«У нас все друг друга знают»: за кого проголосовала Киргизия

В центре Бишкека в воскресенье вечером сразу после 20 часов прогремел салют по поводу окончания выборов в парламент республики — Жогорку кенеш. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова подвела предварительные итоги. В парламент попадут следующие политические партии: «Мекеним Кыргызстан» (Родина Кыргызстан) после обработки результатов 97,4% бюллетеней набравшая 23,9%, выступающая за укрепление Евразийского экономического союза «Биримдик» («Единство») — 24,5%, «Кыргызстан»— 8,7%, «Бутун Кыргызстан» («Единая Киргизия»), также превысившая необходимый для попадания в парламент порог в 7%.

Три лидирующие партии считаются провластными. Данные по графе «Против всех» пока неполные, в Бишкеке за нее отдали 4,5% голосов. Всего — 1,8%.

Эти данные получены с использованием технологии автоматического подсчета голосов. Но именно ручной подсчет бюллетеней является легитимным. Официальные итоги объявят через 20 дней.

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На прошлых выборах в парламент прошло 6 партий из 14, «против всех» проголосовали 12,4% избирателей.

На 14.00, по данным главы ЦИК, явка была скромной — всего 990 тыс. избирателей. Это менее трети от общего количества имеющих право голоса. В Оше – 35%. В Бишкеке (столице страны) — 32%, Джелалабаде – 30%. Самая низкая явка — в курортном районе на озере Иссык-куль — 25%.

А вот в городе Нарын перед участком №4068 образовалась давка. Прежде чем дойти до урны гражданам приходилось ждать по два часа.

Накануне дня голосования эксперты отмечали высокую политизированность местного общества. Киргизии даже предрекали «белорусский сценарий» на фоне действительно кризисной ситуации в экономике. Многие граждане к тому же были напуганы предыдущими двумя революциями и, судя по соцопросам, были готовы активно решать судьбу страны. Но в итоге гражданская активность все-таки оказалась низкой. За два часа до закрытия участков явка едва превысила 45% и с этого времени и до закрытия участков изменилась незначительно.

Президент РК Сооронбай Жээнбеков проголосовал одним из первых и во время короткого комментария СМИ заявил, что в республике сделано все возможное для проведения прозрачных и конкурентных выборов.

«Всем партиям созданы одинаковые условия», — обобщил глава государства.

Прозрачность обеспечивалась двойным контролем за процедурой голосования. Как уже сообщала «Газета.Ru» 3 октября, на этих выборах задействована биометрическая регистрация и аутентификация граждан. Без биометрии нельзя стать избирателем. В итоге 441 тысяча граждан страны такую идентификацию не прошли.

Дружинник может спать спокойно

Прядок на выборах обеспечивали 11 тыс. милиционеров и более 7 тыс. дружинников. Для оперативного реагирования на нарушения были созданы 200 групп документирования нарушений. Об этом на брифинге в Центризбиркоме сообщил представитель МВД Султан Макилов.

Масштабных нарушений, не зафиксировано — всего 101. Среди них и воспрепятствование голосованию, и подкуп избирателей, и использование административного ресурса и просто хулиганство. В городе Ош, например, были перегибы на местах — там выдавали бюллетени с заранее проставленными галочками. Это показал один из местных телеканалов.

Но все-таки самое распространенное нарушение — это признали и сотрудники ЦИК, и эксперты — подкуп избирателей. По местным законам преследуется и покупка голоса, и его продажа.

По прогнозу политолога Игоря Шестакова, в этой избирательной кампании может быть обнаружено 10-20% купленных голосов. Это немного, если сравнивать с предыдущей избирательной кампанией, когда многие шли на выборы специально, чтобы поправить свое материальное положение, уточняет Шестаков.

Ко дню голосования было зарегистрировано около 40 сигналов о покупке голосов. За продажу своего голоса предусмотрен штраф в размере 1000 сомов (около 1000 рублей). Это общеизвестно.

Но, как выяснила «Газета.Ru», существует неформальный тариф за продажу своего голоса — от 1000 до 3000 сомов.

Продающему свой голос сначала выдают половину причитающейся суммы, а вторую часть — после голосования, если избиратель покажет фото бюллетеня с галочкой в нужной графе. Например, в городе Жалал-Абад на избирательном участке №2095 зарегистрировано два случая фотографирования избирательных бюллетеней. Материалы переданы в правоохранительные органы.

«На прошлых выборах были случаи, когда фотографировали бюллетень, а потом портили его перед отправкой в урну, чтобы и заработать и одновременно выразить протест», — говорит киргизский политолог, консультант Всемирного банка, ОБСЕ, Евросоюза Шерадил Бактыгулов.

