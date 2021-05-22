Рекордный деликатес: цены на красную икру достигли максимума за последние 10 лет

Росстат зафиксировал рекордное подорожание красной икры — оно достигло пикового значения за десятилетие. Активное подорожание икры началось в июне прошлого года. По данным Федеральной службы государственной статистики, уже осенью она стоила более 4 тыс. рублей за 1 кг, что стало рекордом с 2018 года, когда продукт оценивался в 3,9 тыс. рублей.

А уже в апреле текущего года средняя цена 1 кг лососевой икры составила 4,7 тыс. рублей, что на 30% больше, чем в апреле 2020.

При этом Росстат подсчитал, что в 2020 году производство красной икры снизилось почти вдвое. В 2019 году этот показатель был равен 21,6 тыс. тонн, в прошлом — 11 тыс. тонн.

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Директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова отметила в комментарии РБК, что икра дорожает и для оптовиков. По ее словам, поставщики в среднем повысили цену на 30%. При этом президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев говорит о повышении оптовых расценок на 50%.

При этом эксперты отмечают, что дело не только в том, что в апреле-мае запасы красной икры обычно подходят к концу. Управляющий партнер Agro Food Communications Илья Березнюк, которого цитирует РБК, связывает подорожание икры в текущем году с малым уловом лососей в основном регионе их добычи — на Дальнем Востоке. По данным управляющего группы «Доброфлот» Александра Ефремова, вылов 2020 года стал самым слабым за последние пять лет. Полина Кирова также придерживается мнения, что именно это и привело к уменьшению количества качественной икры — по ее словам, на данный момент запасы у поставщиков практически иссякли.

В этом году замечено повышение цен не только на деликатесы, такие как красная икра, но и на другие продовольственные товары. Так, еще с декабря 2020-го российские года власти борются с подорожанием ряда социально значимых продуктов. Для стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров Минсельхоз, Минпромторг и российские ритейлеры и производители продовольствия утвердили соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Они действуют до 1 июня и 1 октября этого года соответственно. Розничные цены не должны превышать 46 руб. на сахар и 110 руб. на масло.

Также после сообщений о возможном подорожании гречки на 7,5-15%, российское правительство ввело временный запрет на ее экспорт, который будет действовать с 5 июня и до конца лета.

Сдерживание цен на сахар обсуждалось накануне в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты.

На это обращали внимание и другие лидеры ЕАЭС, в который также входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Путин поблагодарил партнеров за поддержку инициативы Москвы по нормализации ситуации.

«Признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. У нас конкретные есть решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭс на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется», — отметил российский лидер.