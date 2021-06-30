Гватемала хочет вернуть деньги за «Спутник V». В Москве обещают два самолета

В Гватемалу будет направлена обещанная партия «Спутника V», сказал в комментарии РИА «Новости» представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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«Один самолет с вакциной <...> должен прибыть <...> на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», — сказал он в ответ на заявление властей латиноамериканской страны о задержках с поставками.

На встрече с депутатами парламента Гватемалы министр здравоохранения этого государства Мария Амелия Флорес ранее сообщила, что гватемальские власти намерены обратиться к Москве за возвратом средств, которые уже были выплачены России за «Спутник V», который был доставлен в недостаточных объемах.

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«Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки», — сказала она.

По словам чиновницы, Минздрав Гватемалы уже обратился в РФПИ, отведя на ответ пять дней с момента его получения. После окончания этого срока ведомство может предпринять действия юридического характера, сказала она.

По данным газеты Prensa Libre, Гватемала внесла 50% платы (порядка $80 млн) за 16 млн доз «Спутника V», но получила только 150 тыс. доз.

Глава МИД Гватемалы Педро Броло Вила заявил, что крупная партия российской вакцины от коронавируса должна быть отправлена в республику в конце текущей недели. Кроме того, он отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V», чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт».

Российский препарат от коронавируса был зарегистрирован в Гватемале в феврале. Первые поставки начались в мае. Населению этой страны также доступны другие вакцины — Moderna и AstraZeneca. Они были предоставлены безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.

На прошлой неделе главы МИД России и Гватемалы провели переговоры о наращивании необходимых шагов по диверсификации связей в торгово-экономической сфере. После общения с Педро Броло Вилой Сергей Лавров рассказал, что страны обсуждают возможности по ускорению завоза новых партий «Спутника V».

«Большое внимание уделили укреплению взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и в целом в области здравоохранения», — сказал он.

По словам российского министра иностранных дел, между странами «есть контракт на поставку «Спутника V», первая партия поступила в мае-июне, сегодня говорили о том, что надо ускорить направление последующих партий».

В настоящее время в Гватемале за все время пандемии коронавируса было подтверждено 292 тыс. случаев коронавируса. Коронавирус стал основной причиной смерти для 9 147 жителей страны. Большинство — 264,4 тыс. человек — выздоровели. В ходе прививочной кампании власти использовали свыше 925 тыс. доз вакцин. Первую дозу получили 767,3 тыс. человек, обе — почти 158 тыс. В стране проживают порядка 16,6 млн человек.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в порядка 60 странах. Их общее население превышает 1,5 млрд человек. При этом более половины из этих государств начали массовую вакцинацию «Спутником V».