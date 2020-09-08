Судьба «Северного потока — 2»: Меркель выступила за совместное решение с ЕС

В Германии пока нет окончательного решения по поводу дальнейшей реализации проекта «Северный поток — 2» на фоне инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявлении канцлера Германии сообщает со ссылкой на нескольких участников заседания правящего блока ХДС/ХСС в бундестаге агентство dpa-AFX.

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Меркель считает, что решение должно быть принято странами ЕС. Оно «будет носить общеевропейский, а не германский характер».

«Необходима европейская реакция на дело Навального. <...> Это не было нападением на Германию, но она должна заявить о себе как о члене Евросоюза», — цитирует агентство канцлера ФРГ.

Она отметила, что немецким властям «нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС» насчет ситуации с Навальным. «Следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС», — отметила Меркель.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель пока не обсуждала с российским президентом Владимиром Путиным произошедшее с Навальным. Но она, как заверил Зайберт, не исключила возможные санкции против российского проекта газопровода.

В то же время немецкий политик подтвердил, что у представителей немецких властей нет пока единого мнения относительно ответа Москве. По его словам, Меркель не согласна с исключением какого-либо варианта из обсуждения этого вопроса.

Неделей ранее немецкое правительство сообщило, что токсикологи вооруженных сил ФРГ пришли к выводу, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

Специалисты заявили, что обнаружили в анализах оппозиционера следы этого химвещества. Как сообщало ранее издание Der Spiegel, следы были не только в крови, моче и на коже Навального, но и на бутылке, которую он взял с собой в дорогу. По данным издания, эту информацию сообщил врач Мюнхенского института фармакологии и токсикологии бундесвера на совещании правительства.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. По пути из Томска в Москву ему стало резко плохо. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где врачи провели все исследования и заявили, что не обнаружили следов каких-либо отравляющих веществ.

Основной причиной долгого нахождения под аппаратом ИВЛ российские медики назвали нарушение обмена веществ, определив это как причину резкого повышения сахара в крови. Родственники настояли на отправлении Навального в немецкую клинику.

Ранее во вторник, 8 сентября, в клинике «Шарите» сообщили, что Навальный идет на поправку. Его постепенно отключают от искусственной вентиляции легких. Кроме того, оппозиционера вывели из медикаментозной комы.

Но медики не исключают долгосрочные последствия для здоровья россиянина. Врачи поддерживают связь с супругой Навального. Дальнейшие сообщения о состоянии Навального будут публиковаться только с его пожелания.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что до вывоза оппозиционера в Германию в анализах пациента не было обнаружено никаких химических веществ, и что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

Генпрокуратура до сих пор ждет ответ на свой запрос. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти ФРГ не предоставили каких-либо доказательств своих слов и позиции по случившемуся.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи предположил, что к инциденту могут быть причастны противники строительства «Северного потока — 2». В интервью MDR Aktuell он назвал версию о причастности Москвы к инциденту «абсурдной». По его мнению, России совершенно не нужна смерть оппозиционера, так как в Кремле осознают, что это может испортить отношения с Западом, которые и так пестрят санкциями.