Дутые метры: ЦБ предложил свернуть льготную ипотеку

Необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам». Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала в среду 3 февраля начальник департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

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По словам Даниловой, «важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли». Рост произошел на фоне увеличения числа ипотечных программ, а также из-за недостаточного предложения жилья на рынке недвижимости, считает Данилова.

Первоначальная цель искажена

Льготирование ипотеки необходимо прекращать, потому что она теперь теряет свой социально направленный характер, ипотеку стали брать, особенно в крупных городах, в инвестиционных целях, считают в ЦБ.

Данилова уверена, что обеспеченные россияне используют покупку недвижимости как один из каналов вложения сбережений, что стало особенно привлекательно при снижении кредитных ставок.

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — пояснила глава департамента Центробанка.

При этом наибольшая доля выдач ипотеки с пониженным процентом приходится на регионы с повышенным ценовым давлением. Среди них, например, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. Но целью программы льготной ипотеки является развитие жилищного строительства, рынка жилья и в других российских регионах, подчеркнула руководитель департамента.

Программу можно продлить, считают в Центробанке, но лишь в тех регионах, в которых наблюдается «более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима».

1 февраля президент Владимир Путин на совещании с банкирами заявил, что ипотека под 6,5% помогла многим россиянам в улучшении жилищных условий. «Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль», — сказал Путин.

По словам президента, в 2020 году 1,7 миллиона семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки, это на 400 тысяч семей больше, чем годом ранее.

Министр финансов Антон Силуанов при этом утверждал, что решение о дальнейшей судьбе льготной кредитной программы примут по итогам первого полугодия 2021 года. Но, например, Министерство строительства и ЖКХ выступает за продление программы и после 1 июля 2021 года, но не исключает возможную корректировку ее механизма, сообщил в январе глава ведомства Ирек Файзуллин.

Напомним, программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5% правительство запустило весной 2020 года. Максимальная сумма кредита по ипотечной программе под 6,5% в Московском регионе и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей, в остальных российских регионах — 6 млн рублей.

Изначально кредитная льгота действовала до 1 ноября 2020 года, но в последующем срок был продлен до 1 июля 2021 года. По данным компании «Дом.РФ», в рамках программы в прошлом году было выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 трлн рублей.

Рынок перегреется

«Наша позиция такая, нужно сохранять льготную ипотеку, сохраняя этот механизм, который, возможно, стоит скорректировать», — сказал Файзуллин, добавив, что ведомство получило поручение президента отработать с ЦБ и экономическим блоком правительства все сценарии, позволяющие поддерживать спрос на жилье.

В одной только Москве было выдано 47 тысяч льготных ипотечных кредитов, отмечается на сайте мэра столицы. «Это составляет около половины от общего количества зарегистрированных в прошлом году в Росреестре договоров на приобретение столичной жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках», — говорится в сообщении со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Россияне потратили порядка 150 млрд рублей из личных сбережений на программу льготной ипотеки, подсчитал ранее эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Исходя из требования в 15% первоначального взноса, гражданам потребовалась «наличность» как минимум в объеме около 150 млрд рублей, чтобы воплотить в жизнь планы на улучшению жилищных условий», — отметил эксперт.

Ранее ЦБ неоднократно предупреждал, что пролонгация программы может «перегреть» рынок. Стремительный рост рынка ипотечного кредитования на фоне снижения реальных доходов населения может привести к негативным последствиям.