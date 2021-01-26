Без госпошлины: как могут изменить регистрацию малого бизнеса

Освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины, предложил депутат Госдумы РФ Иван Сухарев. Об этом во вторник, 26 января, сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

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В обращении на имя министра Сухарев пишет, что необходимо увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП России. Это важно для устойчивого развития экономики.

По мнению депутата, упрощение процедур регистрации новых бизнесов также важно, как и создание для него пониженных налогов и комфортных условий по кредитам.

Размер госпошлины сейчас составляет 4 тысячи рублей для регистрации юридического лица и 800 рублей для регистрации ИП.

От уплаты таких пошлин освобождены только те, кто подал заявку на регистрацию через электронные сервисы, а также имеющие подтвержденную электронную подпись. Депутат попросил министра Решетникова «оценить целесообразность освобождения от уплаты государственной пошлины граждан, впервые регистрирующих юрлицо или впервые регистрирующихся в качестве индивидуальных предпринимателей».

Ранее Сухарев предложил увеличить срок, в течение которого нарушитель ПДД может оплатить штраф со скидкой 50%, с 20 до 40 дней. Депутат уточнил, что появление возможности оплатить половину суммы штрафа увеличило их собираемость и позволило россиянам в сложных экономических условиях сэкономить личные средства.

С инициативой облегчить условия для ведения бизнеса ранее выступили власти Москвы. Можно было бы, например, снизить или даже отменить налог на добавленную стоимость для ресторанного бизнеса. Об этом на прошлой неделе заявлял заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов.

По мнению чиновника, это позволило бы существенно снизить налоговую нагрузку на предприятия и помочь им выжить в условиях пандемии.

Декреты отправили на гильотину

Власти разного уровня и эксперты периодически выступают с предложениями, которые могут улучшить бизнес-среду. С 1 января этого года признаны утратившими силу нормативно-правовые акты РСФСР и СССР, содержавшие избыточные требования к бизнесу. Под регуляторную гильотину попали 3700 нормативных актов. Например, устаревшие постановление «О мерах борьбы с проказой» и декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О взимании прямых налогов».

Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко рассказал, что этот закон принят в рамках проведения «регуляторной гильотины», отсекающей избыточные надзорные функции чиновников.

«Должны применяться следующие принципы: законность, обоснованность обязательных требований, правовая определенность и системность, открытость и предсказуемость, исполнимость обязательных требований», — пояснил тогда уполномоченный.

К сожалению, и после отмены советских избыточных норм власти не гарантируют уменьшения фискальной нагрузки на бизнес, комментировал «Газете.Ru» доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

«Отказаться от чрезмерного регулирования бизнеса, отменить избыточные требования, сократить количество плановых и внеплановых проверок — все это важно. А еще необходима конкурентоспособная налоговая система, поощряющая инвестиции в основной капитал», — говорил эксперт.

Еще в 2014 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагало кардинально подстегнуть экономический рост в России за счет введения уведомительного порядка регистрации бизнеса. Вместо действующего сейчас разрешительного.

До этого АСИ подготовило и утвердило и представило президенту Владимиру Путину «дорожную карту», упрощающую процедуру регистрации юридических лиц.

«Карта» содержала несколько революционных новаций. Например, предложение нотариально заверять госрегистрацию бизнеса. Предлагалось также освободить предпринимателей от необходимости уведомлять налоговую и государственные внебюджетные фонды об открытии счета.

В рейтинге ВБ Doing Business Россия занимала тогда по удобству оформления бизнеса 88-ю ступеньку из 189 возможных. В итоге Россия поднялась вверх в рейтинге, но не за счет этих инициатив, которые так и не были реализованы в полной мере.

Чемпион по ускоренной и самой комфортной регистрации — Новая Зеландия.

В этой стране новое юрлицо можно зарегистрировать всего за полдня, подсчитал Всемирный банк. А местные власти уверяют, что эта процедура занимает не более получаса. Регистрация идет в режиме онлайн.

«Нам, конечно, подсказывали сотрудники Торгово-промышленной палаты Веллингтона, но факт остается фактом: полчаса — и ты зарегистрировал бизнес, даже не являясь резидентом», — пояснял тогда «Газете.Ru» гендиректор компании «Фининвестконсалтинг» Константин Гусельников, лично участвовавший в процедуре регистрации.

В Новой Зеландии большинство регистрируемых компаний – это малый бизнес, но порядок регистрации общий для всех, и для больших предприятий тоже.