакова. И пока не решен вопрос с вакцинацией мигрантов, которых в сфере услуг занято много, напоминает она.

Юристы объясняют, как и кого отстранить и сохранять ли зарплату

Каждый сотрудник, который подпадает под действие постановления и указан в приказе работодателя, обязан либо вакцинироваться, либо представить необходимые документы, подтверждающие врачебный отвод от вакцинации. В случае отвода работник отстраняется от работы в порядке ст. 76 Трудового кодекса РФ до окончания пандемии или до вакцинации работника.

При этом если отказ был уважительным, то за период отстранения работодатель сохраняет заработную плату в размере 2/3 тарифной ставки (должностного оклада) как простой не по вине сторон трудового договора, то есть работника и работодателя. Если причина отказа неуважительная, то заработная плата не сохраняется, пояснила «Газете.Ru» заведующая кафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова.

При этом отказ от вакцинации не дает оснований работодателю расторгнуть с сотрудником трудовой договор, напоминают юристы.

А чтобы предприятие не простаивало из-за сотрудников-антипрививочников или персонала с медотводом, можно законно нанять на их место временных работников по срочным договорам, как в случае с заменой сотрудниц на время декрета.

При этом чтобы избежать впоследствии трудовых споров, адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев рекомендует подробно прописать условия приема на работу таких граждан в приказе, где четко указать, что работник нанимается на весь период отстранения штатного работника по причине отказа от вакцинации.

Невыполнение требования властей о вакцинации 60% сотрудников чревато для организации штрафом до 1 млн рублей, для ИП — до 30-50 тыс. рублей, а также приостановлением деятельности на 90 дней, напоминает юрист.

В первый раз за отказ от вакцинации организацию могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, повторное нарушение может грозить штрафом до 1 млн рублей.

«Следует особо отметить, что такие меры административного воздействия возможны только в случае, если руководство организации сознательно и умышленно не выполняет требования нормативных актов об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников», — подчеркивает Андрей Шугаев. По его мнению, отстранение в рамках ст. 76 ТК РФ от работы не прошедших вакцинацию работников «безусловно будет учитываться при решении вопросов о применении мер административного воздействия за отказ от прививок от коронавируса».

Обязательная вакцинация госслужащих и работников в сфере услуг введена уже в 12 регионах. Это сделали в Москве, частично в Петербурге, в Подмосковье, на Кузбассе и Сахалине, в Ленинградской, Тверской областях, Туле, Ненецком автономном округе, Мурманской области, Краснодарском крае и частично Башкирии. В Ивановской области в организациях, которые не привьют 60% сотрудников, будут каждые 4 дня сдавать тест. Власти Магаданской и Амурской областей также не исключали, что введут обязательную вакцинацию. Эту меру допускал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.