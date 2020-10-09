Импортозамещение и экзотика: как заработать на улитках и страусах

Экзотические направления бизнеса в России становятся все более востребованными. Выращиванием улиток к ресторанному меню уже можно не удивляться. На Ставрополье, как сообщают местные СМИ, начали в промышленных масштабах выращивать виноградных улиток. Первая партия составит 350 тысяч экземпляров.

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Фермер Артем Храмов еще в 2018-м изучил и закупил технологию выращивания улиток на Кипре. Первая теплица для улиток была площадью 500 кв. м.

Одна особь может отложить до 100 яиц. Цикл роста местной улитки — восемь месяцев. Товарный размер — 15 грамм. Урожай собирают по осени.

При температуре 3-5 градусов улитки впадает в анабиоз, и, если они не достигли нужного размера, их доращивают на следующий год.

Позднее были закуплены ливанские улитки, которые в местных условиях за шесть месяцев достигают веса в 10 г. Именно ливанская улитка ценится в ресторанах Европы. Но до экспорта дело пока не дошло, вся продукция поставляется в рестораны и торговые сети Москвы.

В планах у фермера добывать из слизи улиток муцин. Он используется в косметических масках и гелях. Для того, чтобы получить муцин необходимо потревожить улитку, пощекотать, пояснял Храмов.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею приравнять производителей улиток к сельхозпроизводителям, наравне с теми, кто выращивает морепродукты. Теперь таким фермерам тоже полагаются льготы от государства, как, например, виноградарям или производителям пшеницы.

Экзотика в промышленных масштабах

Некогда экзотичное мраморное мясо, поставлявшееся в Россию из Австралии, теперь производится в Подмосковье, Воронежской и других областях. В Подмосковье также выращивают страусов, они несут яйца и радуют посетителей контактного зоопарка.

В Красноярске один из агрохолдингов наладил производство тушенки не только из говядины, но и запустил линейки консервированных деликатесов — из лосятины, оленины, мраморной говядины, мяса косули, тушеного бобра.

Еще пару лет назад правительство России и Японии, пытаясь нарастить снизившийся на фоне политических разногласий товарооборот, планировали организовать выращивание морского ежа и гребешка. В акватории «спорных территорий», то есть, на некоторых островах Курильской гряды.

Договориться по спорным территориям не получилось. Но российский бизнес поймал хайп и начал выращивать аквакультуру — моллюсков, ежей и гребешков, трепангов. Специальность «технолог по выращиванию морской продукции» пользуется спросом у работодателей Приморья. Обещают хороший заработок.

На местной территории опережающего развития «Большой камень» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока один из инвесторов намерен вложить в проект 142 млн рублей и создать (это одно из основных условий властей) 128 рабочих мест.

Предприятие будет выращивать гребешков, производить сушеных трепангов и ламинарию.

Первый урожай ламинарии планируется получить в 2022 году, гребешка и трепанга — в 2024-м.

Шаурма с улитками на каждый день

Поиск новых ниш для бизнеса — это логичный ход в условиях неопределенности в экономике, отмечает член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Калмыков.

«Предприниматели сейчас усиленно ищут новые рынки, новые ниши, и действительно подчас довольно экзотические и на первый взгляд сомнительные с точки зрения прибыли. Либо пытаются в такой ситуации перехватить те ниши, которые были заняты другими игроками, в том числе даже крупными, например, импортерами того же мраморного мяса», — говорит эксперт.

Малый бизнес, микробизнес, индивидуальный предприниматель, решивший выращивать каких-нибудь улиток для поставок в ресторан гибче, мобильнее. Ему проще организовать новый бизнес, он может лучше продвигать продукт, рекламировать его, добавляет Калмыков.

Ранее экзотические, а точнее, сказать, альтернативные предложения еды будут с каждым годом обходиться потребителю дешевле и в итоге станут, как шаурма с курицей и кетчупом.

«Вспомним времена, когда бананы или апельсины были экзотическим товаром. Многие удивятся этому сейчас, но в некоторых странах мира до сих пор яблоки или креветки являются экзотикой. Чем больше будет предложений в «экзотическом сегменте», тем быстрее за счет конкуренции ливанские улитки или та же мраморная говядина могут стать доступнее массовому потребителю», — заключает Калмыков.

Рубль ослаб – улитки подросли

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов говорит, что ресторанный бизнес в России еще до пандемии переживал бурный рост. И сейчас никого уже не удивишь ни фуа-гра, ни стейком из мраморной говядины любой степени прожарки, даже с доставкой на дом.

Долгое время рынок высокой кухни старался оставаться эксклюзивным, но карантин подтолкнул и его в сторону доставки. Этому во многом способствовало улучшение логистики благодаря соответствующим сервисам.

«Что касается, собственно, производства экзотики вроде улиток, то это следствие девальвации рубля и попыток импортозамещения», — говорит Емельянов.

По мнению эксперта, аналогичные всплески экзотического импортозамещения начали нарастать еще в 2015-2016 годах, когда стало очевидно, что разрыв в ценах на продукты питания между Россией и Европой (транзитом через Белоруссию) составил десятки процентов, и ресторанам реально стало дешевле заказывать деликатесы на месте, у отечественных производителей.

«Компаний, желающих произвести и отгрузить собственные голубые сыры с плесенью или морских гребешков нашлось предостаточно. Падение рубля в этом году на 24% дает хороший задел для рентабельности почти любого деликатесного производства», — прогнозирует Емельянов из «Фридом Финанс».