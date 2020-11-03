Отсев банков: почему растет кредитный рейтинг россиян

Самая нагруженная кредитами часть населения может переориентироваться на краткосрочные займы в МФО, пока банкиры отказывают ей в кредитах — такое мнение высказали все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Реклама

Эта тенденция может быть обусловлена тем, что в сентябре, по данным НБКИ, заметно вырос средний показатель ПКР среди клиентов российских банков.

«Персональный кредитный рейтинг достиг максимального значения в текущем году…В сентябре резко ускорился рост среднего значения персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков. В наибольшей степени (на 12 баллов) вырос средний ПКР держателей кредитных карт. Для заемщиков, имеющих другие виды кредитов, месячный рост составил 5 баллов», — указано в сообщении организации.

Но в дальнейшем, считают в НБКИ, этот показатель снова может снизиться, если действующие заемщики из тех, кто воспользовался кредитными каникулами, закончившимися в сентябре, не начнут своевременно обслуживать свой долг. Ведь пока длились кредитные каникулы, в соответствии с законом факт ухода на кредитные каникулы не должен был отражаться на ПКР.

«Динамика этого года по улучшению качества заемщиков говорит о следующем: с одной стороны, сами финансовые организации ужесточают требования к клиентам, с другой стороны, сокращается число тех, кто готов взять кредит, ведь люди более объективно подходят к оценке своих возможностей по возврату займа»,

— сказал в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

С этим мнением согласилась старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Она считает, что банки, видя возможные проблемы с просрочками и невозвратами, ужесточили собственные правила выдачи займов, под микроскопом теперь рассматривая платежеспособность потенциального заемщика. Это и стало фактором, поднявшим кредитный рейтинг россиян, хотя по факту он никак не изменился.

«Банки действительно видят проблемы с доходами у населения. Если летом они не считали это проблемой, то теперь, по прошествии времени, это становится проблемой по-настоящему», — сказала Анна Бодрова.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев обратил внимание еще на одну деталь.

Так как ПКР максимально вырос у держателей кредитных карт, это свидетельствует о том, что люди стараются меньше превышать лимиты, а также сокращают пользование такими картами. Также растет спрос у граждан на небольшие суммы займов,

считает эксперт.

Раздолье для МФО

Снижение числа выданных кредитов высокорисковым клиентам в банках не говорит о том, что такие люди автоматически перестали нуждаться в деньгах, заметила Анна Бодрова. Поэтому в ближайшее время можно ожидать, что они пойдут за займами в МФО, что еще больше увеличит долговую нагрузку на население.

О том, что такая тенденция возможна, ранее предупреждали и сами МФО. Несколько недель назад гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин сказал «Газете.Ru», что

в ближайшее время банки однозначно будут выдавать меньше кредитов, и предъявление более высоких требований к заемщикам будет компенсировано за счет высвобождения части условно банковских клиентов, которые предпочтут решать свои финансовые проблемы через МФО.

Его коллега, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что на фоне неблагоприятной экономической ситуации объемы просрочки по кредитам могут расти. Хотя в начале октября такой тенденции в своей организации Андрей Пономарев не заметил — по его мнению, это может быть связано с тем, что часть банковских клиентов еще тогда начала переориентироваться на займы в МФО.

Тем не менее из-за приближения новогодних праздников МФО могут столкнуться с наплывом новых клиентов. По словам Олега Гришина из МФК «МигКредит», в этот период населению всегда требуется избыточное количество средств для подарков и отдыха.

«Четвертый квартал для МФО всегда является положительным с точки зрения объемов выдач, и их рост сможет в значительной степени компенсировать потери второго квартала,

— объяснил собеседник «Газеты.Ru». — В итоге по объему рынка мы выйдем примерно на те же показатели, которые были в 2019 году».

Эту точку зрения разделяет Андрей Пономарев из Webbankir. Он считает, что если не будет повторного локдауна, объем выдачи займов останется на том же уровне и по итогам 2020-го года рынок в целом будет сопоставим с прошлым годом или покажет незначительный рост. И даже если перед новогодними праздниками люди будут активнее брать микрозаймы, из-за плохой экономической ситуации динамика будет скромнее, чем в предыдущие годы.