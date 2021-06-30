Минздрав России утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19

Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы, сообщает РИА «Новости».

Согласно новым рекомендациям, после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год. При этом в документе говорится, что для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику, независимо от их количества.

Кроме того, в Минздраве утверждают, что прививаться можно любой зарегистрированной вакциной. В случае обнаружения после первичной вакцинации серьезных нежелательных явлений можно ревакцинироваться другим препаратом, уточнили в ведомстве.

Ранее пациенты попросили Минздрав утвердить список противопоказаний к прививке от COVID-19.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, как действовать при повышении температуры после вакцинации от коронавируса.

По данным на 29 июня, в России выявили 20 616 случаев коронавируса за сутки.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.