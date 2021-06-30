В Подмосковье прививку от коронавируса сделали полтора миллиона человек

В Московской области прививки от коронавируса сделали больше полутора миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 млн человек, из них порядка 500 тыс. — это люди старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Также приводятся слова министра здравоохранения области Светланы Стригунковой. Она заявила, что за последнюю недели темпы вакцинации существенно выросли, в ближайшее время прививаться смогут трудовые мигранты.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что пока нет необходимости вакцинировать от коронавируса подростков и детей, но если это потребуется, то нужно будет создать специальную детскую вакцину.