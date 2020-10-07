Льготный картофель и лук: как будут спасть Киргизию

Начавшаяся после выборов в парламент третья киргизская революция ударила по экономике республики. Сначала Нацбанк Киргизии порекомендовал банкам и прочим кредитным организациям приостановить работу, а также прервал работу национальных и международных платежных систем, позволяющих проводить трансграничные платежи.

Во второй половине дня 7 октября представитель Национального банка Киргизии Аида Карабаева сообщила о решении приостановить действие международной системы межбанковких расчетов SWIFT.

«Официально заявляем, что во избежание оттока капитала из страны система осуществления трансграничных платежей SWIFT также отключена», — сообщила официальный представитель НБКР Аида Карабаева.

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Национальная платежная система «Элкарт» продолжала работать и проводить безналичные платежи, но только внутри страны.

По данным ассоциации банков КР банкоматы опустели еще 6 октября. Кроме того, в большинстве банков невозможно снять деньги со счета.

Одновременно с этими событиями в Киргизии были назначены новые премьер-министр и министр финансов, но оппозиция требует ухода в отставку президента. Иными словами, в республике возникло двоевластие и ситуация становится с каждым часом критичнее.

Экономика скорее мертва, чем жива

По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, в основе дестабилизации в Киргизии — низкий уровень жизни.

По словам киргизского журналиста и эксперта Центра Европейско-азиатских исследований Александра Банникова причина массовых беспорядков — беспрецедентный уровень нищеты киргизского населения. С ней же связаны основные нарушения на прошедших в парламент выборах — подкупом избирателей.

«Народ обнищал и был готов за 2000 сомов (примерно 2 тыс. рублей) проголосовать за кого угодно, лишь бы получить возможность купить продукты. Никто не смотрел предвыборные программы, особенно избиратели в южных регионах республики, а только на компенсацию за голос», — пояснил Банников.

По данным Нацстаткома за 2019 год, Киргизия заняла последнее место в Евразийском экономическом союзе по уровню зарплат. Если верить официальной статистике, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Киргизии составляет порядка 15 тыс. сомов (около 15 тысяч рублей). Вв России средняя зарплата выше в три раза, в Казахстане и Беларуси — в два, в Армении — в 1,5 раза.

Экономика Киргизии и раньше не была устойчивой, теперь ситуацию еще больше усугубила пандемия и карантин. В марте и апреле остановились многие предприятия малого и среднего бизнеса: только в столице, Бишкеке, закрылось почти 15 тысяч компаний. Объем ВВП Киргизии в первом полугодии текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 5,3%

По прогнозу Всемирного банка, экономика Киргизии может восстановится не ранее 2021 года. Ранее МВФ пересмотрел свой прогноз на 2020 год с роста на 3,4% на падение на 4%. Но оба прогноза были даны до октябрьской революции в стране.

Доходы киргизского бюджета в первом полугодии сократились почти на 10 млрд сомов (около 10 млрд рублей). Но у Киргизии имеется еще один доход, его называют даже «вторым бюджетом» — это денежные переводы киргизов, работающих в России. По разным оценкам, количество киргизских гастарбайтеров составляет в России около 1 млн человек (все население республики — примерно 6 млн человек).

Киргизы трудятся в России на низкооплачиваемой или тяжелой работе, тем не менее ежегодно переводят на родину около $2,5 млрд. По крайне мере, так было до пандемии и закрытия границ для перемещения граждан, в том числе и внутри Евразийского экономического союза.

По данным минэкономики КР, в январе — июле 2020 года в Киргизию поступили из-за рубежа денежные переводы на $1,2 млрд. Почти столько же, 76,3 млрд сомов (73,3 млрд рублей по текущему курсу), составили и доходы бюджета страны.

Большая часть денежных переводов по-прежнему поступает от мигрантов, работающих в России. На их долю приходится 97% от общего объема. Но по сравнению с аналогичным периодом 2019 года приток денежных переводов сократился на 9,3% или на $126 млн.

Родина не ждет своих киргизов

Работающий в Москве таксистом гражданин Киргизии Илиас Балтабаев на вопрос «Газеты.Ru» о том, что он планирует делать в ближайшее время на фоне революционных событий на родине, ответил: «Я в Москве работаю почти 12 лет. Сейчас в такси на Kia Optima. Заработок был очень хороший до пандемии, сейчас снизился. Но в Бишкеке все-равно работы нет. Возвращаться туда — потерять работу, но как тогда кормить семью».

Семья Балтабаева живет в Бишкеке. Он пробовал жить с семьей в Москве, но это оказалось очень дорого. По его словам, придется действовать по ситуации. Если в Киргизии будет совсем опасно, придется перевезти родных в Московский регион.

Журналист и эксперт Центра Европейско-азиатских исследований Александр Банников уверен, что киргизы, конечно, снова поедут в Россию на заработки, если ослабнет карантин.