Если партия будет замечена в массовых нарушениях законодательства и это будут доказано в суде, ее могут снять с выборов задним числом, пояснили журналистам сотрудники ЦИК. Максимальное наказание для избирателя за продажу голоса — это штраф. На результаты голосования «проданный голос» тоже повлияет, его просто не зачтут.

«Пока нет никаких сомнений, что выборы пройдут на хорошем организационном уровне», — отметил представитель миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, член Совета Федерации РФ Фарит Мухаметшин.

Выбирай сердцем прямо с плаката

Порога явки на выборах в парламент не установлено — их в любом случае признают состоявшимися. Для находящихся за пределами республики граждан, которых по официальной статистике не более 32 тысяч человек, была возможность проголосовать за пределами страны.

Избирательные участки были организованы в 28 странах мира, включая Италию. Францию, США. В России возможность проголосовать была организована от Москвы до Сахалина.

Бишкек подогревал интерес избирателей — по госканалам крутили видеоролик о том, что пять стран Европы, Германия, Ирландия, Бельгия и другие, имеют самый низкий уровень заболевания коронавирусом. Это объяснялось тем, что во главе правительств этих стран – женщины, и их присутствие в парламенте — важный показатель уровня демократизма общества.

«Ищите женские имена в списках кандидатов в депутаты и приходите голосовать», — призывали власти.

Жительница Бишкека Кульнара считает такую форму агитации логичной для киргизского общества. Здесь сильны традиции матриархата. «Это не значит, что киргизская жена будет гнобить мужа, заставлять его готовить баурсак и мыть посуду, такого здесь нет, муж — всегда голова, но решения в таких семьях принимаются вместе. И да, такого нет в соседних республиках», — гордо поясняет Кульнара.

На установленных политическими партиями уличных плакатах и растяжках действительно попадаются женские лица, но мужских все-таки больше. Сами плакаты практически не содержат никакой информации об избирательной платформе и обязательствах, которые партия готова на себя взять в случае избрания в парламент.

Изображены лишь номер партии в бюллетене, иногда там же размещен призыв идти вперед или укреплять единство, и три-четыре портрета лидеров. Попадаются плакаты, на которых лидеров пятеро или даже шестеро.

Их веселые лица занимают чуть ли не 90% рекламной площади. «Республика у нас маленькая, все друг друга знают. Выбирай сердцем!» — смеется Кульнара.

Краудфандинг на службе либерализма

Впрочем, некоторые граждане республики голосовали кошельком. Перед днем голосования стали известны отчеты партий о расходах на агитацию и пропаганду. Из отчетов банков следует, что самая «богатая» партия — «Мекеним Кыргызстан» она израсходовала 116 млн сомов, и это еще не все средства, поступившие на ее счет. Самая «бедная» — «Чон Казат» с 6,5 млн сомов. В топ-6 партий с большими избирательными фондами, кроме лидирующей «Мекеним Кыргызстан», входят также «Биримдик» («Единство»), «Кыргызстан», «Социалистическая партия «Ата Мекен», «Замандаш», «Политическая партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол».

Стоит уточнить, что не все партии регистрируют русский вариант своего названия, а корректный перевод на русский язык подобрать не просто.

«Среди 16 участвующих в выборах партиях много похожих названий. Часто обыгрываемая тема – единение нации, сплоченность, призыв к единству, использование названия республики в названии партии», — поясняет сотрудник министерства информации и туризма Руслан Закиров.

Самой продвинутой считается партия «Реформа», ее название даже не дублируется на киргизский, что допустимо законодательством страны. «Реформу» основали студенты, недавние выпускники вузов, в том числе, Стэнфорда и Гарварда. Среди руководящих членов партии нет ни одной из примелькавшихся во власти персон, что очень нравится протестному электорату.

«У них не было денег на избирательную кампанию и они придумали собрать установленный законом минимум 5 млн сомов с помощью краудфандинга. И народ поделился, можно сказать, последним. В надежде на реформы и обновление», — с восторгом рассказала сотрудница одного из госучреждений Каныкей. Но, по предварительным данным, «Реформа» набрала всего 1% голосов.

Как выяснила «Газета.Ru», киргизские власти не исключают проведения следующих парламентских выборов – через пять лет — по смешанной схеме. То есть, по партийным спискам и одномандатным округам — как в России в Госдуму. Выборы депутатов по партийным спискам — довольно гибкая схема с точки зрения представительства интересов народа, считает заместитель гендиректора Центра политтехнологий профессор ВШЭ Алексей Макаркин.

«Партийному парламенту при отсутствии в нем явно пропрезидентской партии легче противостоять давлению исполнительной власти, клановости. Это его плюс. При смешанной системе парламент становится еще демократичнее, но, скорее сего, он будут еще менее эффективным, чем нынешний», — отмечает Макаркин.