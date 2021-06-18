Когда российские туристы могут вернуться в Турцию

Туристы из России смогут улететь в Турцию уже с начала июля. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает агентство «Интерфакс». Схожие же сведения сообщали источники Forbes в профильном ведомстве и крупной авиакомпании.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турецкой Республике изучается вопрос о снятии введенных ранее ограничений на регулярное и чартерное сообщение с Турцией в первых числах июля»,

— сообщил собеседник «Интерфакса».

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По словам источника, окончательно вопрос решит оперштаб, который должен взвесить все риски. Подготовить авиарейсы компании смогут загодя — у них будет по меньшей мере 10 дней для этого.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — заявил, в свою очередь, собеседник Forbes.

Накануне в Турцию прибыла делегация российских экспертов, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом на курортах. В ее состав вошли чиновники из Роспотребнадзора и представители его научно-исследовательских институтов, а также сотрудники Ростуризма и Минздрава России.



В это же время турецкий бизнес ожидает, что авиаперелеты из России возобновятся в лучшем случае с конца июля, или даже в августе-сентябре. Об этом со ссылкой на источник сообщают «РИА Новости».

«Турецкая сторона уверена в безопасности туристических объектов, но пока не видит готовности РФ быстро возобновить авиасообщение», — говорит собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что вопрос о возможности возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции оперштаба при российском правительстве.

«Это вопрос не для Кремля, это вопрос для правительственного штаба. Они принимают решение», — подчеркнул он.

Лететь опасно?

В конце мая посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ограничение авиасообщения между странами продлится до июля.

«Мы все помним события прошлого года, мы пытались предсказать, когда начнется и откроется туристический сезон. Мы ждали так же, как и сейчас. Сначала июнь, потом июль. Сезон с точки зрения полетов полностью открылся 10 августа. В итоге, менее чем за 5 месяцев [в Турции] побывало более 1,5 миллиона российских туристов, что внесло немалый вклад в выживание турецких отелей и туристической индустрии», — сказал глава российского диппредставительства.

Посол отметил, что вскоре ситуация ухудшилась, и весной нынешнего года в Турции ежедневно регистрировалось 60 тыс. новых случаев COVID-19, в связи с чем Анкара приняла решение о закрытии авиасообщения, Россия также ввела ограничения на полеты.

«Сейчас статистика COVID-19 в Турции имеет тенденцию к снижению, неуклонно, но медленно. Наши власти рассматривают вопрос об отмене ограничений», — отмечал он.

Изначально авиасообщение между РФ и Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Причиной тому – резкий рост заболеваемости в турецких провинциях. Суточный прирост в середине апреля достигал 63 тыс. случаев. Сейчас он опустился до 7,8 тыс. случаев в сутки — минимальное значение за три месяца. Впоследствии запрет на полеты был снова продлен.

24 мая Турция предложила России возобновить авиаперелеты на курорты в южной части страны. За основу предлагается взять модель «безопасного туризма», успешно опробованную в сотрудничестве с Германией. Авиасообщение с Турцией ограничено в России до 1 июня из-за COVID-19.

Сейчас сохраняются только регулярные рейсы «Москва-Стамбул-Москва», но их максимально разрешенная частота — четыре раза в неделю: два от российской компании («Аэрофлот») и два от турецких перевозчиков.

Ограничения на вылет в Турцию действовали и до полного запрета. В конце марта Росавиация не разрешила возобновить с 1 апреля авиасообщение с Турцией из 13 российских городов. Запрет коснулся Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Турция — одно из основных заграничных направлений, по которому россияне ездили на отдых. Рекордный показатель по турпотоку был достигнут в 2019 году: тогда в ней побывали свыше 7 млн российских туристов. Туроператорами неоднократно отмечалось, что фактически, Турция не имеет альтернатив российскому туристу, кроме внутренних курортов.