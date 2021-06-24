Расплата за «нахлобучивание»: металлургов обложат пошлинами

Экспорт черных и цветных металлов собираются обложить пошлинами — с 1 августа до 31 декабря 2021 года. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, «чтобы исключить манипуляции с ценами при экспорте», пошлина будет складываться из двух компонентов: базовой ставки в 15% и специфической: ее будут рассчитывать как минимальную ставку за тонну продукции.

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«По итогам совместной проработки с Министерством промышленности и торговли, Министерством финансов, другими ведомствами предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно, то есть на пять месяцев, и за это время уже разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры – в том случае, конечно, если ситуация продолжится и в следующих годах, – уже в бюджете», — сказал Решетников на заседании правительства.

По словам министра, пошлины коснутся широкого списка продукции – это прокат, арматура, заготовки, проволока, слитки, медь, никель, алюминий низкой степени передела. При этом они будут распространяться только на те товары, которые распространяются за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По оценке Минэкономразвития, в августе–декабре 2021 года за счет пошлин удастся собрать 110–115 млрд рублей с продукции черной металлурги и примерно 50 млрд рублей – с цветной металлургии.

«Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на компенсацию удорожания как раз строительства бюджетных объектов и предотвратят срыв строек необходимых стране социальных объектов, инженерных, транспортных объектов», — пообещал Максим Решетников.

При этом, по его оценке, металлурги по итогам года могут получить прибыль от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство «вынуждено согласиться» с предложением Минэкономразвития, «с учетом того, что предложенное решение является временным». Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что министерство согласно с введением экспортных пошлин как оперативного инструмента, но в будущем выступает за донастройку системы налогообложения для металлургов в случае повышения цен на продукцию. Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания поручил оперативно подготовить все необходимые документы «и в буквальном смысле слова срочно внести их в правительство».

Акции металлургических компаний, таких, как «Северсталь», НЛМК, «Норникель», «Русал» на фоне этих новостей резко пошли вниз, теряя в моменте 4-7%. По мнению эксперта по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Альберта Короева, меры правительства «окажут давление на котировки на краткосрочном горизонте». «Многое в дальнейшем будет зависеть от того, что придумают с налогами после действия временной пошлины в 2022 году», — сказал он «Газете.Ru».

Как отреагировали металлурги

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что в компании «с пониманием» относятся к тому, что правительство озабочено ростом цен на продукцию черных металлов.

«Надеемся, что проект постановления, который обсуждался сегодня на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие», — заявил Мордашов (его комментарий есть у «Газеты.Ru»).

Он также надеется, что это не затруднит доступ продукции на мировые рынки, «на которых и так действуют серьезные ограничения для российских металлургических компаний». При этом Алексей Мордашов заявил, что зарубежные аналитики уже «благодарят» наше правительство за «подарок» европейским металлургам, и мировые цены на сталь, по их мнению, только вырастут.

В пресс-службе НЛМК раскритиковали обсуждаемое решение. Там заявили, что введение пошлин на металлургическую продукцию «не приведет ни к увеличению объема поставок на внутренний рынок, ни к снижению цен для российских конечных потребителей.

«Поэтому можно констатировать, что пошлина носит исключительно фискальный характер и имеет целью прямое изъятие средств из отрасли. Таким образом, не выдерживает критики декларируемый тезис о стабильности налоговой политики, с учетом введения пошлины в одной отдельно взятой отрасли мера будет явно дискриминационной», — убеждены в компании.

В НЛМК отмечают, что введение экспортных пошлин в первую очередь отразится на электрометаллургии, которая работает на дорогом ломе, что может привести к отрицательной рентабельности. Кроме того, металлургам придется пересматривать свои инвестиционные планы, снизятся запланированные доходы регионов. Также предлагаемый пошлинный механизм является «рискованной» мерой на фоне ожидаемой нормализации цен на мировом рынке.

