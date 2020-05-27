В белых перчатках: глава Минэка оценил восстановление экономики

В среду, 27 мая, на пленарном заседании Госдумы депутаты заслушали доклад министра экономического развития Максима Решетникова о господдержке малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусной инфекции. Пришли на заседание не все депутаты. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о том, что все больше народных избранников заражаются вирусом. Из 450 депутатов 110 не явились. Но кворум был и заседание началось.

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Максим Решетников вышел на трибуну в белых перчатках, но без маски. Доклад он начал с характеристики ситуации в мировой и российской экономиках. «Быстрого отскока» на глобальных рынках ждать не стоит, предупредил министр. Восстановление идет, но «крайне неоднородно».

В России тоже оживление экономики, оно началось с 12 мая и сейчас она восстановилась на 79% от докризисного уровня, отметил Решетников.

Остальная часть экономики – фактически «в заморозке», в первую очередь — общепит, рестораны и туризм.

За 10 лет улучшений нет

Министр рассказал, как министерство борется с последствиями кризиса. «ФОТ под ноль» — кредитная программа на выплату зарплат под ноль процентов – выполняется успешно, считает министр. Одобрено 23 тысячи кредитов на 58 млрд рублей. «Это означает, что мы поддержали 800 тысяч рабочих мест в пострадавших отраслях», — похвалился Решетников.

А список отраслей, включенных в программу господдержки, постоянно расширяется, заверил депутатов Решетниов. Теперь еще 200 тысяч компаний, в том числе малый и средний бизнес, могут рассчитывать на помощь государства.

Всего бизнесу и гражданам оказана господдержка на 3,3 трлн руб.

Депутаты оптимистический настрой министра не разделили.

«Мы за 10 лет ни на шаг не приблизились к решению задачи по росту доли МСП в экономике», — заявил депутат Александр Авдеев.

По его данным, в Китае доля МСП выросла до 60%, в Испании — до 84%, а в России, как была доля малого бизнеса в 10%, так и остается, хотя в рейтинге Всемирного банка Doing Business в этом году Россия поднялась на 28 место. «Меры, которые принимаем по поддержке бизнеса, косметические», — заключил Авдеев и сказал, что депутаты подготовили несколько сотен собственных предложений по господдержке МСП.

Сейчас в России насчитывается около 1,8 млн предприятий малого и среднего бизнеса.

Депутат Валерий Гартунг спросил Решетникова, не могло бы государство взять на себя выплату зарплат в пострадавших от пандемии компаниях?

Решетников ответил, что «в общем и целом» эта проблема решается, финансовых инструментов достаточно. «Но каждой компании… ни одна страна мира не в состоянии помочь», — сказал министр.

Абсолютно цивилизованное банкротство

Кроме того Решетников «успокоил» депутатов обещанием ускорить подготовку закона о банкротстве компаний.

Он пообещал сделать банкротство «абсолютно цивилизованным».

«Мы хотим, чтобы банкротство не стало клеймом, чтобы компания могла вернуться и создавать рабочие места», — пообещал Решетников.

Что министерство делает для восстановления отечественных курортов — эта тема оказалась едва ли не самой востребованной. Соответствующий вопрос задали Николай Харитонов и Константин Затулин. Последний напомнил, что избирался от Краснодарского края, уточнив, нельзя ли в принципе списать долги туристических компаний в преддверии курортного сезона. Недостаточно же просто призывать россиян отдыхать на родине и не помогать отечественной туриндустрии, возмутились депутаты.

Даже спикер Госдумы Вячеслав Володин подключился к проблеме господдержки курортов. Он сообщил, что «этот коронавирус» в Россию завезли из Европы, из Испании, а не через Китай. Поэтому надо поддержать внутренний туризм, послать отрасли сигнал, чтобы наши туристы, решившие отдохнуть за рубежом, передумали и поехали отдыхать в Крым, в Краснодарский край, на Волгу, считает Володин. «Турция приглашает, а мы? Мы молчим», — возмутился он.

Решетников признал, что требования Ростуризма и Роспотребнадзора, которые необходимо выполнять для открытия отелей и ресторанов в курортных зонах, слишком жесткие, затратные. Нужны новые подходы к туристической отрасли, они готовятся, пообещал министр.

