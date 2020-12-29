Рост цен: как скажется на авторынке подорожание металла

О том, что в декабре цены на металлопродукцию для тракторов и комбайнов в России выросли на 35-50%, сообщила Ассоциация российских машиностроителей «Росспецмаш». Как сообщается на сайте ассоциации, в адресованном Владимиру Путину письме

отрасль попросила президента разобраться с этой проблемой и ввести динамический вывозной таможенный тариф на металлопрокат, который помог бы снизить экспорт металлопродукции и, тем самым, отрегулировать цены на внутреннем рынке.

В «Росспецмаше» предупредили, что рост цен на металл для машиностроительных заводов обернется повышением отпускных цен на свою продукцию. В результате подорожают тракторы, бульдозеры и прочая спецтехника использующаяся для добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства.

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Проблемы у отечественных потребителей продукции металлургических заводов проявились в конце года: 12 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проанализировать ценообразование поставщиков металлических изделий. Эта поручение стало реакцией на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы (объединяет крупнейших московских девелоперов) Дениса Новикова, в котором они сообщили, что с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%.

В результате Федеральное антимонопольное ведомство обратилось в Минпромторг с предложением установить экспортные пошлины на весь ассортимент вывозящийся из страны металлопродукции: от сырья и до товаров с высокой долей переработки. Пошлины предлагается установить на полгода: на вывоз лома до 15%, но не менее $49 за тонну; на стальную заготовку — в размере 13%, но не менее $73 за тонну; на арматуру — 12%, но не менее $78 за тонну.

До этого правительство уже ввело на полгода плавающие экспортные пошлины на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну.

Помимо продукции тяжелого машиностроения повышенные ставки на металлопрокат бьют по производству легковых и грузовых автомобилей. В компании «КамАЗ» подтвердили, что фиксируют удорожание металлопроката, но это, прежде всего, сказывается на партнерах компании.

«Не могу сказать, что металлопрокат — ключевая составляющая в формировании себестоимости нашей продукции. Но когда изменяется стоимость металла мы это видим, прежде всего, по производителям автокомпонентов, у которых вырастает себестоимость производства. Не готов дать ответ, что прямо сейчас мы готовы предпринимать какие-то конкретные меры, в целом мы наблюдаем за ситуацией и изучаем возможные пути решения», — рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев.

Больше всего от повышения стоимости металлопродукции страдают отечественные компании «КамАЗ», «АвтоВАЗ», УАЗ и ГАЗ, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, для российского производства автомобилей Volkswagen, Skoda, Kia, Hyundai, Mazda, BMW, Renault, Mercedes-Benz, Toyota и Nissan активно используется импортируемый металл.

Из-за небольших объемов выпуска и слишком разобщенной номенклатуры изделий отечественным сталелитейным заводом невыгодно работать с локализованными иностранцами по всем металлическим изделиям.

«К примеру, если говорить о готовом перфорированном, сваренном и отштампованном кузове автомобиля, то доля металла — это примерно 10-12% в себестоимости готового автомобиля. В грузовиках за счет рамы и кузова, большего объема используемой стали это уровень доходит до 20%. Если говорить про легковые автомобили, то подорожание стали приведет к росту отпускных цен, как минимум, на 2-3%», — поделился своим мнением с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Источник «Газеты.Ru» в одной из российских компаний также сообщил, что рост цен на металлопрокат может отразиться уже в январских ценах автомобилей, причем, учитывая традиционную новогоднюю индексацию цен, скачок может быть довольно ощутимым — «3-4%», отметил собеседник.

Стальной прокат повлияет на цены новых автомобилей даже если правительству не удастся сбить аппетиты металлургов, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Автокомпании воспользуются этим, как формальным поводом, чтобы пересмотреть тарифы.

«Отечественные заводы с глубокой локализацией такие, как «КамАЗ», Sollers и «АвтоВАЗ» сейчас по большей части работают на госзаказ — добирают остатки так называемых опережающих закупок. Им сейчас в принципе все равно, какую цену выставлять покупателю, потому что это госкомпании и госведомства, которым в начале года сказали обновить свой парк в 2020 году. Поэтому автопроизводители не выступают и цены повысят безболезненно для себя», — рассказал Ифанов.