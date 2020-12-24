Без критериев и финансирования: почему правительство не может победить бедность

Правительство России до сих пор не определилось с понятием и критериями бедности, которую к 2030 году согласно текущим национальным целям планируется сократить вдвое. Такой вывод сделала Счетная Палата РФ в результате совместного с экспертами Центра перспективных управленческих решений анализа того, как правительство реализует национальный проект по снижению бедности в стране.

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По данным Росстата, в последние три года за чертой бедности (имеющие доходы ниже прожиточного минимума) находится порядка 13% россиян — около 20 млн человек. Прожиточный минимум во втором квартале этого года составляет 11468 рублей на душу населения.

Без понятия

Власти до сих пор даже не смогли сформулировать базовые понятия, относящиеся к проблеме бедности. «Понятие «адресность социальной поддержки» не имеет четкого определения, в связи с чем возможны его различные трактовки», — отмечает СП.

Ни в национальном плане, ни в одной из многочисленных федеральных программ аудиторы не нашли четкого определения уровня бедности или просто бедности.

«Министерство труда и социальной защиты РФ трактует понятие уровня бедности в контексте текущей социально-экономической политики правительства как уровень абсолютной монетарной бедности», — говорится в докладе СП.

Минтруд облегчает себе задачу, измеряя бедность только деньгами, хотя это явно недостаточный показатель, считают эксперты. «Для того, чтобы человек считал себя небедным и чувствовал поддержку государства, он должен иметь и денег достаточно для достойной жизни, и доступ к качественным продуктам питания, к эффективному медицинскому обслуживанию, образованию и, главное, должен иметь позитивную картину настоящего и будущего», — говорит ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

Счетная Палата отмечает также, что не все инициативы властей, направленные на снижение бедности обеспечены финансированием на 2019-2024 годы. На это выделено 17,2 трлн рублей, что составляет менее трети необходимого объема.

«Существующая система социальной защиты в Российской Федерации фактически не предполагает приоритетной нацеленности на категорию малоимущих», — заключают аудиторы.

Кому на Руси жить не хорошо

Счетная Палата уточняет, что среди малоимущих россиян основную долю составляют семьи с детьми. В документе на 62 страницах (есть в распоряжении «Газеты.Ru») положительно оцениваются только усилия, направленные на борьбу с бедностью в семьях — но только с малолетними детьми.

«Пособия на детей до 3 лет и от 3 до 7 лет снижают уровень бедности приблизительно на 2 процентных пункта, что является существенным вкладом в снижение бедности», — считают аудиторы СП.

Влияние этих пособий на материальное состояние семей будет еще выше в 2021 году, поскольку выплаты на детей от 3 до 7 лет «будут увеличены до одного прожиточного минимума на каждого ребенка семьям, которые остаются за чертой бедности».

Семьи с детьми, конечно, не единственная категория населения, которая остро нуждается в социальной поддержке правительства. Немало семей, в которых все совершеннолетние и имеют работу, но живут в нищете.

Еще в 2017 году занимавшая тогда должность вице-премьера правительства и куратора социального блока Ольга Голодец признала наличие в России явления, которого нет в большинстве стран. «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — говорила Голодец.

За три года ситуация не изменилась к лучшему. Это следует из доклада СП, поскольку отчетный период был взят как раз за 2018, 2019 и десять месяцев текущего года. При необходимости аудиторы анализировали проблему в расширенном временном диапазоне.

«С 2014 года по 2018 год около 20% малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат», — обнаружили они.

Третья многочисленная категория россиян, финансовое благополучие которой никак не поддается улучшению — это пенсионеры. Власти ежегодно увеличивают страховые пенсии (по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца). Такие пенсии индексируются «темпами, превышающими инфляцию предшествующего года», напоминают в СП.

Под действие этого вида пенсий попадают большинство категорий нуждающихся в ней россиян, но не все — 91% из 44-миллионной армии пенсионеров.

При этом 3,7 млн состоящих на учете в системе ПФР пенсионеров получают нестраховые пенсии (например, социальные). Еще порядка 3 млн пенсионеров (силовых ведомств) вообще находятся вне учета Пенсионного фонда. То есть, эти категории россиян можно как бы не учитывать при постановке национальных целей и, соответственно, не тратить на них средства.

Два доллара и банановый лист

Итоги проверки обсуждались с членами правительства, было рекомендовано повысить эффективность работы с малоимущими и систематизировать адресность соцпомощи, уточнили в Счетной палате. Но главное не забывать о ключевом решении проблемы бедности — росте ВВП.

«Безусловно, роль экономического роста тоже никто не отменял», — отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Национальные цели развития страны, одна из которых заключалась в снижении бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году, были сформулированы в 2018 году президентом Владимиром Путиным. В 2020 году они были уточнены, и срок достижения цели по снижению бедности был перенесен на 2030 год.

Перенос запланированных сроков по снижению количества бедных, конечно, обусловлен общей экономической ситуацией, плюс на нем сказалась пандемия. Но совсем непростительно, что правительство до сих пор не определилось даже с терминологией, с понятием бедности, считает член экспертного совета по эффективности управления при комитете Госдумы по экономической политике Николай Калмыков.

«Критерии оценок бедности, учет официальных и неофициальных доходов, их соотношение с реальными потребностями граждан — все это до сих пор вызывает вопросы. А когда критерии нечеткие, то и сфокусироваться на достижении целей не возможно», — говорит Калмыков.

Снижения уровня бедности в два раза, скорее всего, не будет и к 2030 году, полагают эксперты. Это недостижимо даже в таком скромном варианте, который сейчас поставлен в качестве национальной цели.

«К тому же цель ставят политики, но исполнители не в состоянии эту цель реализовать. Тем более, если и денег выделено недостаточно. Вот чиновники и имитируют исполнение наццелей. Как в анекдоте: давайте трясти вагон – пусть думают, что мы едем», — заключает Андрей Столяров из ВШЭ.