Штраф для США: ФРГ готовит ответ на санкции против «СП-2»

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на «Северный поток – 2». Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

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«Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС», — отмечается в письменном ответе политика на запрос агентства, в котором Эрнста попросили прокомментировать законопроект о санкциях против строящегося трубопровода.

Представитель министерства экономики ФРГ заявила, что в Берлине пристально следят за действиями США по этому вопросу и отвергают идею экстерриториальных санкций.

«Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их», — заявила представитель агентству.

Представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре, в свою очередь, считает, что Берлин должен ответить санкциями на новые действия Вашингтона.

«Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность. Со стороны правительства ФРГ безответственно допускать подобное»,

— заявил депутат, добавив, что Берлину «нужно обдумать встречные меры... вплоть до встречных санкций» в связи с действиями Вашингтона, так как «это просто неприемлемо, чтобы одна нация предписывала другой нации, как строить двухсторонние экономические проекты», — прокомментировал Котре РИА «Новости».

Возможное введение Германией штрафных пошлин на газ из США прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков изданию RT.

«Надо понимать, что можно бесконечно давить на партнеров, но когда-то этот партнер перестанет «наступать себе на горло» и уступать в своих экономических интересах. Он начинает их отстаивать», — заявил депутат, добавив, что попытка регулировать ситуацию в своих интересах со стороны Вашингтона происходит не рыночными способами, а административными и волюнтаристскими.

Новиков также отметил, что США в последние годы ужесточили свои экономические требования к странам-союзникам.

«Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объем нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой — это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнерами базируется на всё более жестких подходах»,

— заявил депутат. Он добавил, что кардинальных перемен в санкционной политике США стоит ожидать только если перемены настроений произойдут в самом Вашингтоне.

Накануне, 4 июня, в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». Авторы документа предложили ввести ограничения в отношении страховых компаний, которые обслуживают суда, работающие на строительство «Северного потока — 2».

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции на строительство «Северного потока – 2». Американские власти потребовали немедленно приостановить работы и вывести суда, в том числе и принадлежащие европейским компаниям, которые помогали в трубоукладке газопровода.

Буквально сразу после предупреждения американских властей от участия в строительстве «СП-2» отказалась швейцарская компания Allseas и вывела все свои суда. В результате трубопровод, построенный уже на 93,5%, пока остается недостроенным, без 160 км участка. Тогда российская сторона решила задействовать своего трубоукладчика, отметив, что проект будет реализован, но с некоторыми задержками.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода <...> будет успешно завершено», — считают в МИД РФ.

Предполагается, что это способно сделать российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое накануне сменило владельца, чтобы снизить угрозу новых санкций со стороны США.