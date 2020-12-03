«Прорыва не случилось»: почему Чубайс покидает «Роснано»

Совет директоров «Роснано» до конца этой недели рассмотрит вопрос переизбрания председателя правления «Роснано», сообщила в четверг 3 декабря пресс-служба правительства. Согласно директиве, представители государства в совете директоров «должны поддержать проект решения», обеспечивающий избрание Сергея Куликова сроком на пять лет. Документ подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Директива предписывает также голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Чубайса.

Куликов занимает сейчас должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Его кандидатуру 2 декабря предложил президент Владимир Путин.

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«Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития «Роснано». Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», — сказал по видеосвязи Путин. Он добавил, что Куликов «в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии».

Назначение Куликов назвал «чрезвычайно важным делом, мечтой любого технологического инвестора и уж тем более управленца». Он обозначил круг задач, которые необходимо решать на посту главы «Роснано». «Нам нужно, из задач ближайших, — научиться все-таки превращать идеи в продукты, а экспериментальные производства — в промышленные», — ответил Куликов президенту.

«Роснано» вместе с Корпорацией МСП, Российским экспортным центром, «Сколково», Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фондом инфраструктурных и образовательных программ и Фондом развития промышленности переходит в подчинение Внешэкономбанка, возглавляемого бывшим первым вице-премьером (в правительстве Дмитрия Медведева) Игорем Шуваловым.

Выходец из «Ростеха» Сергея Чемезова

Новый глава «Роснано» родился 9 апреля 1976 года в городке Лесной Свердловской области, закончил Суворовское училище и Военный университет Минобороны. Отслужив в армии, работал в «Промэкспорте», которым руководил Сергей Чемезов. Потом в «Рособоронэкспорте», где отвечал за контракты с иностранными заказчиками. Курировал совместные проекты с американским Boeing. Работал портфельным управляющим «Скартел», известной по бренду Yota (сейчас принадлежит «Мегафону»).

Куликов также руководил аппаратом гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова, а потом занял должность исполнительного директора корпорации. В 2012 году провел ребрендинг, после чего госкорпорация получила название «Ростех». В 2015-м возглавил электронный кластер «Ростеха».

В 2017 году, как сообщали СМИ, Куликов был кандидатом на пост главы «Почты России».

В 2018-м перешел на работу в правительство — первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

Он кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. Баумана, профессор Академии военных наук РФ. Награжден орденом «За военные заслуги», медалями. Отмечен Почетной грамотой президента РФ «за активное участие в общественно-политической жизни российского общества». Куликов воспитывает трех дочерей.

Возмутитель общественного спокойствия

Отставка Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» и замена его на Куликова — это естественный ротационный процесс, прокомментировал в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Анатолий Борисович — он уже достаточно давно возглавляет «Роснано», он, собственно, создавал «Роснано». И поэтому здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», - сказал Песков.

Сам Анатолий Чубайс подтвердил, что 3 декабря — его последний день работы в «Роснано». Он возглавлял компанию с 2008 года, почти 12 лет. «Это последний конгресс для меня и последний день работы в компании», — сказал чиновник, выступая на Конгрессе предприятий наноиндустрии-2020.

Накануне СМИ сообщали, что Чубайсу поступило предложение курировать вопросы возрождения Арктики и Северного морского пути. Чубайс на эти слухи отшучивался: «Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики».

На «Роснано» и на Чубайса Кремль возлагал большие надежды, которые оправдались лишь частично, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». «В 2008-м в стране появились лишние нефтедоллары, и власти решили создать прорывной проект, который был призван показать миру, что Россия идет в авангарде научно-технологической продукции. Решили не распылять средства на мелкие проекты, а доверить прорыв опытному менеджеру, Чубайсу. В то время он успешно провел реформу электроэнергетики», — напоминает первый зампред Центра политтетхнологий Алексей Макаркин.

Чубайс показал некоторые успехи, хотя были и провалы. «В общем, прорыва не случилось и власть потеряла интерес к этому проекту. «Роснано» просто стало жить своей жизнь, работая по инерции. Новый руководитель, по всей вероятности, призван повысить отдачу от инноваций, хотя известно, что «выстреливает» лишь один проект на тысячу», — говорит Макаркин.

Президент не стал благодарить Чубайса и, насколько известно, не говорил с Чубайсом даже в формате видеоконференции. На это обратили внимание многие эксперты. Макаркин считает, что Владимир Путин прекрасно осведомлен, что Чубайса «считают в российском обществе фигурой неоднозначной, а впереди парламентские выборы и риски для партии власти высоки на фоне пандемии и снижения уровня жизни россиян».

В 1991-1993 годы Чубайс был председателем Госимущества и первым зампредом правительства. И известный экономист академик Абел Аганбегян считает, что чиновник разделил участь британского премьера Маргарет Тэтчер. «Она спасла экономику Англии, удвоила зарплаты шахтерам, работающим на опасных и убыточных угольных шахтах, но память народная ее недолюбливает. А Чубайсу не могут простить приватизацию, шоковую терапию, хотя он спас страну от развала», — отмечает Аганбегян.

Невозможно заставить людей полюбить реформы, если они ухудшают твое материальное положение, говорил ранее в интервью «Газете.Ru» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. В итоге идея приватизации и либеральных реформ «была скомпрометирована теми людьми, которые назвали себя либералами, таковыми не являясь».

Народ в 90-х «поверил в рынок, как в коммунизм, а теперь питает отвращение к либеральным реформам, стремление к свободному выбору дискредитировано, потому что обманули», полагает Гринберг.

Критикам своей модели приватизации Чубайс ответил, что выбирать между честной и нечестной приватизацией тогда было невозможно. Выбор если и был, то «между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом».

Совсем иная репутация у Чубайса на Западе. Он считается самым успешным российским реформатором и убежденным сторонником либеральных реформ. Чубайс — постоянный участник Всемирного экономического форума в Давосе. Например, в 2019 году на деловом завтраке под эгидой Сбербанка российская делегация в Давосе дискутировала на тему деглобализации. Тогда Чубайс сорвал аплодисменты, отметив, что «деглобализация — это удар по миллионам людей». Но самое страшное не это. Более глубинное явление — мировой кризис либерализма.