Анатолий Аксаков спросил, когда в конце концов Минэкомразвития подготовит законопроект об электронном документообороте, об электронном архиве. Глава Минэкономразвития пообещал ускорить работу над законопроектом. «Будем максимально двигать. Погружусь. Давайте вместе. Вы меня погрузите», — Решетников в своих ответах старательно подбирал простые формулировки для ответа на вопросы народных избранников.

Хорошо в Германии русским быть

Депутатам лексика министра, а в недавнем прошлом губернатора, понравилось. Наконец-то министерству экономики повезло, его возглавил толковый человек, отметил Николай Арефьев. Но после комплимента заявил: если мы хотим восстановить российскую экономику, надо на это 12 трлн рублей потратить, а не 3,3 трлн. Например, Германия выделила на эти цели в четыре раза больше, а сколько США — даже не сосчитать, удивлялся депутат. «У нас же так дают, что взять ничего не возможно», — заключил Арефьев и предложил уточнить критерии отбора бизнеса на госпомощь.

Критерии господдержки, как посоветовал депутат, должны быть «более нормальные».

В той же Германии даже проживающий там гражданин России, по сведениям Арефьева, получил смску от местного минфина с предложением помощи и ему оперативно перечислили 2, 5 тысячи евро.

Накануне пленарного заседания Решетников встречался с представителями всех думских фракций и выяснил список проблем, которые они перед ним поставят.

Главная сейчас проблема — финансовая поддержка россиян, уверен депутат Сергей Миронов. По его мнению, если у людей денег не будет, экономика не восстановится. «Главный двигатель экономики — доходы людей, потребительский спрос. Надо подумать о том, как наполнить семейные кошельки», — посоветовал министру Миронов.

А для этого можно было заморозить рост тарифов на услуги ЖКХ. Снизить НДС с 22 до 15%. Уточнить пресловутые ОКВЭД (общероссийские классификаторы видов экономической деятельности), по которым можно было бы получить помощь от государства. Неплохо было бы и вернуть социальное жилье для россиян, а не просто снижать проценты по ипотеке, перечислял Миронов.

Спикер Володин в итоге вежливо попросил Решетникова все-таки не только рапортовать об успехах министерства, но оценить эффективность принятых законов, касающихся господдержки бизнеса в условиях пандемии. Законов по этому поводу принято в последние два месяца около 20. «Кому они помогают?», — спросил Володин.

В итоге министр и спикер договорились создать рабочую группу для того, чтобы проанализировать антикризисное законодательство и его реализацию.

Выступление в Госдуме предыдущего министра экономического развития Максима Орешкина в марте прошлого года закончилось беспрецедентным скандалом. Тема, с которой Орешкин отметился перед парламентариями, была, по сути, такой же, как у Решетникова: о среднесрочной перспективе развития экономики и механизмах поддержки предпринимательства в России.

Володин упрекнул тогда Орешкина в том, что доклад не отличается конкретикой. И предложил перенести дискуссию на более поздний срок.

Скандал в Госдуме произошел на фоне заявления Орешкина о том, что он не против стать президентом России. Каждому управленцу было бы интересно поработать на посту главы государства, отметил тогда министр. Теперь Орешкин работает в Кремле, помощником президента.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» утверждают, что спасти МСП государство может только одним способом — признать их пострадавшими. Без всяких условий. «В текущих условиях на господдержку могут рассчитывать лишь те предприятия, которые подпадают по виду деятельности в список пострадавших отраслей, по нашим оценкам, и эти же предприятия сталкиваются с существенным ухудшением платежной дисциплины своих контрагентов, которые под критерии господдержки не подходят. В результате значительное ухудшение платёжной дисциплины полностью разрушает деловые отношения компаний», — говорит экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Одна из самых острых проблем для предприятий — отсутствие средств на зарплаты во время вынужденного простоя, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Льготные кредиты на зарплату — хорошая помощь для многих компаний, но зачастую они не решают проблему. С одной стороны, банки неохотно идут на выдачу таких кредитов, традиционно требуя обеспечения по кредитам, подтверждения возможности возврата средств. Но компании не всегда могут отвечать этим требованиям», — говорит Гойхман.

Да и сами бизнесмены не готовы увеличивать задолженность, понимая неопределенность в будущей работе и реальную возможность расплатиться с банком, уточняет эксперт.