Рубль подвел: как подорожало жилье в России

Жилье становится все менее доступным для россиян. Пандемия и падение курса рубля спровоцировали очередной рост цен на рынке недвижимости. По данным «Авито.Недвижимость», средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке поднялась до 54 тыс. рублей — это на 4,9% выше, чем в апреле прошлого года.

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По данным «Мира квартир», за первый квартал 2020 года цены на вторичную недвижимость подросли почти во всех городах.

Сильнее всего средняя цена лота увеличилась в Санкт-Петербурге — на 5,4%. В Москве и Московской области — на 4,2% и 4,1% соответственно.

В такой динамике эксперты видят несколько причин.

«Прежде всего, рост цен на недвижимость обусловлен девальвацией рубля. Снижение стоимости рубля относительно доллара и евро на 25-30% провоцирует скачок цен практически во всех отраслях экономики, и сектор недвижимости следует общей тенденции», — объясняет Екатерина Фонарева, региональный директор департамента жилой недвижимости агентства Colliers International.



В качестве второй причины Екатерина называет рост себестоимости строительства, приводя в пример бизнес- и премиум-сегменты, где девелоперы предпочитают использовать импортные, более качественные материалы, которые приобретаются за валюту.

«Также одной из главных причин можно назвать активизацию покупательской активности, — отмечает Фонарева. — На фоне скачков валют россияне стали массово закрывать вклады в банках и снимать наличные со счетов. Из-за риска потерять свои сбережения многие приняли решение о покупке жилья в надежде сохранить свои деньги».

Что будет с дольщиками

Министерство строительства разработало документ, смягчающий нормы действующего законодательства по отношению к застройщикам. В результате у дольщиков не выйдет взыскать с них штрафы за срыв сроков строительства до конца 2020 года, а сами дома временно не будут включать в реестр долгостроев.

Как уточнил в беседе с «Ведомостями» министр строительства Владимир Якушев, данные антикризисные меры позволят снизить финансовую нагрузку с добросовестных застройщиков.

В пятницу, 3 апреля, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе пресс-конференции выразил свои опасения о том, что в связи с остановкой строек из-за коронавируса число обманутых дольщиков в России может увеличиться.

Екатерина Фонарева из Colliers International отмечает, что части дольщиков опасаться за сохранность своих денежных средств все же не стоит.

«В настоящее время более 40% новостроек реализуются посредством эскроу-счетов, которые в подавляющем большинстве финансируются крупнейшими российскими банками, надежность которых не вызывает сомнения. Доля сданных проектов, а также проектов, находящихся на завершающей стадии строительства, совокупно составляет порядка 60%», — обратила она внимание.

Дорогое жилье дорожает сильнее

С начала текущего года цена квадратного метра в высокобюджетном сегменте увеличилась на 5% и на конец марта составила 849 тыс. рублей, сообщают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank .

По итогам первого квартала 2020 года количество сделок на первичном рынке высокобюджетного жилья упало на 10%. На 40% сократилось число сделок в классе «элит», что, впрочем, аналитики связывают с высоким спросом в этом сегменте в прошлом году. При этом на рынок высокобюджетной жилой недвижимости с 1 января не вышло ни одного нового проекта.

На динамику рынка жилой недвижимости существенное влияние оказала эпидемиологическая ситуация.

«Ввиду изоляции граждан, а также с введением дополнительных мер по ее ужесточению стало невозможным проведение показов объектов, что особенно важно при покупке дорогого жилья. Кроме того, заключению сделок с жильем препятствует ограниченный режим работы МФЦ и отделений Росреестра», — объясняет Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

Эксперт указывает, что в настоящий момент на рынке наблюдается сильная турбулентность: продавцы и покупатели занимают выжидательную позицию, наблюдая и анализируя, что может произойти в дальнейшем с курсовыми разницами, стоимостью нефти, макроэкономическими показателями.

Андрей Соловьев также отмечает, что если раньше на первый план выходили качественные характеристики лотов, то сейчас важнее всего цена.

«Долгосрочные прогнозы по рынку пока делать достаточно сложно, однако к концу года мы все же ожидаем постепенного увеличения цен на первичном рынке», — говорит Соловьев, подчеркивая, что сложившуюся кризисную экономическую ситуацию можно считать уникальной.

По словам эксперта, дальнейший рост цен неизбежен как минимум в связи с ростом себестоимости строительства: практически все отделочные материалы и абсолютно вся мебель, сантехника и бытовая техника при возведении высокобюджетной недвижимости закупаются за рубежом в иностранной валюте.

Собственники вторичного жилья тоже ориентированы на валютные курсы, поскольку покупали свой объект они, скорее всего, в долларах и также вкладывались в ремонт и меблировку от иностранных производителей. Андрей Соловьев отмечает, что многие собственники сейчас снимают свои объекты с продажи до стабилизации ситуации и, скорее всего, вернут их на рынок с обновленной стоимостью.