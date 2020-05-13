Получили 250 рублей: почему не доходят доплаты медикам

«Коронавирусные доплаты», обещанные президентом Владимиром Путиным, не доходят до медицинских работников в полном объеме. Из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты врачам за работу с коронавирусными больными, выплачено всего 4,5 млрд рублей, заявил в среду, 13 мая, премьер-министр Михаил Мишустин.

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Проблемы с доплатами есть даже в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни.

Решения по поддержке экономики и граждан, заявленные правительством, не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства своевременно, считает Мишустин. «Это касается всех дополнительных выплат и, прежде всего, доплат и социальных гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник обратил внимание президент», — сказал премьер.

Необходимые для доплат средства правительство оперативно довело до регионов, добавил Мишустин. А регионы произвели оплату всего 15% от выделенных средств.

Девять регионов РФ по состоянию на 12 мая даже не приступали к дополнительным выплатам медикам, подтвердил во время совещания в правительстве глава Федерального казначейства Роман Артюхов.

«Однако сегодня их количество сократилось до двух. У нас остались Магаданская область и Чукотский автономный округ», — отметил Артюхов.

Он пояснил, что региональные начальники в некоторых случаях оправдывают себя тем, что еще не наступили сроки выплаты заработной платы. Наступит день зарплаты — будут и доплаты.

Под личным контролем

Мишустину такое объяснение не понравилось: он считает, что регионы не должны дожидаться даты выплаты зарплат. «Здесь важно не ждать зарплату», — сказал премьер.

Он призвал главу казначейства вместе с руководителем Минздрава активнее мониторить ситуацию и решать проблему с доплатами. «Знаю, что вы этим вопросом занимаетесь, пожалуйста, с контроля не снимайте», — заключил Мишустин.

Стимулирующие выплаты медикам должны начисляться не поминутно, а за всю смену, сказал в своем выступлении в среду на пленарном заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко. Некоторым медикам ранее доплатили по 250-300 рублей. Чиновники при этом оправдывали такие выплаты тем, что доплата положена только за время работы с инфекцией в минутах.

Лично проконтролировать доплаты медикам ранее пообещал глава государства.

«Прошу иметь в виду, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — заявил президент 11 мая.

Он также пообещал держать на контроле предоставление дополнительных страховых гарантий медработникам, которые заняты в борьбе с пандемией. Страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией. «Это принципиально», — отметил Путин.

Президент уточнил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, но до 15 мая все доплаты должны быть произведены в обязательном порядке.

«По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек. Это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты», — заявил Путин.

В среду 13 мая Путин подтвердил, что доплаты медикам не доходят полностью. «Сейчас уже только в двух или трех [регионах] нет этих выплат», — сказал Путин и призвал регулировать исполнительную дисциплину.

По данным Минздрава, на стационарном лечении сейчас находятся более 100 тысяч россиян. Для борьбы с коронавирусом привлечены 116 тысяч врачей — около 67 тысяч медиков получили надбавки за апрель. Задействованы также 243 тысячи фельдшеров, медсестер, медбратьев, 48 тысяч человек младшего медперсонала и 32 тысячи водителей скорой помощи. Начиная с апреля для медработников в течение трех месяцев полагаются ряд надбавок.

Врачи должны будут получать дополнительно по 80 тысяч рублей, медсестры — по 50 тысяч рублей, младший персонал — по 25 тысяч рублей. Врачам «скорой» будут доплачивать по 50 тысяч, а фельдшерам — по 25 тысяч рублей.

Столько же, по 25 тыс. руб., должны получить и водители скорой помощи. Кроме того, для врачей президент пообещал установить дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих. «Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации», — указал Путин.

Регионы подрывают рейтинг

Федеральный центр не впервые сталкивается с проблемой реализации поручений президента и распоряжений правительства. Премьер Мишустин 22 апреля оценил обеспечение больниц в регионах медицинским оборудованием. На эти цели и перепрофилирование коечного фонда в медорганизациях было выделено 33 млрд рублей. Срок исполнения истекал 28 апреля. «Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — возмущался Мишустин, напомнив, что такое поручение давал президент.

Многие регионы, считает премьер, отнеслись к оборудованию койкоместами формально и даже представили неточные расчеты.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что после таких предупреждений, прозвучавших публично, могут последовать увольнения глав регионов. Федеральному центру придется усиливать административное давление на регионы, если противодействие пандемии будет проходить в вялотекущем режиме.

Замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук Александр Широв не исключает, что федеральный центр будет вынужден показательно уволить пару губернаторов, если они не перестроятся на работу в условиях фактического форс-мажора.

«С одной стороны, ситуация в регионах действительно тяжелая. К тому же, бюджетные деньги стали фактически токсичными для регионов. За них потом, когда пандемия закончится и бюджет оскудеет, спросят по всей строгости и по этой причине раскассирование идет медленно», — говорит эксперт.

С другой стороны, губернаторский корпус в последнее время сильно обновился, уровень подготовленности к руководству регионом у всех разный, отмечает Широв.

«Если уговоры и финансовая помощь правительства не поможет региональному уровню власти в исполнении президентских поручений, оргвыводы неизбежны», — заключает эксперт.

Это стандартная практика, когда распоряжения федерального центра игнорируются на местах, чиновники так привыкли работать и никакая пандемия не изменит ситуации, пояснил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи.

«Колесо государственной машины так работает долгие годы: сверху приходит команда в виде декларации и региональные чиновники начинают изобретать способы, как бы ее не выполнить. Ровно так же произошло и в этот раз с распоряжением о выплатах медикам, началась волокита даже не смотря на грозные окрики сверху», — говорит Хуруджи.

Эксперт считает, что не все региональные чиновники поняли «серьезность происходящего», а именно, что «от этих выплат в том числе зависит рейтинг главы государства».

То же самое происходит не только в сфере здравоохранения, аналогичная ситуация и с обещанной госпомощью бизнесу, отмечает Хуруджи. «Увольнения будут и громкие. Не готов давать прогнозы по фамилиям, но опыт подсказывает: без показательной порки регионалы работать не будут. Значит, грядут отставки», — заявляет бизнесомбудсмен.