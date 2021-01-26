«Плохая сделка»: Байден пересмотрит санкции против «Северного потока — 2»

«Я могу сказать, что <...> президент [США Джо Байден] по-прежнему считает «Cеверный поток — 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении деятельности, связанной с газопроводом <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», — рассказала пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

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Таким образом Псаки ответила на вопрос одного из журналистов о позиции Байдена относительно «Северного потока — 2» и о том, готов ли он «использовать все имеющиеся у него инструменты, такие как санкции», чтобы помешать реализации проекта.

Пресс-секретарь администрации американского президента также отметила, что власти США будут обсуждать проект с европейскими партнерами.

В декабре был представлен военный бюджет на 2021 год. В нем прописаны дополнительные санкции для того, чтобы остановить реализацию «Северного потока — 2». Документ был принят, несмотря на вето предшественника Байдена Дональда Трампа.

Ограничения коснулись судна «Фортуна», которое задействовано в трубоукладке, и его собственника — компании «КВТ-Рус».

В России эти меры оценили как враждебные. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон таким образом неприкрыто игнорирует нормы честной конкуренции, пытаясь освободить рынок для поставок своего сжиженного природного газа.

Американские власти придерживаются риторики о том, что при помощи санкций пытаются «защитить Европу» от политического давления России. По мнению Вашингтона, благодаря поставкам газа Россия может стать монополистом на европейском рынке, чем и воспользуется при ведении политики.

Однако в Москве неоднократно замечали (об этом, в частности говорил российский президент Владимир Путин), что «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект, которые не будет иметь какого-либо отношения к международным отношениям.

Тем не менее некоторые европейские политики втягивают строительство газопровода в политический процесс.

В частности, Европарламент на прошлой неделе принял резолюцию, в которой призвал правительства стран ЕС «незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта «Северный поток — 2», а также «чувствительно усилить» ограничительные меры против России из-за ареста блогера Алексея Навального. В ФРГ также звучат аналогичные призывы.

Пока власти Германии отмечают свою приверженность завершению проекта.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что правительство принимает к сведению подобные заявления, но придерживается уже намеченного курса на сотрудничество с Москвой.

Зайберт также напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе «сказала, что ее принципиальная позиция и принципиальная позиция федерального правительства не изменились». «И так оно остается», — подчеркнул он.

Пока политики решают вопрос с санкциями, строительство газопровода близится к завершению. На данный момент готово более 90% проекта. Двумя днями ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что судно «Фортуна» возобновило трубоукладку в Дании, передает Reuters.