Новые меры поддержки: подготовлен план восстановления экономики

Правительством подготовлен Общенациональный план действий, призванный обеспечить восстановление занятости, доходов населения и пострадавшей от пандемии экономики в целом. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит положения плана Владимиру Путину. С проектом ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Мишустин сообщает, что план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Выполнение плана, по его словам, позволит «не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике», цитирует премьер-министра РБК.

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до показателя менее 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу следующего года.

В проекте плана говорится о том, что закрытие и сжатие части отраслей, которые наиболее пострадали коронавирусного кризиса «образовали «навес» безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости».

«Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы», — отмечается в проекте плана.

Для роста реальных доходов населения, а также восстановления занятости и спроса в проекте плана указаны как уже запущенные меры поддержки (такие как прямые выплаты на детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ), так и новые инициативы.

Так, в документе описан новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым гражданам с детьми пособиям в рамках соцстрахования, на что дополнительно потребуется почти 52 миллиарда рублей.

С октября 2020 года может быть установлен минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Такая мера направлена на борьбу «с теневой оплатой труда» и защиту «интересов работодателей и сотрудников, работающих неполное рабочее время», — отмечается в документе.

Кроме того, в проекте сообщается, что

с июля 2020 года работники могут получить возможность перехода на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, предполагающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

Возможность дистанционной работы также планируется предоставить государственным и муниципальным служащим.

В частности, план содержит меры по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Помимо уже известных мер по списанию налогов кроме НДС для МСБ из пострадавших отраслей за второй квартал, грантов на выплату зарплат, кредитных каникул и особых кредитных программ, новых масштабных мер госпомощи в проекте плана не содержится.

В документе описано несколько предложений, которые смогут помочь ряду предприятий, работа которых соответствуют определенным условиям, которые разнятся от одного предложения к другому. К примеру, планируется отказаться от индексации страховых взносов на период 2021 года, уплачиваемых ИП в фиксированном размере; установить «переходный» налоговый режим для налогоплательщиков, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения; временно либерализовать правовые последствия банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется мораторий, в целях упрощения повторного вхождения в бизнес, в то время как по действующим нормам после признания ИП банкротом, предпринимательской деятельностью нельзя заниматься в течение пяти лет.

Также правительство включило пункты о запуске инвестиционной активности на фоне сокращения деловой активности и падения инвестиций в основной капитал, и о секторальной помощи, в рамках которой власти намерены стимулировать спрос через госзакупки и помогать субсидиями.

Так, Минфин предоставит 23,4 млрд рублей в 2020 году на поддержку российских авиакомпаний. Авиационная промышленность получит госгарантии по кредитам на закупку 59 судов Sukhoi Superjet 100 в объеме 139,6 млрд рублей. Минстрой направит 30 млрд рублей на завершение строительства проблемных объектов и восстановления прав «дольщиков».

Чтобы поддержать туристическую отрасль, власти готовы снизить для компаний ставку НДС до 7% со следующего года, а также возместить 50% платежей по процентам и отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам, говорится в проекте плана.