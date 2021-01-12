Поплотнее, ребята: почему не хватает мест в детсадах и школах

Несмотря на выделение дополнительных средств на строительство детских садов и школ в Санкт-Петербурге покрыть дефицит не удалось — их по прежнему не хватает, показала проверка Счетной палаты. Аудиторы проверили, как были израсходованы средства резервного фонда правительства на строительство детских садов и школ в регионе в 2019-2020 годах. Итоги проверки (есть в распоряжении «Газеты.Ru») утверждены на коллегии СП в декабре прошлого года.

«Полностью покрыть существующий в городе дефицит объектов социальной инфраструктуры не удалось», — отметили аудиторы СП по результатам проверки.

Были нарушены нормативы обеспеченности такими местами на одну тысячу жителей. Более того, в двух районах города возросла потребность в детских садах и в одном районе — в школах.

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Одна из причин такого положения дел — строительство в городе жилья «темпами, опережающими ввод объектов социальной инфраструктуры», указывает аудитор СП РФ Данил Шилков.

По состоянию на 1 января 2019 года потребность в дошкольных образовательных учреждениях в Петербурге составляла 16,2 тыс. мест, в школах — 47,3 тыс. мест. При этом обеспеченность местами в дошкольных учреждениях составляла 46,6 места на 1 тыс. жителей, в то время как допустимым считается уровень обеспеченности в 61 место на 1 тыс. жителей.

Обеспеченность местами в общеобразовательных школах составляла 85,1 места на 1 тыс. жителей вместо допустимого уровня в 120 мест. Как отметили аудиторы СП, это свидетельствует о сверхнормативном комплектовании школ и детсадов, чем рассчитано при строительстве таких зданий.

На покрытие этого дефицита за счет средств резервного фонда правительства было выкуплено 7,1 тысяч мест в общеобразовательных школах и детских садах. С просьбой о выделении из федерального бюджета 8 млрд рублей для выкупа объектов образования власти Петербурга обратились еще в 2018 году. Потребность в дополнительных средствах они обосновали тем, что бюджет города на 2019 год сформирован с дефицитом 52 млрд рублей, или 9% от доходов всего бюджета. Правда, по итогам года размер дефицита фактически составил 10,5 млрд рублей, то есть в пять раз меньше его первоначального значения. Тем не менее, дополнительные средства Санкт-Петербург получил — даже больше, чем просил, 9,7 млрд рублей.

На выкуп мест в образовательных учреждениях в 2019 году из собственных бюджетных средств Санкт-Петербург потратил меньше половины от запланированного — 3,1 млрд рублей. Оставшиеся 3,9 млрд рублей были израсходованы на приобретение сооружений дорожного транспорта — 1,8 млрд рублей, административных зданий — 1,7 млрд рублей и спортивных объектов — 0,4 млрд рублей.

Обеспечить 100% доступность детских садов к 2021 году поручил президент России Владимир Путин еще в 2018 году. Это следует из указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Правительству необходимо внедрить механизм финансовой поддержки семей при рождении детей и создать условия для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, «включая достижение стопроцентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», говорится в указе президента.

Новые жилые кварталы — старые проблемы

Дефицит мест в детских садах и школах лишь отчасти связан с тем, что темпы ввода социальных объектов не соответствуют темпам ввода жилья, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

«Темпы ввода жилья в последние годы не являются слишком высокими. В частности, в 2019 году было введено на 4,6% меньше объемов жилья, чем в 2014 году, и на 5,9% меньше, чем в 2015-м. Более того, в 2019 году в стране построили на 8,8% жилья меньше, чем было запланировано соответствующим нацпроектом. То есть, текущие темпы строительства жилья ни в коем случае не являются непредсказуемо высокими», — говорит эксперт.

Проблема, скорее, заключается в том, что темпы ввода новых детских садов и школ являются слишком низкими, отмечает эксперт ИКСИ.

В 2019 году в стране было создано 105,4 тыс. мест в детских садах, что на 18,2% меньше, чем в 2014 году и на 26,4% меньше, чем в 2015-м. «А если сравнивать 2019-й и 1990-й, то мест в дошкольных учреждениях введено в 2,1 раза меньше, чем во времена СССР», — говори Чуркина.

По ее подсчетам, объемы ввода новых мест в школах в 2019 году действительно были выше, чем в предыдущие годы. «Однако даже в тяжелые с точки зрения экономических условий 1990-е годы школ строилось существенно больше. В 1992 и 1993 годы вводилось примерно в 2 раза больше новых мест в школах, чем в 2019 году», — говорит эксперт ИКСИ.

Эксперт указывает несколько причин недостаточных объемов ввода объектов социальной инфраструктуры: недостаток собственных средств в регионах, неготовность федеральных властей к расширению бюджетного финансирования строительства, несмотря на его потенциальные положительные эффекты для экономики страны. «Это и несовершенство процессов градостроительного планирования, когда планы развития жилой застройки могут не совпадать с планами ввода социальных объектов», — заключает Чуркина. Проблема нехватки мест в школах и детсадах, конечно же, существует не только Санкт-Петербурга, отмечают эксперты.

Санкт-Петербург и далее везде

Похожая ситуация наблюдается во многих регионах РФ. В большей степени это касается крупнейших городов и южных регионов России, считает профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

«Органы власти, которые принимают решения в соответствующей сфере, опираются на данные демографических прогнозов и электронной очереди, однако не учитывают миграцию. Люди зачастую не регистрируются по месту пребывания, не заключают договора аренды. В итоге происходят ошибки с определением реальных потребностей населения с местами в школах и детсадах», — говорит Абанкина.

Кроме того, от нуждающихся семей с детьми чиновники обычно требуют документы, которые не должны требовать, например, прописку, что также искажает реальную картину.

По мнению Абанкиной, необходимо ввести «прозрачные принципы постановки семей в очередь» на получение мест детсадах и школах.

В южных регионах России проблема недостатка мест связана не только с миграцией, но и с высокой рождаемостью, слабой транспортной инфраструктурой, иногда труднодоступностью местности, добавляет эксперт.

Одним из перспективных путей решения проблемы нехватки детских дошкольных учреждений в регионах является развитие частного сектора дошкольных учреждений. «Есть хороший опыт решения этой проблемы, например, в Белгородской области, Якутии, ХМАО. Там внедрена система сертификатов, позволяющая получить место в негосударственном детском саду за счет средств бюджета», — заключает эксперт ВШЭ.

Еще в 2017 году эксперты РАНХиГС подготовили доклад, из которого следует, что детские сады в России посещает только 64,6% детей, группы переполнены, а качество предоставляемых образовательно-воспитательных услуг ухудшается. По данным ученых Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, показатель доступности мест для детей «все еще находится ниже, чем в 1990 году, когда он находился на уровне 66,4%», — говорилось в исследовании.