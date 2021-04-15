Двойной удар: как рубль отреагировал на санкции США

В четверг, 15 апреля, валютный рынок России испытал на себе две атаки, связанные с геополитикой. Сначала ведущие американские СМИ, включая The Wall Street Journal, сообщили со ссылкой на источники в администрации президента о готовящихся санкциях против российского госдолга. Повод для ужесточения – кибератаки, организованные, как считают в США, российскими хакерами, и вмешательство в президентские выборы.

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Рубль отреагировал на эти новости снижением на биржевых торгах на 1,8%, в моменте достигая отметки 77,5 рубля за доллар. Позднее к середине дня рубль отыграл часть позиций.

Во второй половине четверга утечки о санкциях, появившиеся в СМИ, материализовались в указ президента Джо Байдена. Все «сливы» подтвердились. Рубль просел к доллару еще на 40 копеек и торговался на отметке 76,28 рубля за доллар.

Провинциальный кукольный театр

«Санкции, утвержденные администрацией Байдена, вполне вписываются в эстетику провинциального кукольного театра, так любимую новым президентом», — комментирует научный руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович. Он отметил, что обнаружившая масштабную уязвимость коммуникационных сетей государственных служб «крупнейшая в истории» хакерская атака прошлого года — это свидетельство внутренних, а не внешних проблем США. Ее можно считать подтверждением неспособности страны обеспечить информационную безопасность и защитить госаппарат от поползновений хакеров, которыми предположительно руководил Кремль, считает Белькович.

По его словам, в либретто демократов нет ничего нового и удивительного. «К тому же кукольный театр Байдена существует на деньги, отчуждаемые у собственных граждан. Сначала у корпораций принудительно изымут пару триллионов на планы Байдена, а потом потребуют осуществлять санкции в интересах скучного политического спектакля», — говорит эксперт.

«Газета.Ru» задалась вопросом, насколько очередные санкции США окажутся критичными для курса рубля к твердым валютам и не пропадет ли интерес западных инвесторов к российским госбумагам. Однако конкретный прогноз курса рубля сейчас строить крайне сложно, поскольку все быстро меняется, признают эксперты.

«Никто не ждал серьезного укрепления российской валюты, но оно произошло после телефонного разговора президентов США и России. Также все рассчитывали, что такая ситуация сохранится, но сегодня новости о санкциях против российского госдолга снова уронили курс», — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Доллар по 85 рублей?

По его оценке, курс рубля в ближайшей перспективе, в зависимости от новостей геополитики, «будет колебаться в диапазоне 76-80 в паре с долларом и на уровне 88-93 в паре с евро».

Это один из самых мягких прогнозов. А по мнению директора по инвестициям Lockoinvest Димтрия Полевого, в последние месяцы в курсе рубля уже была заложена премия за нерыночные и геополитические риски в размере от 4% до 6% при исторически-максимальной премии около 10%. Поэтому курс 78-80 за доллар вполне возможен. Но при самом негативном развитии санкционных событий может подключиться российский ЦБ. «Центробанк может не только приостановить покупки валюты по бюджетному правилу, но и выйти с прямыми продажами валюты для поддержания финансовой стабильности, поэтому каких-то более драматических сценариев сильного и продолжительного ослабления рубля — более 80-85/USD — не ожидаем», — говорит Полевой.

Рубль поддерживают сейчас высокие цены на нефть и баланс валютной ликвидности, а также ожидания повышения ставки ЦБ, и, наконец, умеренные потребности по обслуживанию внешнего госдолга России, добавляет Полевой.

А против доллара выступают продолжение количественного смягчения — ФРС США ежемесячно вливает по $120 млрд, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Также негативом для американской валюты выступают рекордный бюджетный дефицит США и растущий госдолг, и геополитическое противостояние США с Россией и Китаем», — говорит Васильев.

В базовом сценарии прогноза Совкомбанка — рубль останется в диапазоне 73-78 рублей к доллару и 88-93 рубля к евро. «В случае повышенной волатильности Минфин, вероятно, временно прекратит покупки валюты в рамках бюджетного правила (сейчас 8,4 млрд руб. в день). Поддержку рублю окажут не только высокие цены на нефть, сезонно сильный текущий счет платежного баланса, но и стартовавший налоговый период», — добавляет Васильев из Совкомбанка.

