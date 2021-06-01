Восемь новых направлений: где россияне смогут отдохнуть после 10 июня

Еженедельное авиасообщение с 10 июня будет возобновлено с Австрией, Венгрией, Люксембургом, Хорватией и Албанией (в Тирану будут раз в неделю летать чартеры). Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19, возобновляются регулярные рейсы в Ливан, Марокко и Маврикий.

Из Москвы в Вену, Загреб и Будапешт рейсы будут совершаться дважды в неделю. С такой же частотой самолеты будут летать в маврикийский Порт-Луи и марокканский Рабат. В Бейрут и Люксембург — один раз в неделю.

Увеличивается и число регулярных рейсов по другим направлениям — на два в неделю в Грецию, и на один в неделю — в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Катар. В Египет и Сербию открыто будет до семи рейсов в неделю. Возобновляется также авиасообщение по маршруту Москва — Мюнхен (ФРГ). Кроме того, решено также увеличить количество авиарейсов между российской и белорусской столицей — до 10 раз в неделю туда и обратно.

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Из международных аэропортов Владикавказа, Томска и Нижнекамска с 10 июня разрешены перелеты за границу. До этого улететь за границу можно было из 25 российских городов. В их число входят Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь, Кемерово, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск. А с лета 2020 года по февраль 2021 года в связи с пандемией коронавируса за рубеж можно было улететь только из Москвы и Питера.

Куда летим

Сейчас из России можно вылететь в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, и Узбекистан. Кроме того, совершаются рейсы в Индию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сербию, Эфиопию, Сингапур, Катар, Южную Корею, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Швейцарию, Финляндию и Японию. Кроме того, россияне могут отправиться на Кубу, Мальдивские и Сейшельские острова. А с 25 мая были возобновлены полеты в Исландию, на Мальту, в Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.

2 июня также возобновятся перелеты в Великобританию – оперштаб считает, что в стране улучшилась эпидемиологическая обстановка. Зимой сообщение было заморожено из-за распространения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса. Летать в Лондон будут трижды в неделю.

Турция закрыта

Вместе с тем решено было не возобновлять с 1 июня полеты в турецкие аэропорты. Напомним, 12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Спустя месяц турецкие власти предложили возобновить авиасообщение с Россией — чтобы туристы могли отправиться в курортные регионы, однако российская сторона пока не готова на это пойти. Ранее «Газета.Ru» разбиралась, когда можно ждать восстановления регулярных перелетов между РФ и Турцией.