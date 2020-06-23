Исчезающе средняя зарплата: почему в России так мало платят

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова считает, что та зарплата, которая в России считается средней, на самом деле маленькая. Об этом она рассказала на «Первом канале» в интервью Владимиру Познеру.

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«Это очень сложная тема, потому что от региона к региону уровень средний заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] — это много? Это мало», — поделилась мнением Голикова.

Согласно информации Росстата, по итогам 2019 года средняя номинальная заработная плата в стране составляет 47,9 тыс. рублей. В I квартале этого года она выросла примерно на 400 рублей, подсчитало ведомство. Голикова со ссылкой на данные ФНС сообщила, что количество граждан, у которых «очень высокие зарплаты», в стране невелико. Так, Росстат проинформировал, что в прошлом году зарплату более 100 тыс. рублей в месяц в России получали всего 7,1% граждан, причем у 6,3% россиян зарплата не превышает 250 тыс. рублей.

Ведущий программы Владимир Познер поинтересовался у вице-премьера соображениями относительно минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Он сообщил Голиковой, что в Турции при схожем объеме ВВП на душу населения МРОТ практически вдвое выше, чем в России.

«Очень долгое время не менялась стратегия в отношение минимального размера оплаты труда. И реально в 2017 году были приняты решения об изменения подхода к МРОТ. Он у нас вообще выполнял другую функцию, я даже не знаю какую. Не связанную никак с потребительской корзиной, прожиточным минимумом. Да, он, наверное, недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем», — сообщила Голикова.

В программе «Познер» также была затронута тема вероятного повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Голикова сообщила по этому поводу, что всегда надо думать «о справедливости по отношению к нашим людям», и что «обсуждается очень много подходов». Ранее журнал Forbes со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что власти обсуждают введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

В качестве одного из вариантов «налога для богатых» рассматривается повышение НДФЛ до 15% для граждан, чей годовой доход превышают 2-3 млн рублей. Для наименее обеспеченной части населения, получающих доход в размере прожиточного минимума или чуть больше, предлагалось и вовсе отменить НДФЛ. Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков опроверг эту информацию заверив, что такая тема не обсуждается.

В партии «Единая Россия», напротив, эту идею поддержали.

«Мы считаем, что не скачкообразно, но тем не менее вернуться к дифференциации подоходного налога было бы целесообразно. <…>. Он должен быть повышен. Одновременно мы предложили бы рассмотреть снижение подоходного налога для наиболее бедной части граждан», — заявил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Исаев.

В марте этого года президент России Владимир Путин сообщил, что по оценкам Всемирного банка, более 70% граждан России относятся к среднему классу.

Согласно методике Всемирного банка к среднему классу могут быть отнесены люди, чей доход в полтора раза выше минимального размера оплаты труда.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%. Средняя зарплата в России выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей. Он (средний класс) у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать доходы», — заметил Путин.

В начале 2020 года Голикова озвучивала информацию, согласно которой за чертой бедности в стране проживает свыше 18 млн человек, причем большинство из них (70-80%) — это семьи с детьми. Вице-премьер отметила, что учитывает «различные экспертные оценки».

«Сейчас основная наша цель — снижение бедности в два раза к 2024 году. И, если аккуратно посмотреть все решения, которые принимаются, то можно увидеть, что все они направлены на самую уязвленную группу граждан — это семьи с детьми. И все, что сейчас принимается, — это как раз поддержка семей с детьми», — резюмировала собеседница Познера.