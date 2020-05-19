Газ под давлением: что мешает Евразийскому союзу

Лидеры стран Евразийского экономического союза, заседавшие во вторник в режиме видеоконференции, обсудили стратегию развития Союза на период до 2025 года. Предполагалось утвердить 13 международных договоров, более 60 нормативных актов, внести 25 изменений в действующий договор о Союзе.

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Но во время обсуждения повестки был очень широкий разброс мнений. Об этом сообщил по окончании заседания председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (исполнительный орган ЕАЭС) Михаил Мясникович. В итоге стратегию — 2025 приняли в целом, но отправили на доработку.

«То, что удалось согласовать, — это компромисс», — цитирует агентство БелТА слова Мяниковича.

Главным неурегулированным пунктом стратегии осталась проблема ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС.

Если говорить проще, то партнерам не нравится стоимость российского газа. Из пяти государств — членов Союза цена на газ, кроме самой России, устраивает Киргизию и Казахстан. Против — Белоруссия и Армения.

Братьям-белорусам — как немцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно поднимал перед Кремлем проблему снижения цен на природный российский газ, поступающий в республику. Такой аргумент, как пандемия и кризисное состояние белорусской экономики, тоже был задействован.

«Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — призывал Лукашенко еще в апреле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко, отметил, что вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне.

В очередной раз это прозвучало 14 мая. На заседании с членами своего правительства Лукашенко отметил, что, по его данным,

Россия продает природный газ Европе по $65 - $68, в то время как для Белоруссии — за $127.

При этом он отметил, что в 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне неправильно продавать Германии газ по более низкой цене, чем Белоруссии.

На заседании совета ЕАЭС во вторник Лукашенко воспроизвел эту претензию. Тем не менее белорусский глава предложил одобрить стратегию — 2025 в целом, а к несогласованному пункту про газ намерен вернуться позднее. «Это стратегия, поэтому спешить некуда, за исключением пункта по природному газу. И то, даже если мы примем в такой формулировке по природному газу решение, это не конкретное решение. За ним будут следовать конкретные переговоры», — отметил белорусский лидер.

Аналогичные претензии у Армении. Еще в конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения в стране экономической ситуации, связанного с распространением нового коронавируса. »Газпром» — единственный поставщик газа потребителям Армении.

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе онлайн пресс-конференции 16 мая сообщил, что стратегия развития ЕАЭС согласована всеми участниками организации. «Но один вопрос остается нерешенным — формирование общего газового рынка. Внутри ЕАЭС у нас нет больше других серьезных проблем», — уточнил премьер.

Тариф «дискриминационный», формат — очный

Пашинян не раз выражал недовольство тем, как формируется общий рынок энергоресурсов. Он назвал «дискриминационным» ценообразование в сфере энергоресурсов в рамках ЕАЭС.

Порядка 80% необходимых энергоносителей Армения получает из России. Сейчас цена российского газа на границе с Арменией устанавливается путем договоренностей на уровне лидеров.

Пашинян ранее дважды обсуждал цену на газ с Владимиром Путиным. Но в итоге она все-таки поднялась. С 1 января 2019 года — со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. В этом году цена составляет $150 за тысячу кубов. Тем не менее, российский газ обходится Армении в 2,8 раза дороже, чем Европе, где цены упали. В начале апреля «Газпром Армения» обратился в Комиссию по регулированию общественных услуг с заявкой о пересмотре тарифов на природный газ. Предлагается повысить средний тариф на 11%.

Российский лидер Владимир Путин, впрочем, ничего конкретного не обещал партнерам по ЕАЭС. Выступая на саммите, он оценил стратегический документ положительно. «Его принятие создаст надежную основу для углубления интеграции, дальнейшего сближения наших экономик и расширения областей нашего сотрудничества», — сказал Путин.

В стратегии ставятся задачи по завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового пространства. Стратегия — 2025 закладывает также основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации.

Но по поводу транспортировки и транзита газа Путин заметил, что «единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения».

«Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», — подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то «обычная мировая практика».

Евразийский экономический союз будет существовать без стратегии своего развития как минимум до октября-ноября. На это время назначен очередной саммит ЕАЭС в Минске. Дата мероприятия будет определена позднее.

Лукашенко, председательствующий в ЕАЭС, выразил надежду, что к осени коронавирус отступит и лидеры встретятся вживую. «Я очень рассчитываю на проведение встречи глав государств-членов ЕАЭС в очном формате и предложил бы ее провести в Минске в то время, когда вы сможете приехать», — отметил белорусский лидер.

И тогда Стратегия — 2025, включая газовый пункт, возможно, будет утверждена, дал понять Лукашенко.

Для Белоруссии важно, чтобы снизилась цена доставки газа от месторождения на российском Ямале, хотя сам ямальский газ дешев, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Но тут важен геополитический аспект ценообразования. Россия настаивает на объединении в одно государство — это однозначный месседж», — говорит эксперт.

Что касается Армении, то для этой страны газ многие годы был дешевле, чем в Европе. «А теперь в Армении жалуются, что в Европе дешевле», — резюмирует Юшков.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что Москва не идет на уступки Минску по причине грядущих в августе президентских выборов. «Лукашенко в последнее время демонстрирует свою независимость. Он заматывает экономическую интеграцию, он парад победы провел, он эпидемии не испугался и экономику на карантин не посадил. Избиратели будут ему за это благодарны. И теперь идет на выборы под флагом белорусской самостийности. Зачем ему делать подарки к выборам?!» — говорит Макаркин.

При этом в России, похоже, смирились, что Лукашенко не подыграл транзиту власти, при котором происходит объединение двух государств. Так что, принятие стратегии-2025 логично вполне логично отложили.