Но ЦБ навряд ли будет предпринимать меры непосредственной поддержки рубля, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. «Реакция регулятора будет, скорее, опосредованная, связанная с возможным разгоном инфляции, если ее вызовет девальвация рубля», — говорит Миронюк.

В среднесрочной перспективе рублю поможет только высокая стоимость барреля и восстановление российской экономики, что уже привело к пересмотру прогнозов темпа роста ВВП на ближайшие годы, отмечают эксперты. «Всемирный банк поднял оценку ВВП до 2,9% (год к году) и до 3,2% на 2022 год. Лучшие темпы роста экономики потенциально увеличат приток инвестиций и сальдо платежного баланса, что инерционно скажется и на укреплении рубля», — уточняет Миронюк из «Фридом Финанс».

Перспектива непонятна и это хуже всего

После официального объявления санкций увеличится неопределенность относительно того, когда состоится встреча президентов Байдена и Путина. «Из-за санкций встреча может и не состояться, по крайней мере в ближайшие месяцы. Пока рубль относительно сдержанно реагирует на санкционный негатив, и, скорее всего, останется в коридоре 76-79 руб. в паре с долларом. Но надо увидеть ответную реакцию российской стороны на эти меры», — говорит эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Сама по себе неопределенность дальнейшего развития событий усиливает давление на российскую валюту, считают эксперты.

Что касается запрета США на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ), то, очевидно, что некоторая часть нерезидентов (западных инвесторов) предпочтет избавиться от госбумаг, считает Полевой из Lockoinvest.

На 1 марта нерезиденты держали в ОФЗ около 3140 млрд руб. или 22,7% от объема всего долга.

«Исторически, наиболее сильный отток нерезидентов был в апреле-декабре 2018 года (минус 560 млрд руб.) и марте 2020 года (почти 300 млрд руб.), в ноябре прошлого года они вывели лишь около 50 млрд руб.», — говорит Полевой.

В случае санкций на новые ОФЗ, отток средств нерезидентов может составить 500-750 млрд руб., прогнозирует эксперт Lockoinvest.

Ситуация с ограничением инвестирования в рынок ОФЗ при первичном размещении вряд ли сильно скажется на российском госдолге, уточняет член совета директоров Vax Capital AG Кирилл Вихлянцев.

«Решение проблемы лежит на поверхности — российский банк-контрагент европейского или американского финансового учреждения будет выкупать на себя необходимый ему объем ОФЗ и перепродавать его западному контрагенту. Это чуть усложнит механизм инвестиций в госдолг РФ и, возможно, придется отдать небольшую комиссию российскому банку, но в целом такая мера явно не отрежет заинтересованных западных инвесторов», — говорит Вихлянцев.

Хотя возможно некоторые «нервные и осторожные фонды» предпочтут под напором американских санкций держаться подальше от российских госбумаг, но в целом проблема будет решаемой, считает эксперт.

Доля нерезидентов в ОФЗ на максимуме достигала более 33%.

«Сейчас эта доля находится минимуме. Но около 15% «нерезидентов» — это российские структуры, которые инвестируют в российские ОФЗ через иностранные счета. Таким образом, только 5% рынка ОФЗ находятся на балансе иностранных инвесторов, которые могут вести себя нервно», — заключил Вихлянцев из Vax Capital AG.

При этом отключение России от SWIFT эксперты считают крайне маловероятным событием. Платежные системы Visa и Mastercard, скорее всего, останутся в России по крайней мере, в ближайшей перспективе. «Для иностранных платежных систем Россия является крайне выгодным бизнесом. США и Европа безусловно учитывают интересы собственного бизнеса при принятии ограничительных мер против России», — говорит главный аналитик Совкомбанка Васильев.

По поводу SWIFT и платежных систем США придерживается принципа постепенного наращивания санкционного давления, если предыдущие меры не принесут нужных результатов, заключил Бабин из БКС «Мир инвестиций».