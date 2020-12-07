В ФРГ ответили США на предложение запретить «Северный поток — 2»

В Германии заявили, что выступают против экстерриториальных санкций, которые могут быть направлены против фирм-участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.

Реклама

«Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку — 2», а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям», — сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать заявление американской стороны.

Ранее в газете Handelsblatt было опубликовано интервью исполняющей обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл. Отвечая на вопросы журналистов, она призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на реализацию российского проекта.

Куинвилл уверена, что такой жест показал бы нежелание Европы «терпеть поведение» России, для которой газопровод — это, по мнению американского представителя, не только экономический, но и политический проект.

Она также выразила мнение, что строительство проекта направлено на то, чтобы «обойти Украину и расколоть Европу».

В ответ на это заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о публикации газеты The Washington Times. В материале, который вышел в марте 2014 года, приводилась записка администрации президента США Рональда Рейгана от 1981 года. В ней шла речь о том, что необходимо противодействовать строительству трубопроводов из СССР в Европу. Захарова отметила, что такая позиция объяснялась страхом Запада о возможном ослаблении позиций на мировой арене.

Представитель российского ведомства отметила, что «российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия».

Захарова также напомнила о том, как в 2006 году экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, говоря о поставках российского газа, призывала «играть по правилам» в международной экономике. «Время вернуло США их же призыв», — констатировала официальный представитель МИД.

Директор Института политических исследований политолог Сергей Марков выразил мнение, что санкции, которые предлагают ввести США, больше направлены не против России, а против немецких компаний.

«Доступ к дешевому и стабильному российскому газу позволяет немецким компаниям (а они составляют ядро европейского бизнеса) сделать свою продукцию более конкурентоспособной, а значит, завоевывать рынки», — сказал он в комментарии RT.

Специалист заверил, что между немецкими и американскими корпорациями существует очень серьезная конкуренция за рынки на разных уровнях — США, Европы и мира в целом.

«Возможность получения стабильных, дешевых и экологически чистых источников энергии, а значит, политически менее обременительных через систему «Северный поток — 2» — это очень выгодный ресурс немецких промышленных концернов», — добавил он.

Марков полагает, что немецкое правительство будет «отчаянно бороться» за «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — российский проект, который предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность будет равна 55 млрд куб. м газа в год. Топливо будет поставляться от российского побережья через Балтийское море до Германии. Российский президент Владимир Путин заверял, что Москва считает «Северный поток — 2» исключительно экономическим проектом.