«Теперь мы говорим об июле»: когда российские туристы полетят в Турцию

Россия продлит ограничение на авиасообщение с Турцией после 1 июня, рассказал в интервью изданию Hürriyet посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

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Дипломат сказал, что объявленное ранее ограничение на полеты с 15 апреля по 1 июня будет действовать и по истечении этого периода, и он не может сказать, когда полеты возобновятся и в Турции откроется туристический сезон для россиян.

«Нам нужно еще немного подождать хороших новостей в плане туризма. Мы рассматриваем возможность снятия ограничений, но не так быстро. Мы должны извлечь уроки из предыдущего опыта», — пояснил дипломат.

По его словам, ситуация с пандемией все еще очень тревожная и непредсказуемая.

«Мы все помним события прошлого года, мы пытались предсказать, когда начнется и откроется туристический сезон. Мы ждали так же, как и сейчас. Сначала июнь, потом июль. Сезон с точки зрения полетов полностью открылся 10 августа. В итоге, менее чем за 5 месяцев [в Турции] побывало более 1,5 миллиона российских туристов, что внесло немалый вклад в выживание турецких отелей и туристической индустрии», — сказал глава российского диппредставительства.

Посол отметил, что вскоре ситуация ухудшилась, и весной нынешнего года в Турции ежедневно регистрировалось 60 тысяч новых случаев COVID-19, в связи с чем Анкара приняла решение о закрытии авиасообщения, Россия также ввела ограничения на полеты.

«Сейчас статистика COVID-19 в Турции имеет тенденцию к снижению, неуклонно, но медленно. Наши власти рассматривают вопрос об отмене ограничений.

На прошлой неделе турецкая делегация отправилась в Москву. Пандемия все еще продолжается, люди умирают каждый день, и тысячи тестов дают положительный результат», — пояснил Ерхов.

Россия восстановит авиасообщение с Турцией не раньше июля, приводит «Интерфакс» слова информированного источника.

«Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидобстановки в стране, когда сезонные факторы заболеваемости отойдут на второй план, и число заболевших снизится. После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. То есть полеты могут быть на практике возобновлены не ранее июля», — сказал он.

О том, что снижение числа случаев заболевания коронавирусом может оказаться недостаточным для того, чтобы привлечь туристов обратно в Турцию, писал Bloomberg со ссылкой на экспертов в середине нынешнего месяца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о частичном локауте в прошлом месяце в попытке снизить количество ежедневных случаев COVID-19 и спасти остаток туристического сезона, а также увеличить приток валюты.

«Европа закрыта, Россия закрыта. Откуда возьмутся все эти туристы?

Если правительство не окажет финансовую поддержку отрасли, туристические объекты перейдут в руки кредиторов» — предупреждает глава ассоциации руководителей отелей Бодрума Сердар Карчилиоглу.

Тем не менее, турецкое правительство нацелено на принятие 30 миллионов туристов в этом году, что почти вдвое больше, чем в 2020-м, а также рассчитывает на доход в размере $23 млрд. В прошлом году доходы Турции от туризма упали на 65% от показателей 2019-го.

«В начале этого года мы рассуждали о том, может ли туристический сезон открыться в мае. Теперь мы говорим об июле», — говорит Ахмет Арслан, координатор по туризму Aktarli Group, которая управляет сетью отелей.

В апреле нынешнего года Стамбул, крупнейший город Турции по численности населения, был самым популярным среди иностранных туристов, в нем побывало 420 тыс. иностранцев. За ним по популярности следуют средиземноморские курортные Анталия и Эдирне. Всего в апреле страну посетили 790 тыс. иностранных гостей.

Вместе с тем, Турецкая медицинская ассоциация сообщает, что нынешний коечный фонд в больницах уже заполнен, особенно отделения интенсивной терапии, и им приходится открывать новые клиники для больных COVID-19.

Всплеск эпидемии в Турции произошел после того, как в марте правительство ослабило ограничения, несмотря на предупреждения противников снятия ограничений.