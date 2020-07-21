Поскромнее надо быть: траты на оборонку предложили сократить

Минфин РФ выступил с предложением по сокращению расходов на госпрограмму вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах. Об этом сообщается в опубликованной 20 июля методике разделения бюджетных ассигнований, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В документе уточняется, что это одна из мер по детализации бюджетных затрат для формирования сбалансированного федерального бюджета на следующие три года.

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Как следует из письма направленного ведомствам-распорядителям бюджетных средств главою Минфина Антоном Силуановым, подобный вариант трехлетнего планирования ассигнований из бюджета, включая сокращение ГПВ на 5%, обсуждался на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 7 июля.

Получить детализированную информацию, какой именно объем средств, как распределяется при направлении в военно-промышленный комплекс в рамках десятилетней государственной программы вооружений сейчас невозможно, поскольку эти данные засекречены. Два года назад соответствующую программу утвердил президент Владимир Путин.

В Минобороны сообщают только то, что на выполнение ГПВ с 2018 по 2027 год отведено 20 трлн руб.,

из них 19 трлн –– это закупки, ремонт и разработка вооружений, армейской, флотской и специальной техники. Еще 1 трлн идет на строительство военной инфраструктуры.

В рамках госпрограммы вооружений до 2027 года финансируется такие российские разработки, как зенитный ракетный комплекс С-500, межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Рубеж». Разработанный еще в СССР подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь» будет в рамках этой программы заменен на более современные «Ярсы». В числе приоритетных проектов названы также бронетехника на основе «Арматы», проекты «Курганец» и «Бумеранг», а также поставка новых танков Т-90М.

Кроме того, запланирована приемка истребителей пятого поколения Су-57 (также известные как ПАК ФА и Т-50) и МиГ-35. Ожидается модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160М, Ту-22М3 и проведение инженерно-конструкторских работ по перспективному комплексу дальней авиации (ПАК ДА).

Военно-морской флот по условиям обновления вооружений получит уже заложенные подводный крейсер стратегического назначения «Борей-Б», надводные корабли с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Кроме того, в разработке два вертолетоносца, оборудованных новейшими морскими вертолетами Ка-52К «Катран».

Каждый год Россия тратит в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) около 1,5 трлн руб., об этом ранее сообщал вице-премьер Юрий Борисов. В тоже время после 2020 года затраты на ГОЗ должны были начать сокращаться, сообщал ранее Владимир Путин. По словам президента, по уровню современного оружия в войсках Россия достигла высоких результатов — 60%,

к концу этого года военным поставлена цель дойти до 70% и поддерживать его до 2027 года.

Ежегодные расходы страны в первую пятилетку по ГПВ в среднем равны ежегодному размеру гособоронзаказа, отмечает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Сокращение расходов обусловлено не только с запланированным падением по ГОЗ, но и с непростым экономическим положением в стране, которое вызвано пандемией COVID-19.

«Если мы говорим про 2021, 2022 и 2023 годы, то суммарно в результате сокращения ассигнований на госпрограмму вооружений на 5% за три года Минобороны может недополучить порядка 225 млрд руб.», — подчеркнул Мураховский.

Реальный размер сокращений госпрограммы вооружений, выраженный в денежном выражении, в методике Минфина не указан. Как следует из документов министерства, суммарное снижение нерасписанных расходов (куда входит и сокращение ГПВ) составляет 258,2 млрд руб. в 2021 году, 192 млрд руб. в 2022-м и 198,2 млрд руб. в 2023-м.

Согласно данным Росстата, в I полугодии 2020 года размер выпуска летательных аппаратов и космических систем (этот показатель может дать приблизительное понятие об объеме гособоронзаказа по части воздушной техники и ракет) упал на 36% к тому же периоду прошлого года.