«Всеми правдами и неправдами ломанутся в Россию, потому что это единственный шанс выжить в нищей республике, где граждане массово пытались и, кстати, небезуспешно заработать на продаже своего голоса партиям, участвующим в выборах в парламент», — говорит Банников.

Член Экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при Комитете Госдумы России Николай Калмыков уточняет, что из России на родину в Киргизию вернулись из-за сокращения рабочих мест во время пандемии примерно 20 тысяч мигрантов.

Кроме того, за счет кредитов от России и Евразийского фонда развития в Киргизии создается немало рабочих мест.

«Бишкеку в последние годы было выдано около $700 млн в виде гуманитарной помощи и финансирования различных проектов в рамках ЕАЭС, а также в виде прямых инвестиций в экономику страны. На льготных условиях», — говорит Калмыков.

По его подсчетам, Российско-Кыргызский Фонд развития профинансировал 70 крупных совместных проектов и через банки-партнеры более 2700 проектов малого и среднего бизнеса. Было создано более 3 тыс. рабочих мест и до 56 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

Но, разумеется, этого недостаточно, чтобы заместить утраченные киргизами рабочие места в России.

«Полагаю, что отсутствие стабильности в Киргизии может привести к возврату трудовых мигрантов из России на период острой фазы революции для защиты семей. Но если политический и экономический кризис в Киргизии затянется, то России стоит ожидать притока трудовых мигрантов», — заключает Калмыков.

Пандемия, как повод закрыть границу

Высока вероятность того, что на фоне коронакризиса увеличится количество нелегально пребывающих на территории РФ граждан других республик, в том числе и киргизских, согласна старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Выбора у них не очень много. Логично было бы вывозить семьи оттуда, где неспокойно, но это видится достаточно сложным и финансово затратным», — говорит Бодрова.

По ее словам, рассчитывать на финансовую поддержку от других стран ЕАЭС киргизы не смогут.

«Скорее всего, Киргизия останется один на один со своим внутренним конфликтом, а соседние страны будут использовать пандемию, как повод отгородиться от киргизской революции», — считает эксперт.

Кроме того, Киргизия — далеко не самый перспективный и надежный заемщик, это стоит признать, отмечает Бодрова.

«Сейчас киргизская экономика погрузится в большой стресс с провалом по всем ключевым макроэкономическим параметрам. Получить кредиты от международных финансовых институтов будет проблематично», — говорит эксперт.

При этом, совместные действующие проекты России и Киргизии будут продолжаться. Это касается поставок газа, работы по инфраструктурным проектам.

«Что касается проектов на золотых приисках Киргизии, на Кумторе, на других горно-рудных предприятиях с участием российского и другого иностранного капитала, то что-то предполагать здесь бессмысленно: уже известно о попытках захвата аффинажного завода и производства меди. Судя по последним новостям, могут быть разрушены производственные мощности, испорчено оборудование, а люди просто побоятся выходить на работу. Мародерство и передел собственности может принести производственному сектору Киргизии колоссальные убытки», — считает эксперт.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что экономическая ситуация в Киргизии сейчас мало чем отличается от той, что была до выборов в парламент.

«Есть вероятность, что по этой причине значимого ухудшения в хозяйстве республике не произойдет. Соответственно, те жители страны, которые работают за ее границами, в том числе в России, по возможности будут стремиться сохранить здесь рабочие места. Пока они имеются, массового возврата в Киргизию вряд ли стоит ожидать», — говорит Гойхман.

Луком и рисом обеспечат

У стран ЕАЭС в настоящий момент не самый простой период в связи с внешними факторами и на фоне пандемии коронавируса, поэтому ожидать каких-то специальных программ поддержки Киргизии не стоит, отмечает гендиректор Ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» Дмитрий Протасовский.

«Но совместные с Россией долгосрочные стратегические проекты, с горизонтом финансового планирования на годы вперед менее уязвимы для политической турбулентности. Те планы и бюджеты, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки несомненно будут исполнены», — уверен Протасовский.

В Евразийской экономической комиссии «Газете.Ru» сообщили, что обеспокоены ситуацией в Киргизии и готовы оказать поддержку через Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития.

«На площадке ЕЭК прорабатывается инициатива Кыргызской Республики о необходимости создания нового института развития в целях выравнивания уровней развития государств Союза. Была создана специальная рабочая группа под руководством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, уже проведено несколько заседаний», — пояснили в ЕЭК.

Механизмы помощи, по крайней мере, в части обеспечения продовольствием, уже обкатаны и доказали свою эффективность, считают в ЕЭК.

«Комиссией был утвержден перечень товаров критического импорта (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания), в отношении которых с 1 апреля по 30 июня 2020 года предоставлялась тарифная льгота в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства-члены ЕАЭС.

В случае возникновения угрозы дефицита продовольственных товаров Комиссией будут вырабатываться и приниматься меры по недопущению перебоев в работе предприятий агропромышленного комплекса и взаимных поставок продукции в рамках Союза», — сообщили в Евразийской комиссии.