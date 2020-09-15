Дорога на Цхинвал: открыта граница с Южной Осетией

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Постановляется отменить действия мероприятий по предотвращению распространения коронавируса и возобновить пересечение границы страны через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что границу с Россией планируется открыть 15 сентября. При этом он уточнил, что в случае вспышки коронавируса в республике могут быть снова приняты ограничительные меры.

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Снимаются также ограничения на въезд и выезд в страну для ряда специалистов. Разрешается пересекать границу РФ членам экипажей морских и речных судов, стоящих в российских портах, — использовать для этого они могут любой удобный транспорт, как наземный, так и воздушный с морским. Данное решение принято, чтобы обеспечить ротацию судовых команд.

4 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с пандемией коронавируса в стране. «Пока мы этого не отмечаем», — сказал Мурашко, отметив, что принимаются меры безопасности.

В середине лета в МИД РФ заявили, что Россия при открытии границ со странами ЕС будет руководствоваться «в первую очередь обеспечением безопасности своих граждан». Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отметил, что никто не хочет столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции и вновь вывозить из-за рубежа граждан.

С 1 августа российские власти решили возобновить авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, с 1 августа ограничения на пересечение границ сняли Россия и Абхазия, а с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию.

С 7 сентября Греция на две недели открыла границу для граждан России. Однако в эту страну пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Как отмечается, граница будет открыта до 21 сентября. Россияне смогут попасть на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.

За день до прибытия им нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

25 августа Кипр отнес Россию к категории С по распространению коронавируса. Это значит, что с 28 августа некоторые категории россиян могут посещать эту республику, но по прибытии им придется пройти 14-дневный карантин. Минздрав республики ранее уточнял, что к категориям лиц, кому можно приезжать на остров из не входящих в категории А и В стран, относятся постоянно проживающие на острове граждане Республики Кипр и члены их семей, включая супругов, детей и родителей. Также приезжать имеют право проживающие на Кипре на законных основаниях граждане других стран. То есть, в первую очередь, те, кто имеет виды на жительство в островном государстве.

Еще в конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки в заграничные страны в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо исключить риск ввоза коронавируса.

«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — отметил глава правительств.

Евросоюз границы с Российской Федерацией пока держит закрытыми. Однако вскоре Брюссель может вновь пересмотреть «зеленый» список — эпидемиологическую обстановку в других государствах страны ЕС изучают каждые две недели. Пока что изменений в этот перечень вносить не планируется.

Последний раз он корректировался в августе и был сокращен — из него исключили Марокко.