В ассоциации металлургических предприятий «Русская сталь» (входят Evraz, «Мечел», ММК, НЛМК, ММК и др.) сообщили «Газете.Ru», что не будут давать комментариев до публикации постановления правительства. Пресс-службы «Мечел» и Evraz воздержались от комментариев, другие металлургические компании на момент сдачи материала не ответили на запрос.

Источник «Газеты.Ru» в металлургической отрасли сообщил, что производственные мощности по алюминию сейчас как минимум в три раза превышают потребление. При этом объем импортного сырья составляет около 65%. Эти факторы, а также затраты на электроэнергию, определяют высокую стоимость металла. Несмотря на то, что внутренний спрос растет, и увеличивается число прирабатывающих производств, ограничение экспорта может привести к сокращению поступлений. Компаниям, в том числе в алюминиевой отрасли, придется корректировать свои планы по обновлению мощностей, строительства новых производств, экологической модернизации и т.п.

«Кроме того, введение нового налога значительно сократит объем налоговых отчислений в региональные бюджеты. В этой связи введение экспортных пошлин может оказать негативный эффект для развития российской промышленности и регионов, где работают металлургические предприятия», — сказал источник.

Почему государство взялось за металлургов

31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей и должны вернуть эти деньги в виде налогов. Он отметил, что в прошлом «ковидном» году промышленники получили сверхприбыль из-за высоких цен на мировом рынке, при этом внутри страны они также подняли цены.

«Я вам сейчас не буду называть компании и сколько они заработали, но я вам могу сказать, что в ковидный год — сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году», — заявил Белоусов в интервью РБК.

Президент России Владимир Путин тогда призвал металлургов «не обижаться» на слова чиновника. «Он в таком запале дискуссионном, может быть, высказался несколько резковато», — сказал он во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Ассоциация «Русская сталь» до этого просила власти не вводить дополнительное регулирование отрасли. 24 мая металлурги направили соответствующее письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину. Они заявили, что устанавливают цены на внутреннем рынке значительно ниже, чем для других стран.

Нужно ли «раскулачивать» металлургов

Металлурги получили сверхприбыль за счет того, что цены на их продукцию на мировом рынке резко выросли, на 30-50%, пояснил «Газете.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Это связано с тем, что на фоне ковида многие страны запустили «печатный станок», чтобы помочь бизнесу и населению, образовалась инфляция. А металл – это биржевой товар. Промышленники получили большие доходы просто за счет конъюнктуры рынка: они не увеличивали производительность труда, не применяли какие-то инновационные управленческие схемы, не расширяли штат. Поэтому государство хочет, чтобы они «поделились».

По словам эксперта, маневры с экспортными пошлинами в течение короткого времени теоретически возможны. Как показывает практика, такую схему используют развивающиеся страны: Индия, Китай, Австралия, ЮАР. За счет этого они пытаются сбалансировать внутренние и внешние цены на металлы, чтобы металлурги не были настроены исключительно на экспорт. Но это все-таки нерыночный механизм, и развитые страны ориентируются на то, чтобы рынок сам регулировался за счет спроса и предложения: подобные меры вряд ли будут вводить в США или Германии,

отметил эксперт.

У металлургов из-за введения пошлин могут быть издержки и дополнительные трудности, подчеркнул Остапкович. Они могут уменьшить инвестиционную активность, потому что может не хватить на это денег, снизить рентабельность производства.

«Самое главное – что цены на металлы, и вообще биржевые товары, очень волатильны. То есть сегодня у вас цена пошла вверх на 50%, но никто не знает, как цена на металлы поведет себя через год или через полгода. Она может упасть не на 50%, а 60-70%», — отметил Георгий Остапович.

По его словам, подобная ситуация была на границе 2017-2018 годов, когда цены на металлы были «мизерными». Тогда китайцы «устроили металлургический демпинг».

«За счет той цены, которая выросла сегодня, они смогут решить ту проблему, которая у них может возникнуть через год. Ведь государство забирает деньги, когда выросла цена. Но если произойдет падение, я не уверен, что государство компенсируют это металлургам», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в подобной ситуации могут оказаться не только металлурги, но и другие отрасли, будь то производители продуктов, обуви, электроники.