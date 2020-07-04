Новые изменения: что будет с суммами налогового вычета

В России могут быть увеличены суммы, идущие в расчет налогового вычета при покупке недвижимости. Об этом сообщает RT со ссылкой на имеющуюся у редакции копию письма, адресованного главе кабмина РФ Михаилу Мишустину.

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Соответствующее предложение поступило от члена комитета Госдумы по бюджету и налогам и депутата от фракции «Единая Россия» Евгения Федорова. Он призвал правительство

вдвое увеличить суммы, с которых можно получить налоговый вычет при покупке жилья.

Сегодня граждане РФ могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), составляющего 13%, с суммы до 2 млн рублей. Кроме того, если недвижимость покупается в кредит, вычет можно оформить на часть процентов по кредиту — с суммы, не превышающей 3 млн рублей.

По мнению автора инициативы, оговоренные суммы не соответствуют реальной стоимости недвижимости в стране, особенно в крупных городах.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.

Налоговый вычет сегодня может быть оформлен через работодателя или налоговую службу, сообщил RT партнер юридической группы Novator, адвокат Александр Катков.

«Если человек купил квартиру, условно, за 8 млн рублей, из которых 6 млн взял в кредит, он уплатит порядка 3,5 млн по процентам — в зависимости от ставки. И основной вычет он получит с 2 млн рублей — 260 тыс, а второй, дополнительный — с суммы 3 млн», — цитирует Каткова издание.

В последние несколько месяцев власти уже выступали с инициативами, направленными на то, чтобы облегчить россиянам решение жилищного вопроса.

В частности, 29 июня 2020 года председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подготовке изменений в правила, регулирующие выдачу гражданам РФ ипотечных кредитов на льготных условиях. Соответствующее постановление уже подписано, отметил он.

По словам политика, верхняя граница суммы ипотеки для жителей столицы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области была повышена с 8 млн до 12 млн рублей.

Необходимость принятия подобных мер и их роль в поддержании спроса на жилье отметил в разговоре с журналистами Федерального агентства новостей руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его мнению, от темпов роста ипотеки во многом зависит ряд важных секторов экономики, например строительная сфера, производство стройматериалов, транспортировка грузов и торговля отделочными материалами.

«Кроме того, стройка — это значительная часть российского рынка труда. Поэтому расширение программы льготной ипотеки станет драйвером развития сферы недвижимости и строительства, что даст возможность выполнить плановые показатели национального проекта «Жильё и городская среда», — сообщил Деев ФАН.

Изменения были подготовлены в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. 23 июня 2020 года глава государства выступил с инициативой расширить возможности для получения льготной ипотеки в 6,5% для семей на покупку новой недвижимости.

На тот момент условия распространялись на жилье, цена которого не превышала 3 млн рублей. Президент предложил увеличить эту стоимость до 6 млн в регионах и 12 млн в Москве и Санкт-Петербурге.

«Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки», — подчеркнул он. Путин также отметил высокий спрос на кредиты подобного рода: «Свыше 45 тыс семей уже оформили такую ипотеку», — сообщил президент.

Программа льготной ипотеки была запущена весной 2020 года: премьер-министр РФ подписал соответствующее постановление еще в апреле. На тот момент принятие подобных мер объяснялось стремлением властей поддержать строительную отрасль.