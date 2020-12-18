Ревизия грузов: почему таможня не дает «добро» зерну

Экспорт российский пшеницы столкнулся со сложностями: таможенная служба начала задерживать грузы, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Это связано с объявленными квотами и пошлинами на экспорт, они должны вступить в силу 15 февраля 2021 года.

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Как только правительство объявило о введении квоты на экспорт пшеницы, у экспортеров начались проблемы на таможне, подтвердил «Газете.Ru» директор аналитического агентства «Совэкон» Андрей Сизов.

«Нам пожаловались сначала две компании, а потом еще две. Ситуация у всех одинаковая. Сотрудники таможни в портах Ейск, Ростов, Азов и на перевалочном пункте на открытой воде «Кавказ» в акватории Керчи пытаются проводить ревизии грузов с зерном», — сказал Сизов.

По его словам, таможенники никак официально не объясняют неожиданно возникшие препятствия для экспорта. Впрочем, они имеют на это право, заметил Сизов.

Плата за простой на воде

По мнению гендиректора российского подразделения Agrozan Commodities Сабины Содиковой, участники рынка еще два месяца назад предполагали, что правительство введет квоты, и все, кто хотел в ускоренном порядке вывезти пшеницу или другие зерновые культуры, уже сделал это. «Сейчас на таможенных портах нет повышенных объемов зерна. Никто из экспортеров не торопится наращивать объемы. Например, перевалочный хаб «Кавказ» почти не работал в декабре из-за отсутствия достаточного уровня воды в малых портах. Но то, что таможенники заставляют перевешивать груз, что называется, перетряхивать трюмы — это действительно имеет место», — говорит Содикова.

По ее словам, таможенная служба слишком буквально поняла распоряжение правительства об ограничении экспорта зерна после разгромного заявления главы государства Владимира Путина в адрес Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза.

«Они не стали дождаться 15 февраля, когда вступят в действие механизмы квотирования и пошлины, и решили жестче контролировать экспорт уже сейчас», — предполагает трейдер.

По данным Содиковой, препятствия на вывоз сейчас имеют как минимум шесть экспортеров: торговый дом «Риф», компании «Краснодарзернопродукт», «Аутспан», «СКВО», «Каргилл», «Астон». Они экспортируют порядка 10 млн тонн зерновых в год.

Компании-экспортеры вынуждены платить за простаивающие суда, которые они зафрахтовали для перевозки грузов морем. Если небольшое судно простояло в порту сверх нормативного времени, за это приходится доплачивать по $3-5 тысяч в сутки. А за глубоководное судно около $15 тыс. за сутки.

При таможенном досмотре по 10-дневному регламенту дополнительные издержки составят $150 тысяч, что убивает экономику экспорта.

Самое интересное, что квота не приведет к стабилизации цен на хлеб, макароны и муку в рознице, считают в Agrozan Commodities. «Сельхозтоваропроизводители сейчас не стремятся побольше продать на экспорт, на фоне плохого состояния озимых в следующем году прогнозируется не самый высокий урожай. Но при наличии зернохранилищ производители способны «сидеть на зерне» до следующего сельхозгода, ожидая лучшей конъюнктуры. На глобальных рынках сейчас нет большого предложения и цены растут. И мировые цены поползли вверх еще быстрее на одних только новостях о том, что Россия, будучи ключевым экспортером зерна, вводит квоты», — рассуждает Содикова.

Регуляторный раж пошел по вертикали

Правительство приступило к жесткому регулированию рынка продовольствия с 9 декабря после критики со стороны президента Владимира Путина. Стабилизировать ситуацию с резко подорожавшими в последние месяцы мукой, макаронами, растительным маслом, сахаром и другими продуктами питания Путин поручил всего за неделю. Поручение прозвучало в резкой форме. Например, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову он посоветовал не «экспериментировать» с ценами.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — отреагировал президент на доклад Решетникова о ситуации на рынке продовольствия.

Кабмин оперативно подготовил квоты на экспорт зерновых культур, повышенные пошлины на продажи сверх квот и пообещал субсидии производителям муки. Экспортную квоту установили в размере 17,5 млн тонн.

Сверх этой квоты вывоз зерновых на глобальные рынки также возможен, но будет «облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну».

В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%. А на пшеницу — 25 евро за тонну. Эти ограничения вступят в силу для продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

К борьбе с ценами подключились и депутаты. Как «навести порядок» с ценами на продукты, указал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал парламентарий в Telegram. Только такая мера и поможет привести к падению цен, уверен глава партии.

Он не стал уточнять, кого именно следует вносить в списки для ареста.

Впрочем, в правительстве призвали не впадать в крайности. «Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж», — рекомендовал премьер Михаил Мишустин.

Не все чиновники услышали призыв премьера. Федеральная таможенная служба, куда «Газета.Ru» направила запрос о корректности действий таможенников в азовско-черноморском регионе, не смогла предоставить оперативный комментарий.

Есть почва для коррупции

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что проблемы с задержками грузов связаны с системными пробелами в работе таможенных органов. а также слабой цифровизацией службы. «Например, раньше при пересечении границы груз находился на терминале, там же и проверялась декларация и происходили все досмотровые операции, теперь подаваемая декларация попадает не на тот таможенный орган, где находится товар, а в подразделение, которое занимается исключительно проверкой деклараций, и находится оно отдельно от пограничного пункта», — говорит юрист компании Sinoruss Татьяна Чередниченко.

Связаться с таможней можно только по телефону — с дежурным — или написать на горячую линию. Но ответ, скорее всего, будет формальным. «Направив документы в адрес таможни, даже сам инспектор не всегда может получить их оперативно, а участник внешнеэкономической деятельности, как правило, не получает никакого уведомления в ответ, чтобы быть уверенным в том, что документы таможней получены. Все это затягивает оформление документов и ведет к задержке грузов», — поясняет юрист Sinoruss Чередниченко.

В соответствии со статьей 119 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в течение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации или не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации, уточняет член Общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян.

С разрешения руководителя таможни срок продлевается до 10 рабочих дней. «Иными словами, товар может «уехать быстро», а может медленно, и это все будет в рамках закона. Если товар поставлялся на таможенное оформление из года в год и на это уходило от 15 минут до 4-х часов, и вдруг товар стал проверяться неделями, то вопрос уже не в законе, а в его применении.», — говорит Маркарьян, добавляя, что тут может быть почва для коррупции.

«Уверен, сейчас все начальники таможни молятся своим таможенным богам, чтобы побыстрее эту проблему где-то наверху решили и сказали им, как себя вести. Ибо отвечать за задержку таможенного оформления должен начальник таможни, а не там, «наверху», — обращает внимание Макарьян.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прогнозирует рост издержек по контрактам с зарубежными компаниями-импортерами. Россия сейчас экспортирует пшеницу в Египет, Турцию, ОАЭ, Иран, Пакистан, Саудовскую Аравию, Бангладеш, Нигерию и ряд других стран.