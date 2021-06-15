Ни денег, ни правил: почему сворачивается застройка России

К 2024 году объемы жилищного строительства в России могут сократиться, как минимум, в два раза. Об этом говорится в материалах доклада (имеется в распоряжении «Газеты.Ru), который готовит уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ежегодный доклад будет представлен президенту Владимиру Путину.

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Замедление строительства ставит под удар сроки реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Ключевая проблема, которую обозначил в своем отчете омбудсмен, – механизм финансирования строительства. Как правило стройка идет с привлечением кредитных средств.

«При этом в действующих нормативных документах Центробанка содержатся повышенные требования к застройщикам и проектам строительства, что приводит либо к невозможности привлечь проектное финансирование, либо к существенному удорожанию стоимости кредита», — отмечается в материалах.

К началу 2021 года в 12 субъектах России на цели строительства не выдано ни одного кредита, в 36 регионах выдано меньше 10 кредитов.

Из-за недостаточности собственных средств максимальный объем ввода жилой недвижимости в формате многоквартирных домов будет ограничен 30 млн. кв. м в год. При минимальном плане в 80 млн кв. м, подсчитали в аппарате бизнес-омбудсмена.

Приемлемыми темпами строительство идет только в городах-миллионниках.

«Как застройщики, так и производители стройматериалов развиваются только около крупнейших агломераций. Это 15 городов с численностью населения 1 млн человек и более. Строительный бизнес, работающий на остальной территории страны, не развивается», — утверждает Борис Титов.

Во многих регионах невозможно выполнить требования банков о вложении застройщиком собственных средств в размере 15% от общего бюджета проекта. В Москве и других крупных городах с высокой стоимостью земли выполнить эти требования возможно, отмечается в исследовании Титова. Однако в регионах стоимость земли зачастую не превышает 5% от бюджета, остальные 10% необходимо подтвердить выполненными работами, причем в короткие сроки — в течение трех месяцев, что в ряде случаев сделать не представляется возможным.

Бизнес-омбудсмен обращает внимание президента на то, что, к примеру, при строительстве 500-квартирного дома (40,5 тыс. кв. м.), затраты, составляющие 10%, сопоставимы со стоимостью строительства пятиэтажного дома, который придется «возвести» в течение трех месяцев.

Больше всего проблем у застройщиков из числа тех, кто считается малым и средним бизнесом. В малых городах строительство жилого дома имеет маржинальность до 15%.

У банков отсутствует заинтересованность в кредитовании подобных «низкомаржинальных проектов» — как следствие, застройщики не могут получить проектное финансирование и воспользоваться преимуществами программы по субсидированию процентной ставки по кредитам.

Кроме того, девелоперам пока не слишком помогла проведенная властями «регуляторная гильотина». Избыточных требований к бизнесу стало меньше, но до сих пор отсутствует, например, предельный срок рассмотрения банками заявок от застройщиков. На практике банки рассматривают заявки до 8 месяцев, отмечается в докладе.

Два года бумажки собирать

Среди проблем строительства также называется отсутствие ограничений по количеству запрашиваемых банками документов, а требования к документации могут постоянно меняться даже в рамках одного проекта. Запрашиваются документы, уже имеющиеся в Единой информсистеме жилищного строительства.

Несмотря на то, что Градостроительный кодекс содержит исчерпывающий перечень документов (ст. 51) необходимых для получения разрешения на строительство, на подготовку этих документов предприниматели тратят в среднем до двух лет. При этом перечень документов не зависит от размеров объекта, его площади, этажности, а многие позиции являются явно избыточными, отмечается в материалах к докладу.

Обращает Титов внимание и на то, что в соответствии с действующей моделью ставка по проектному финансированию является плавающей, поскольку привязана к фактической скорости реализации стройобъекта. То есть предприниматели не могут прогнозировать рентабельность своих проектов.

Из-за того, что компания-заемщик с каждым последующим кредитом и строительством нового объекта ухудшает такой показатель как «закредитованность», то новый кредит застройщик получает у банка по более высокой ставке.

Даже добросовестные застройщики не имеют ресурсов для развития перспективных проектов (покупка земли, оформление проектной документации и т.д.). Это не позволяет делать новый финансовый механизм эскроу счетов, при котором застройщик не имеет права на возврат собственных средств, внесенных в проект, до завершения строительства объекта.

Не решены правовые проблемы с объектами незавершенного строительства. На эту проблему дважды указывала Счетная палата РФ по итогам проверок строительной отрасли (по расходам федеральных министерств и ведомств и региональных властей) в 2019 и 2020 годах. Так, «долгостроя» в 2020-м стало больше на 47 объектов, общее число таких объектов достигло 3,4 тыс. Количество заброшенных объектов составляет 4,3 тысячи.

Нацпроект «Жилье и городская среда» был разработан Министерством строительства и ЖКХ во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года.

Основные его цели — увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, а также сокращения непригодного для проживания жилфонда».

11 июня текущего года Минстрой ввел 30 новых правил и стандартов проектирования и строительства. Еще 24 документа начинают действовать с 1 июля. Обновление документов по стандартизации позволит внедрить новые технологии в действующую нормативную базу, говорится на официальном сайте министерства. Как ранее пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется построить 1 млрд кв. м жилья. При этом в России начитывается 3,8 млрд кв. м жилья, из них 2,4 млрд – многоквартирные дома.

В 2021 году правительство планирует ввести 80-82 млн кв. метров, в 2022-м — столько же, в 2023 году — 85 млн, в 2024-м — 90 млн кв. м.

Новые правовые правила и стандарты в сфере строительства накладывают на девелопера обязательства и требования, которые не все строительные компании могут выполнить, считает старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Кирилл Сиволапов.

Он считает, что основное препятствие и риск для развития бизнеса застройщиков — это все-таки не изъяны законодательства, а доходы населения.

«Для реализации проекта необходим платежеспособный спрос в соответствующем размере», — говорит Сиволапов.

Зато новации, вступившие в силу в строительной отрасли, снижают риски для потребителей попасть на долгострой. Возможно, не все риски снижаются, но проектное финансирование в принципе обеспечивает достройку объекта и ввод его в эксплуатацию, заключил эксперт.