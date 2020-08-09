Хамство и теснота: на что жалуются туристы в России

Первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина раскрыла основные причины недовольства российских отдыхающих на курортах. Переживания людей связаны в основном с коронавирусом, передает газета «Известия».

«Многие отдыхающие <...> не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди», – заявила общественный деятель, комментируя результаты работы «горячей линии» по «курортным проблемам».

Кроме того, недовольство позвонивших на линию людей вызывает то, что соотечественники не носят средства индивидуальной защиты — в первую очередь маски. Большая часть обращений поступает от людей, поехавших отдыхать на юг России — в Крым и на черноморское побережье Краснодарского края.

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Жалуются россияне на работу гостиниц и кафе — многие сотрудники игнорируют правила ношения масок, сдвигая их на подбородок. Иногда людям не хватало санитайзеров, а у кого-то не проводили в номерах достаточно качественную уборку.

Сутормина добавила, что 5% жалоб касались отказа турфирм возвращать средства за те туры, которые еще не состоялись.

«Понятно, что туроператоры понесли убытки и сейчас им крайне тяжело возвращать любые средства. Но недопустимы ситуации, когда компании пытаются ввести потребителей в заблуждение, заявляя о том, что отменили возвращение финансовых средств в этом году и за туры можно взять только тур. Таких норм нет», — подчеркнула она.

По словам общественного деятеля, на стороне граждан РФ в данной ситуации находятся закон по защите прав потребителей, Гражданский кодекс и возможность судебного иска.

Наконец, недовольство отдыхающих вызывали шумные соседи, отсутствие полотенец, хамство со стороны обслуживающего персонала.

Коронавирус изменил отдых в популярной среди россиян Турции. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией: первые самолеты уже вылетели в Анкару и Стамбул. С 10 августа также начнутся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Сами туристы уже отметили для себя ряд нововведений, которые подпортили им отдых. Из-за коронавируса фактически отменена система шведского стола на завтраках, в ресторанах отелей возникают очереди.

«Официанты в масках и перчатках за стойками раздают порции каждому по требованию. Учитывая количество отдыхающих, ни о каком соблюдении дистанции в очередях не может быть и речи, плюс не всегда понимают, что именно и в каком количестве ты хочешь. Пока еще непривычно, необычно и не очень удобно», — рассказывала «Газете.Ru» туристка из Анталии.

31 июля Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций туристам, планирующим провести отпуск в странах, с которыми Россия возобновляет авиасообщение. Стоит изучить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в принимающей стране.

Во-вторых, в связи с нестабильной обстановкой жилье и билеты лучше бронировать заранее. Предпочтение стоит отдавать официальным гостиницам, а не частным номерам и хостелам.

Обедать лучше в номере или на открытом воздухе, а передвигаться на такси, заявляет ведомство. Кроме того, перед путешествием нужно ознакомиться с требованиями для въезжающих на территорию выбранного государства и запастись средствами индивидуальной защиты.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, в какую сумму обойдутся россиянам туры на море с учетом вылета в первую неделю августа. Об этом сообщает АТОР.

Аналитики выяснили, сколько будет стоить отдых в России и Турции. Дешевле оказались туры на отечественные курорты. Например, минимальные цены недельных путешествий в Крым и Краснодарский край в августе составляют 25-32 тысячи рублей на двоих с учетом авиаперелета.

За недельный тур в Турцию придется отдать 57 тысяч рублей за двоих. За такие деньги предлагается проживание в отеле три звезды с завтраком. Путевка в пятизвездочный отель с системой «все включено» и перелетом в среднем обойдется в 110 тысяч рублей.