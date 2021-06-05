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На руках, но не в резервах: что будет с долларом в России

Кудрин заверил, что доллар продолжит хождение в России

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Операции с долларом будут продолжаться и после отказа ФНБ от этой валюты, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Глава ведомства отметил, что решение государства изменить состав своих резервов не повлияет на сбережения россиян. Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2021 объяснял, что Россия отказывается от расчетов в долларе не по своей воле.
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Отказ государства от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не означает для россиян полного отказа от этой валюты. Об этом сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Это [решение] не отменяет расчеты в долларах, которые осуществляются все равно между всеми странами. [Доллар] не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — отметил он.

Глава Счетной палаты уточнил, что одной из причин этого решения могли стать санкции, которые вводили США против России, или «опасения, что расчеты с государством могут затрудниться в долларах».

Президент России Владимир Путин также на ПМЭФ-2021 подчеркивал, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или средства расчетов.

«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так. Я говорил о другом», — сказал глава государства на встрече с главами мировых информагентств.

Путин обратил внимание, что говорил о действиях США. «Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер», — добавил он, приведя в качестве примера ситуацию, когда Москва не может использовать доллар для расчета с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества из-за экономических ограничений Вашингтона.

«Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», — указал российский президент.

При этом, по мнению Путина, американские власти такими действиями наносят вред себе. «Зачем это делают политические власти Соединенных Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся. Все же видят это в мире. И возникает вопрос надежности долларовых расчетов», — продолжил глава России.

Путин добавил, что не только в России сокращается валютный резерв: «Практически во всем мире, в том числе и у самих США. Сокращается объем расчетов в долларах».

Нынешняя ситуация может вынудить энергетические компании отказаться от доллара. «Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте мировой, очень серьезным», — уверен глава государства. Он пояснил, что расчеты за нефть привязаны к доллару потому, что нефть — биржевой товар.

Вместе с тем «сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы». Российские власти, по словам Путина , «над этим думают аккуратненько».

О том, что Россия в течение месяца обнулит долю доллара в структуре ФНБ, заявил министр финансов Антон Силуанов 3 июня на второй день ПМЭФ. На тот момент в фонде находилось около $39,8 млрд, или 35% от всего объема средств.

Доля британского фунта будет сокращена с 10 до 5%, а евро и юаня вырастет до 40% и 30% соответственно. Доля японской иены не изменится и сохранится на уровне 5%. Золото в структуре ФНБ составит 20%.

По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», решение властей может привести к сокращению доходности ФНБ, а зависимость России от партнерских отношений с Китаем усилится.

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